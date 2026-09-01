Detienen al sexto de los 14 más buscados de Costa Rica: lo vinculan con “Los Gery” y tenía orden por venta de drogas

Axel Zúñiga Durán se convirtió en el sexto de los 14 sujetos más buscados de Cartago en ser detenido por las autoridades. Crédito: MSP

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La ofensiva policial para localizar a los 14 sujetos más buscados de la provincia de Cartago en Costa Rica sumó una nueva captura este lunes, luego de que oficiales de la Fuerza Pública y de la Policía de Fronteras detuvieran a Axel Zúñiga Durán, quien se convirtió en el sexto objetivo de la lista en ser ubicado por las autoridades.

La detención se produjo pasadas las 5:00 p. m. de este lunes 31 de agosto, en el sector de Calle Salitrillo, en Concepción de La Unión, al este de la provincia de Cartago.

Según la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), los cuerpos policiales recibieron información confidencial que permitió determinar que el requerido se encontraba en esa zona.

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Con esos datos, los oficiales desplegaron un operativo hasta conseguir ubicar y detener a Zúñiga Durán.

El hombre mantenía vigente una orden de captura por el delito de venta de drogas, por lo que, después de su aprehensión, quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

De acuerdo con información policial, Zúñiga Durán estaría vinculado con la estructura conocida como “Los Gery”, organización que, según las autoridades, mantiene operaciones en el sector de La Unión de Cartago.

Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido sería puesto a las órdenes de las autoridades judiciales, que deberán continuar con el procedimiento correspondiente.

La captura se realizó pasadas las 5:00 p. m. de este lunes en Calle Salitrillo, Concepción de La Unión. Crédito: MSP

Seis capturas de una lista de 14

La aprehensión de Zúñiga Durán representa un nuevo avance dentro de la estrategia desplegada por las autoridades para ubicar a las personas incluidas en la lista de los 14 más buscados de Cartago.

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El operativo forma parte de la denominada Operación Cacería, una ofensiva que ha movilizado diferentes unidades policiales en distintos sectores de la provincia y que combina labores de inteligencia, seguimiento y presencia operativa.

Con esta nueva detención, seis de los 14 objetivos originales ya fueron localizados, por lo que quedan ocho personas pendientes de captura, tomando como referencia la lista inicial difundida por las autoridades.

La captura se produjo apenas horas después de que el Ministerio de Seguridad Pública informara sobre la detención del quinto sujeto de la lista, Deylan Monestel Bonilla, quien fue localizado en Llanos de Santa Lucía, Paraíso.

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En aquel procedimiento, Monestel Bonilla habría intentado escapar por los techos de varias viviendas al percatarse de la presencia policial. Finalmente fue alcanzado por agentes de la Fuerza Pública y de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal.

Durante esa captura, los oficiales decomisaron un arma de fuego modificada para disparar en automático, además de un cargador extendido con capacidad para 30 municiones.

Las autoridades vinculan a Monestel con la estructura conocida como “Los Maruja”.

La captura de Zúñiga Durán amplía ahora los resultados del operativo hacia otra de las organizaciones criminales identificadas por la Policía en Cartago.

Con esta nueva aprehensión, seis de los 14 objetivos originales ya fueron capturados y ocho permanecen pendientes de ubicación. Crédito: MSP

La Unión, bajo atención policial

El cantón de La Unión ha figurado entre las zonas de interés de las autoridades dentro de las acciones contra estructuras relacionadas con narcotráfico y otros delitos.

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En este caso, la Policía sostiene que “Los Gery” opera en ese sector de la provincia, y que el detenido estaría relacionado con esa estructura.

Las investigaciones contra grupos criminales en Cartago se desarrollan en un contexto de preocupación por hechos violentos registrados en distintos puntos de la provincia y por disputas relacionadas, según las autoridades, con el control de territorios para actividades ilícitas.

Precisamente, la identificación pública de los 14 más buscados dio paso al reforzamiento de los operativos y a una estrategia destinada a localizar a personas requeridas judicialmente o señaladas por las autoridades como vinculadas con estructuras de interés policial.

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Distintas unidades del Ministerio de Seguridad Pública, además de organismos de inteligencia, han participado en las acciones.