Ministerio de Trabajo aclara que las propinas no forman parte del salario en Panamá

La propina entregada por el cliente no sustituye el salario que debe pagar el empleador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, advirtió a los restaurantes de Panamá que las propinas entregadas por los clientes no sustituyen el salario de sus trabajadores.

La funcionaria hizo el pronunciamiento después de participar en varias inspecciones y conocer incidencias relacionadas con el manejo de estas gratificaciones.

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Muñoz explicó que el salario corresponde a la remuneración que el empleador debe pagar por el trabajo realizado, de acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato laboral.

La propina, en cambio, procede de un tercero que decide reconocer voluntariamente la atención o el servicio recibido en un establecimiento.

“Las propinas no son parte del salario”, afirmó la ministra, quien aprovechó su intervención para hacer un llamado directo a propietarios y administradores de restaurantes.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz pidió a los trabajadores de restaurantes denunciar cualquier irregularidad ante el Mitradel. Cortesía Presidencia

Su declaración establece que los comercios no pueden utilizar las cantidades aportadas por los consumidores para completar o reemplazar el pago correspondiente al trabajador.

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La titular de Trabajo también pidió a los empleados que denuncien cualquier situación en la que consideren vulnerados sus derechos laborales. Indicó que pueden acercarse al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de manera anónima, con el propósito de solicitar una inspección y el acompañamiento de la institución.

Muñoz reiteró que cada colaborador debe recibir el salario pactado en su contrato, independientemente de las propinas obtenidas durante la jornada. Ese aporte adicional depende exclusivamente de la voluntad del cliente y no libera al empleador de cumplir con sus obligaciones salariales, prestaciones y condiciones contractuales.

Aunque la ministra concentró sus declaraciones en los derechos de los trabajadores, la legislación panameña también protege la decisión del consumidor. En Panamá, pagar propina no es obligatorio y los restaurantes solamente pueden sugerirla. El cliente conserva la facultad de aceptarla, rechazarla o modificar su monto.

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La voluntariedad quedó establecida mediante la Ley 34 del 2 de agosto de 2016, que modificó disposiciones de la Ley 45 de 2007 sobre protección al consumidor. El artículo 56 señala expresamente que la propina o gratificación por el servicio prestado es voluntaria.

La legislación panameña establece que la propina por el servicio prestado tiene carácter voluntario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que un restaurante puede preguntar al consumidor si desea agregar un porcentaje determinado como reconocimiento por la atención, pero no debe presentarlo como un cargo obligatorio. Tampoco corresponde incorporarlo automáticamente a la cuenta sin permitir que la persona decida libremente si quiere pagarlo.

En el país suele sugerirse un porcentaje al momento de cancelar el consumo, especialmente cuando el pago se realiza mediante tarjeta bancaria. Sin embargo, esa práctica comercial no convierte la recomendación en una obligación. El consumidor puede elegir otra cantidad o no entregar ninguna gratificación sin tener que justificar su decisión.

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La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha reiterado que los establecimientos deben informar los precios completos de los productos y servicios ofrecidos. Cualquier cobro exigido por el comercio debe estar debidamente reflejado, mientras que la propina conserva su carácter adicional y estrictamente voluntario.

La advertencia de Muñoz aborda otro aspecto del mismo proceso: el dinero aportado por el cliente no pertenece al restaurante ni reemplaza las responsabilidades del empleador. Si el trabajador recibe propinas, estas corresponden al reconocimiento de un tercero y deben mantenerse separadas de la remuneración acordada por la relación laboral.

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El salario responde a una obligación contractual, mientras la gratificación depende de la decisión del consumidor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los empleados que detecten retenciones, descuentos o irregularidades pueden solicitar una inspección laboral sin revelar públicamente su identidad, según explicó la ministra. El Mitradel deberá verificar cada denuncia y determinar si la administración del restaurante incumple sus obligaciones o afecta los derechos económicos de su personal.

Para los consumidores, la norma permite denunciar ante la Acodeco el cobro obligatorio o irregular de una propina, para lo cual resulta importante conservar la factura fiscal. Este documento permite comprobar si el establecimiento agregó un porcentaje sin autorización o lo presentó engañosamente como parte indispensable de la cuenta.

La diferencia central es que el salario constituye una obligación contractual del empleador y la propina representa una decisión personal del cliente. Un restaurante no puede trasladar al consumidor la responsabilidad de remunerar a sus trabajadores ni convertir una gratificación voluntaria en un mecanismo para reducir sus costos laborales.

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El llamado de la ministra busca que los trabajadores conozcan esta separación y reporten cualquier práctica que comprometa el pago íntegro de sus salarios. Al mismo tiempo, la normativa deja claro que agradecer un buen servicio mediante una propina continúa siendo una elección del consumidor, no una exigencia impuesta por el establecimiento.