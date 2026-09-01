Panamá reduce la prevalencia de la hambruna a 4.7% y se acerca a salir del mapa mundial del hambre, según la FAO

Una familia de cuatro personas observa desde el fondo de una habitación rústica una mesa llena de carnes asadas, frutas y pasteles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cerca de medio millón de personas dejaron atrás la condición de hambre en Panamá, tras una reducción sostenida de la subalimentación durante las últimas dos décadas.

La prevalencia pasó de 23,3% entre 2000 y 2002 a 4,7% en el período 2023-2025, según los datos más recientes del Informe del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2026, elaborado por la FAO.

Panamá redujo de forma marcada la subalimentación y se encuentra más cerca de abandonar el mapa mundial del hambre.

El país deberá sostener ese avance y garantizar que toda la población acceda de manera permanente a dietas saludables, nutritivas y asequibles, mientras enfrenta el sobrepeso y la obesidad.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura destacó las cifras durante la firma del Marco de Programación por País 2026-2030, suscrito con el Gobierno panameño.

Dos campesinos panameños inspeccionan las espigas secas en un cultivo de arroz afectado por el fenómeno de El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Panamá se encuentra cada vez más cerca de salir del mapa mundial del hambre”, afirmó Rene Orellana Halkyer, subdirector general de la FAO y representante regional para América Latina y el Caribe.

El funcionario reconoció las políticas impulsadas por el Gobierno y sus instituciones en materia de seguridad alimentaria, desarrollo agropecuario y protección ambiental.

También valoró el trabajo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario con productores y comunidades rurales para elevar la productividad y mejorar la capacidad de adaptación del sector.

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La FAO resaltó, además, las acciones del Ministerio de Ambiente para proteger el agua, los suelos, los bosques y la biodiversidad frente a los efectos del cambio climático.

El acuerdo establece la hoja de ruta para la cooperación técnica de la organización con Panamá durante los próximos cinco años. El documento fue elaborado junto con instituciones nacionales y busca acelerar la transformación de los sistemas agroalimentarios.

Con la firma del acuerdo, la FAO renovó su compromiso de trabajar en el país con productores, las comunidades, el sector privado, la academia, el gobienro y los socios para el desarrollo. (FAO)

“Para Panamá, la firma de este Marco de Programación por País 2026-2030 representa mucho más que la adopción de un documento de cooperación”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.

El canciller agregó que el vínculo con la FAO ha aportado conocimiento, capacidad técnica y soluciones para atender desafíos relacionados con el desarrollo nacional.

El nuevo ciclo de cooperación incluirá el fortalecimiento de la productividad agropecuaria, la agricultura familiar, la pesca y la acuicultura sostenibles.

También abarcará la sanidad agropecuaria, la innovación, la digitalización, la reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos, además del acceso a dietas saludables.

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Las acciones conjuntas contemplan la adaptación y la mitigación del cambio climático, la restauración productiva, la gobernanza territorial y el fortalecimiento de las economías rurales.

Cientos de panameños hacen largas filas para poder comprar productos alimenticios en las ferias que organiza el Instituto de Mercadeo Agropecuario.

La FAO señaló que la disminución del hambre no cierra la agenda alimentaria del país. El reto será consolidar el acceso permanente a alimentos nutritivos y de precio asequible para toda la población.

Orellana Halkyer planteó la necesidad de orientar mejor los recursos mediante información territorial, investigación científica, innovación y gestión del riesgo.

“No se trata únicamente de invertir más. Se trata de invertir mejor”, expresó el representante de la FAO. La organización indicó que su cooperación deberá ayudar a generar conocimiento, fortalecer capacidades, movilizar inversiones y convertir las políticas públicas en resultados para las comunidades.

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Con la firma del acuerdo, la FAO renovó su compromiso de trabajar con el Gobierno panameño, los productores, las comunidades, el sector privado, la academia y los socios para el desarrollo. El objetivo será consolidar los avances frente al hambre y avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, adaptables y sostenibles.

En el acto participaron el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto José Linares Tribaldos; la secretaria general del Ministerio de Ambiente, María del Carmen Silvera; la coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Panamá, Ana Patricia Graça, y el representante de la FAO en Panamá, Adoniram Sanches Peraci.

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