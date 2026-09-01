Becas Bicentenario de El salvador, a punto de recibir $137 mil para 137 nuevos estudiantes

La Comisión de Hacienda avala incorporar $137.000 al presupuesto de Educación para ampliar Becas Bicentenario (Foto cortesía Asamblea Legislativa)

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La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictamen favorable para reformar la Ley de Presupuesto 2026 e incorporar $137.000 al Ministerio de Educación, fondos que provienen de una cooperación no reembolsable del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y que permitirán ampliar el Programa Becas Bicentenario en Ahuachapán, La Libertad y La Unión.

La modificación presupuestaria busca financiar 137 nuevas becas para la cuarta promoción del programa. Esa cifra se sumará a los 100 estudiantes que recibieron el beneficio en las tres promociones anteriores, por lo que el plan alcanzaría a 237 beneficiarios.

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Cada estudiante recibe una asignación anual de $1.000, además de herramientas orientadas a fortalecer su continuidad educativa y facilitar, a futuro, su incorporación al mercado laboral o el desarrollo de emprendimientos propios, según expusieron los legisladores durante el análisis de la iniciativa.

Los recursos corresponden a un desembolso de una donación de $625.000

El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Omar Herrera, explicó ante la comisión que los $137.000 corresponden a un desembolso ya realizado por el BCIE, dentro de una donación total de hasta $625.000 otorgada en 2023.

Marlon Omar Herrera explicó el origen del refuerzo y su destino en educación. El programa apunta a estudiantes desde octavo grado hasta bachillerato. Rendimiento, compromiso y condición económica marcan el filtro (Foto cortesía diputado Giovanny Zaldaña)

Los recursos financian el proyecto 8490, denominado Programa Becas Bicentenario para estudiantes de tercer ciclo y educación media en Ahuachapán, La Libertad y La Unión. El programa está dirigido a alumnos desde octavo grado hasta el último año de bachillerato.

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Herrera indicó que los aspirantes deben cumplir requisitos académicos y socioeconómicos. Entre las condiciones figuran mantener un buen rendimiento, asumir el compromiso de continuar sus estudios y pertenecer a familias de bajos ingresos.

La propuesta incorpora los fondos en el ramo de Educación, Ciencia y Tecnología. En los ingresos, la reforma aumenta las transferencias de capital del sector externo provenientes de organismos multilaterales; en los gastos, refuerza la unidad presupuestaria de proyectos de inversión y reforma educativa.

Cinco centros escolares recibirán apoyo para estudiantes becados

Los fondos también cubrirán apoyos para alimentación, transporte, conectividad y materiales educativos de los alumnos seleccionados en cinco centros escolares de los tres departamentos incluidos en el programa.

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Hasta 2025, en El Salvador, a través del Programa Becas Bicentenario, el BCIE ha apoyado a 75 estudiantes de Ahuachapán, La Libertad y La Unión​. El organismo destinó un apoyo financiero de hasta US$625 mil. "Estamos transformando realidades", destaca.

En Ahuachapán, los beneficiarios pertenecen al Complejo Educativo Dr. Arturo Romero y al Complejo Educativo General Fabio Morán. En La Libertad, el programa abarca al Complejo Educativo Sor Clara Quiroz y al Complejo Educativo Walter A. Soundy.

El quinto centro es el Complejo Educativo José Pantoja Hijo, ubicado en La Unión. La distribución contempla dos instituciones educativas en Ahuachapán, dos en La Libertad y una en La Unión.

El dictamen favorable deberá continuar su trámite legislativo para que la incorporación de los recursos quede incluida en la Ley de Presupuesto 2026. La próxima sesión plenaria ordinaria está convocada para el miércoles 2 de septiembre, en donde podrá agendarse el dictamen.

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Dictamen para el rubro azucarero

La Comisión de Hacienda emitió un dictamen favorable para definir la contribución financiera que productores de caña e ingenios aportarán por cada libra de azúcar obtenida durante el periodo de zafra 2026/2027. Dicha aportación se fijó en $0.000891 por libra, lo que se traduce en $0.001963 por cada kilogramo producido.

Los fondos recaudados mediante esta medida se destinarán a cubrir el presupuesto de gastos e inversiones del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) a lo largo del año 2027. Laura Arce, subdirectora general del Presupuesto del Ministerio de Hacienda, detalló que el cobro se efectuará trimestralmente de manera anticipada, estableciendo como plazo los primeros ocho días hábiles de cada trimestre.

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