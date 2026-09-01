Opinión

El choque contra la realidad: ¿por qué el Zeitgeist moderno necesita al antisemitismo?

Existe un abismo infranqueable entre la realidad objetiva y el “espíritu del tiempo” que domina la narrativa pública global

Una estudiante arropada con una bandera israelí escucha a manifestantes propalestinos en la Universidad de Texas en Austin (AP foto/Eric Gay/Archivo)
Una estudiante arropada con una bandera israelí escucha a manifestantes propalestinos en la Universidad de Texas en Austin (AP foto/Eric Gay/Archivo)
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Mientras el discurso del mainstream amplifica percepciones desproporcionadas —convirtiendo cualquier fenómeno marginal en un “hipopótamo” mediático cuando en verdad es apenas un “conejo”—, la realidad física demanda fronteras, soberanía y, a veces, fuerza. Israel encarna esa realidad incontestable, y por eso se ha convertido en el blanco predilecto de una cultura occidental sumida en una profunda neurosis.

La obsesión contra lo que hace, dicen o significa el Estado de Israel tiene nombre y apellido.

El antisemitismo no nace del vacío; es un instrumento extremadamente eficaz en la guerra que libran los guardianes de este Zeitgeist contra la verdad objetiva. Aunque el prejuicio antijudío posee un componente atávico propio, hoy funciona como el chivo expiatorio perfecto para sostener una cosmovisión que se desmorona frente a cinco dinámicas estructurales:

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  1. El trauma posguerra y el dogma pacifista: Occidente abrazó la ilusión de que la fuerza es arcaica y reemplazable por el diálogo pacífico. Este proceso comenzó tras la Primer Guerra Mundial. Israel, obligado a defender su existencia en un entorno implacable como lo es el del Medio Oriente, le recuerda diariamente al mundo occidental que la violencia legítima sigue siendo la última garantía de supervivencia.
  2. La culpa del “hombre blanco” y la hegemonía woke: El modelo dogmático que divide al mundo entre opresores y oprimidos necesita encasillar al Estado judío como el “opresor colonial definitivo”, ignorando la historia, la demografía e hipersimplificando un conflicto complejo.
  3. La decadencia de la institucionalidad internacional: Los organismos multilaterales han sustituido la resolución de conflictos por la burocracia moral. Israel expone la inutilidad práctica de estas estructuras al priorizar la seguridad de sus ciudadanos sobre los consensos vacíos de la diplomacia.
  4. Las transformaciones socioeconómicas: La ansiedad colectiva generada por la volatilidad económica busca respuestas simples. Señalar al «capitalista judío» o al sionismo global sigue siendo el atajo populista más rentable para canalizar la frustración social o la ineficiencia del liderazgo.
  5. La democratización de la ignorancia en redes sociales: La arquitectura digital iguala la opinión de cualquier analfabeto funcional con la de un experto. En este ecosistema, donde la complejidad se penaliza y la masa busca validación, las teorías conspirativas milenarias sobre los judíos se propagan sin filtro. En otras palabras, centra tu atención contra el judío entre las naciones te regala muchos “likes” y te hace parecer comprometido contra el mal supremo.

El problema central es que la realidad de Israel se opone frontalmente a los tres primeros puntos: no pide perdón por defenderse con la fuerza, rechaza el chantaje de la culpa impuesta y demuestra la irrelevancia práctica del cosmopolitismo institucional. Esta firmeza resulta insoportable para el dogma contemporáneo.

Un ejemplo perfecto de esta distorsión mediática se observa en la cobertura de la sociedad israelí: bastan tres estudiantes que deciden ponerse tefilín en el recreo de una escuela laica para que la prensa y los comités locales denuncien una “ola masiva de ola religiosa” o un “hipopótamo” cultural, cuando en realidad es un evento menor (“un conejo”) rodeado de cientos de alumnos indiferentes.

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Esta patología dual opera como una tenaza ideológica donde dos neurosis opuestas convergen en un mismo objetivo: la deslegitimación de Israel y la instrumentalización del antisemitismo.

1. La neurosis occidental: Auto-odio y culpa neurótica En Occidente, la patología es moral y existencial. Tras décadas de bonanza, una elite intelectual y cultural abrazó el dogma del pacifismo bobo y la autodestrucción. Occidente proyecta sobre Israel su propia culpa colonial y racial, exigiéndole al Estado judío una pasividad suicida que jamás se exigiría a sí mismo. Israel, al negarse a ser el “judío víctima” deseable para las conciencias bienpensantes y asumir sin complejos su derecho a la defensa armada, expone la cobardía de una civilización que ha perdido la voluntad de sobrevivir.

2. La neurosis del Tercer Mundo: El resentimiento institucionalizado En el llamado Tercer Mundo (y sus eco-cámaras en las universidades occidentales), la patología es el resentimiento estructural. Ante el fracaso crónico de sus propios modelos políticos, sociales y económicos, la culpa jamás se busca en la corrupción local o el despotismo, sino en un enemigo externo. El sionismo se convierte así en el comodín argumental perfecto: la caricatura de un “imperialismo occidental” al que se le atribuyen todos los males. Esta narrativa permite a regímenes autoritarios y movimientos populistas canalizar la frustración de sus masas hacia el chivo expiatorio histórico, utilizando la bandera del “antimperialismo” como una fachada ética para justificar su propia inoperancia.

El antisemitismo moderno es la convergencia de estas dos cobardías: el deseo occidental de expiar culpas ajenas a expensas de la seguridad judía, y la necesidad tercermundista de inventar conspiraciones para no asumir su propia responsabilidad histórica.

Frente a esta tormenta de alucinaciones ideológicas, Israel comete el crimen imperdonable de ser pragmático. En un mundo que prefiere las ficciones morales cómodas, Israel recuerda que las fronteras se defienden, que la fuerza legítima es indispensable contra el fanatismo y que la supervivencia no se negocia en los salones de diplomacia abstracta.

La batalla del pueblo judío hoy trasciende su propia geografía: es la última trinchera de la realidad frente al imperio de la neurosis global.

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