Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev: al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos (REUTERS/ARCHIVO)

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Un ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kiev y sus alrededores dejó al menos cuatro muertos y más de una decena de heridos, según informaron este martes las autoridades ucranianas. Tres de las víctimas mortales se registraron en la capital y otra en la ciudad de Borispil, al este de Kiev.

“La región de Kiev sufrió esta noche un ataque masivo con misiles y drones de ataque rusos”, informó en Telegram el jefe de la administración militar regional de Kiev, Timur Tkachenko.

La administración militar de la ciudad de Kiev confirmó tres muertos y cinco heridos como consecuencia de los ataques contra la capital. “Lamentablemente, tres personas murieron en el ataque enemigo contra la capital”, señaló el organismo.

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En Borispil, al este de Kiev, un ataque provocó daños en un local comercial y dejó una persona muerta y otra herida, según Tkachenko. El funcionario también informó que otras ocho personas resultaron heridas después de que un edificio residencial fuera alcanzado.

Antes de los ataques, la Fuerza Aérea ucraniana había advertido sobre “la amenaza del uso de armas balísticas y otros medios de ataque contra Kiev y su región”. Las autoridades pidieron a la población que permaneciera en los refugios hasta el final de la alerta.

En Borispil, al este de Kiev, un ataque provocó daños en un local comercial y dejó una persona muerta y otra herida, según Tkachenko (REUTERS/ARCHIVO)

Ucrania enfrenta además una escasez de misiles interceptores, en particular de los sistemas estadounidenses Patriot, fundamentales para la defensa frente a los proyectiles balísticos rusos. La disponibilidad de estos sistemas se redujo desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

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Moscú recurrió cada vez más a misiles de largo alcance durante su ofensiva contra Ucrania, mientras Kiev respondió con ataques mediante drones contra objetivos situados dentro del territorio ruso.

El ataque contra Kiev y su región se produjo en un contexto de mayor intensidad de los ataques aéreos rusos, que provocaron nuevas alertas en distintas zonas de Ucrania, interrupciones de actividades comerciales y medidas de seguridad adicionales ante el comienzo del nuevo año escolar.

Zelensky busca destrabar las negociaciones con Trump y prepara una visita de Witkoff y Kushner a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, conversó el lunes con Steve Witkoff, enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner, asesor de la Casa Blanca y yerno del mandatario estadounidense, en un nuevo contacto destinado a avanzar en las gestiones diplomáticas para terminar la guerra con Rusia. El principal asunto fue definir cuándo ambos representantes de Washington podrían viajar finalmente a Kiev, una visita que Ucrania considera útil para acelerar las conversaciones.

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Zelensky describió el intercambio como “detallado y constructivo” y confirmó que los equipos negociadores de ambos países mantienen contactos permanentes. Según explicó, las partes están intentando establecer las fechas del viaje de Witkoff y Kushner a Ucrania, una posibilidad que había sido planteada anteriormente pero que todavía no se concretó.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/ARCHIVO)

“Es importante que el diálogo entre los equipos negociadores de Estados Unidos y Ucrania continúa en todo momento, y ahora estamos hablando de cerrar las fechas para la visita a Ucrania”, señaló el mandatario.

La llegada a Kiev supone además dificultades logísticas adicionales, ya que el espacio aéreo ucraniano permanece cerrado para la aviación civil desde el inicio de la invasión rusa y los desplazamientos internacionales deben realizarse principalmente por tren o carretera.

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Durante la conversación, Zelensky también presentó a los representantes de Trump un panorama actualizado de la situación militar. El mandatario sostuvo que las fuerzas rusas están obteniendo avances limitados en el frente pese al elevado costo en efectivos y recursos.

“Los avances de Rusia han sido escasos” y han supuesto “enormes pérdidas”, afirmó Zelensky al referirse a la situación sobre el terreno.

(Con información de AFP)