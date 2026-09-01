Nuevos créditos hipotecarios UVA: cuándo empezarán a ofrecerse y qué tasa de interés tendrán

El Ministerio de Economía estimó que los recursos del programa podrían financiar entre 17.000 y 18.000 nuevos créditos hipotecarios. (Foto: Qolono)

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Esta semana el Gobierno debutará con la licitación de $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para impulsar el crédito hipotecario y los bancos tendrán tiempo hasta diciembre para ofrecerle a sus clientes el financiamiento a una tasa anual de hasta 7,5% más UVA.

El programa, anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla licitaciones de $200.000 millones cada una hasta alcanzar los 2 billones de pesos. Los recursos del FGS se colocarán en depósitos a plazo fijo de largo plazo en entidades financieras, que deberán destinar esos fondos a créditos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.

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La primera subasta servirá para evaluar la respuesta de las entidades financieras. Según pudo saber Infobae con fuentes del sector bancario, en principio se llevará acabo este jueves, mismo día en que el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) tratará la aprobación de la operatoria.

En cuanto al mecanismo, cada entidad bancaria podrá ofertar hasta el 20% del monto total de la convocatoria, por lo que ningún participante podrá concentrar una porción mayoritaria de los $200.000 millones iniciales. Tras la constitución del depósito, las entidades tendrán 90 días corridos para asignar los recursos a nuevos préstamos, es decir antes del 1° de diciembre.

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El jueves sería la primera licitación de los $200.000 millones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FSG). (Foto: Ministerio de Economía).

El instrumento contempla depósitos en pesos ajustables por UVA más un spread. Habrá dos alternativas de plazo: una será a un año y tendrá una tasa mínima de UVA más 2,50 por ciento. La otra se extenderá a cinco años y fijará una tasa mínima de UVA más 4,50 por ciento. Las condiciones del programa también establecen límites para los créditos que surjan de esos recursos. La tasa máxima será de UVA más 7,50%, el plazo no podrá ser inferior a 15 años y el monto por operación tendrá un tope equivalente a 150.000 UVA, lo que equivale a poco más de 200.000 dólares. El destino de los préstamos quedará limitado a necesidades vinculadas con la primera vivienda.

Nivel del mercado

Un informe de la consultora Invecq definieron la medida como un “puente transitorio” ante una limitación que condiciona al mercado hipotecario argentino: la escasez de ahorro de largo plazo en pesos. El análisis sostuvo que el esquema no resolverá ese problema de fondo, aunque si permitirá que los bancos reduzcan parte del descalce entre los plazos de los depósitos que reciben y los créditos para vivienda que deben financiar.

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El monto total del programa representa una proporción relevante frente al tamaño actual del mercado. Los $2 billones equivalen a USD 1.300 millones y superan el 10% del stock de crédito hipotecario vigente, de acuerdo con los cálculos de Invecq.

La firma también comparó esa cifra con los préstamos UVA otorgados en los últimos períodos. Durante 2025, este segmento acumuló créditos por el equivalente a 3.200 millones de dólares. En los primeros meses de 2026, las operaciones sumaron 1.100 millones de dólares. Así, los fondos del FGS se incorporan en un período en el que el volumen mensual de desembolsos cayó frente al año anterior.

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Invecq calcula que de concretarse 18.000 créditos hipotecarios representa el 40% de los que se llevaron a cabo en 2025.

Según el cálculo oficial, el programa podría financiar entre 17.000 y 18.000 operaciones hipotecarias, una cifra equivalente a cerca del 40% de las 43.700 familias que accedieron a un nuevo préstamo hipotecario durante 2025. El número final dependerá del interés de los bancos en las licitaciones y de la colocación de los recursos dentro de los 90 días previstos.

Impacto en la actividad

Pero el objetivo del Gobierno excede el mercado de vivienda. Fue el propio ministro de Economía, quien reconoció que junto con la flexibilización del créditos en dólares para las empresas se busca atacar tanto el problema “de la oferta y de la demanda” y tener un impacto sobre el nivel de actividad.

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“Estamos atacando tanto la oferta como la demanda: por un lado, vamos a empezar a ver desarrolladores que van a tener acceso a financiamiento en dólares a tasas mucho más accesibles, de manera que puedan desarrollar nuevos y, por otro lado, vamos a estar contribuyendo a que se genere una mayor demanda dado el impulso que vamos a lograr ahora de estos créditos hipotecarios. Entonces, la combinación de esto va a dar un gran impulso a la industria de la construcción, que, como ustedes saben, es un motor muy importante de la economía y venía rezagado”, sostuvo Caputo en la conferencia de prensa.