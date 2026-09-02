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Marta Fort sorprendió al mostrar una foto de su novio en la intimidad

La influencer dio un paso más en la relación con el joven uruguayo que conoció a en un programa de streaming

marta fort
La hija del fallecido Ricardo Fort sorprendió al compartir la primera foto de su pareja en las redes
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En la vida de Marta Fort, los cambios ya no sorprenden: los abraza y los convierte en noticia. Mientras su nombre resuena en pasarelas y producciones de moda, la joven heredera transita una etapa de renovación personal y profesional, marcada por compromisos, nuevos proyectos y primeras veces. Y esta vez, no fue una campaña ni un desfile lo que generó revuelo, sino una simple historia de Instagram: la primera foto de Juan Manuel Ramírez, el uruguayo que acaba de conquistar su corazón. En un gesto espontáneo, la imagen selló el inicio oficial de una nueva etapa sentimental y encendió la curiosidad de sus seguidores.

La publicación llegó a través de sus historias, donde Marta compartió la postal de Juan Manuel abrazando a un bulldog francés, que la miraba de reojo hacia la cámara. Como si hiciera falta aclarar algo, la modelo sumó un emoji de corazón y una carita emocionada junto al usuario de su pareja, dejando en claro que el romance ya es parte de su día a día. El uruguayo replicó la foto en sus historias y le sumó un corazón, para ratificar el romance.

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La historia de amor salió a la luz públicamente a comienzos de agosto, cuando Marta habló con total sinceridad en Blender at Night, el ciclo de José María Listorti donde suele mostrarse distendida y con mucho humor. Pero la semilla de esta relación había comenzado a germinar en junio, cuando, lejos de los clichés románticos, la heredera chocolatera se animó a buscar pareja en vivo, apelando a la complicidad y el juego con la audiencia. La consigna era clara: encontrar un candidato dispuesto a acompañarla en un viaje y, por qué no, en la vida.

Marta Fort sorprendió con la primera foto de su pareja en las redes
La joven modelo compartió por primera vez una foto de Juan Manuel, quien la conquistó en el "casting" de Blender (Instagram)

En pleno aire, fue Listorti quien puso palabras a lo que muchos ya intuían: “¡Te hemos conseguido novio en este programa, Marta Fort!”. Ella, entre risas, no lo negó: “Sí, el concurso se pasó de las manos, chicos”. La historia se tornó aún más divertida cuando Marta reconoció que, efectivamente, viajó a Disney con uno de los participantes. “Sí, con el que ustedes dedujeron que era”, confirmó, dando a entender que la relación ya había trascendido el juego televisivo.

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Aunque Marta aclaró que aún no se consideran novios formales, no tuvo reparos en compartir detalles del inicio. “Él me pagó el resto del viaje”, contó sobre Juan Manuel Ramírez, un joven uruguayo de 28 años con más de 52 mil seguidores en redes sociales. La conexión fue tal que incluso la madrina de Marta, Marisa, le regaló a su pretendiente un viaje a Las Vegas, señal de la buena sintonía que se generó con el entorno familiar.

Juan Manuel Ramírez, un uruguayo de 28 años, logró conquistar el corazón de Marta Fort (Instagram)
Juan Manuel Ramírez, un uruguayo de 28 años, logró conquistar el corazón de Marta Fort (Instagram)

El relato de la logística no tardó en aparecer: “Me escribe antes de bajar. Me dice: ‘Bueno, ya que se hizo muy viral, habrá que vernos’. Yo le dije: ‘Papito, se te va el tren porque yo me voy a Miami’”. Juan Manuel no se quedó atrás y viajó a Miami pocos días después, concretando un reencuentro que incluyó largas horas de manejo y una estadía compartida llena de química y diversión, según relató Marta con su característico desparpajo.

En Blender at Night, el equipo presentó la foto del joven y repasó los motivos que lo habían convertido en finalista del “casting amoroso”. Marta reconoció: “Me copan los tatuajes”. Pero fiel a su estilo, bromeó: “Tiene un poco de cara de sicario…”. El humor siguió con comentarios sobre su look, su físico y hasta el acento uruguayo. La modelo, lejos de estereotipos, subrayó: “Yo soy bastante inclusiva. Ustedes ven la gente con la que salí...”.

En junio pasado, Marta Fort vio diferentes candidatos como próxima pareja y el perfil de Juan Manuel Ramírez captó su atención (Blender at Night - Blender)

El perfil de Juan Manuel captó la simpatía de panelistas y público: deportista, fan de la playa y de las motos de agua, logró conquistar a Marta con una mezcla de prolijidad y ese toque de “calle” que ella no oculta que le atrae. Así, el romance fue mucho más allá de las redes, ganándose el visto bueno del círculo íntimo de la modelo y sumando capítulos fuera de cámara.

Hoy, mientras su agenda se reparte entre desfiles, proyectos en crecimiento y la inminente conducción de su propio ciclo en Blender, Marta Fort elige vivir el presente con autenticidad y sin prejuicios. Lejos de los mandatos familiares y de cualquier etiqueta, está lista para escribir su propia historia de amor a su manera, y sin miedo a mostrarse tal cual es.

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