República Dominicana

República Dominicana busca endurecer los controles aduaneros ante alza del flujo de carga hacia Haití

La Dirección General de Aduanas impondrá avisos previos, horarios de salida y un límite diario de 20 contenedores por empresa para vigilar el traslado terrestre de productos al país vecino

La Procuraduría General de la República Dominicana mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de contrabando. (Cortesía: Dirección General de Aduanas)
La Procuraduría General de la República Dominicana mantiene abierta la investigación para determinar responsabilidades y posibles vínculos con redes de contrabando. (Cortesía: Dirección General de Aduanas)
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La Dirección General de Aduanas (DGA) de República Dominicana aplicará nuevas reglas para vigilar las mercancías que salen de puertos y centros logísticos rumbo a la frontera con Haití.

El plan busca reforzar la trazabilidad de los contenedores, ordenar los despachos y reducir riesgos de desvío de productos hacia el mercado dominicano.

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Las disposiciones llegan en un momento de mayor presión sobre el comercio terrestre entre ambos países. La inseguridad en territorio haitiano ha impedido que varias navieras lleven las cargas hasta el destino final, por lo que los contenedores deben descargarse en la frontera y trasladarse a vehículos que ingresan a Haití.

Las medidas fueron anunciadas por el director general de Aduanas, Nelson Arroyo, durante declaraciones publicadas por Diario Libre. La institución no informó una fecha específica para la entrada en vigencia de las nuevas restricciones, aunque indicó que serán parte de su estrategia para fortalecer el control del tránsito internacional de carga.

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La Dirección General de Aduanas reportó una suba frente a 2025 pese a las tensiones geopolíticas que afectaron el comercio exterior.(Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)
La Dirección General de Aduanas reportó una suba frente a 2025 pese a las tensiones geopolíticas que afectaron el comercio exterior.(Cortesía: Presidencia de la República Dominicana)

Las empresas deberán avisar con 24 horas de anticipación

Uno de los principales cambios será la obligación de que las empresas importadoras soliciten cada operación de tránsito internacional con al menos 24 horas de anticipación. La medida permitirá a Aduanas conocer con tiempo el volumen, la procedencia y el destino declarado de las mercancías.

Ese registro previo facilitará la planificación de las inspecciones y el seguimiento de cada contenedor desde su salida de los puertos nacionales hasta los puntos fronterizos. También busca evitar operaciones fuera de los procedimientos autorizados.

La DGA establecerá además una franja horaria para el traslado de las cargas. Los contenedores podrán salir de puertos y centros logísticos únicamente entre las 8:00 y las 13:00. Si una empresa no tiene lista la mercancía antes de la hora límite, deberá esperar hasta el día siguiente para realizar el despacho.

La Dirección General de Aduanas de República Dominicana aplicará nuevas reglas para vigilar las mercancías que salen hacia la frontera con Haití. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas)
La Dirección General de Aduanas de República Dominicana aplicará nuevas reglas para vigilar las mercancías que salen hacia la frontera con Haití. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas)

Cada empresa tendrá un máximo de 20 contenedores por día

La reforma incluye un tope diario de 20 contenedores por empresa con destino a la frontera haitiana. Con ese límite, las autoridades pretenden regular el flujo de vehículos de carga y tener mayor capacidad para supervisar las operaciones.

El aumento de los envíos explica la decisión. De acuerdo con la información divulgada por Aduanas, cerca de 3,900 contenedores fueron despachados hacia Haití en lo que va de 2026. Esa cantidad equivale a un incremento del50% frente al mismo período de 2025.

Arroyo señaló que Haití depende en gran medida de productos importados y que el tránsito internacional de mercancías está respaldado por acuerdos internacionales. Por esa razón, República Dominicana no puede prohibir el paso de cargas con destino al país vecino, aunque sí puede establecer controles para asegurar que cumplan las condiciones legales.

La DGA busca reforzar la trazabilidad de los contenedores, ordenar los despachos y reducir el desvío de productos al mercado dominicano. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas)
La DGA busca reforzar la trazabilidad de los contenedores, ordenar los despachos y reducir el desvío de productos al mercado dominicano. (Foto cortesía Dirección General de Aduanas)

La seguridad en Haití obliga a cambiar la operación logística

La falta de condiciones de seguridad en Haití modificó la forma en que se movilizan los productos. Las navieras han evitado cruzar la frontera debido al riesgo de asaltos y a la presencia de grupos armados que controlan zonas del país.

Como resultado, los contenedores llegan a los puntos fronterizos dominicanos, donde la carga debe pasar a otros camiones para continuar su recorrido. Ese proceso implica mayores costos para las empresas, debido al traslado adicional y al incremento de las pólizas de seguro.

Aduanas reconoció que el país todavía no cuenta con toda la infraestructura necesaria para almacenar y manejar este tipo de mercancías en tránsito bajo un sistema plenamente controlado. Las nuevas reglas buscan ordenar ese movimiento mientras persistan las limitaciones logísticas y de seguridad en la frontera.

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