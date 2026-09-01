León XIV recorrerá la rambla de Montevideo y hará un acto cívico el día de su llegada: nuevos detalles de su agenda

El papa León XIV se retira al finalizar la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 17 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)

Guardar

La cuenta regresiva está en 66 días. Eso es lo que falta para que el papa León XIV pise tierra uruguaya e inicie así una gira por la región, que incluye también a Argentina y Perú. Será el 6 de noviembre cuando León XIV haga que un pontífice vuelva al país tras 38 años y ese mismo día ya tendrá actividades en su agenda oficial.

Con el paso de los días se van conociendo más detalles de la agenda de León XIV. El diario El País, por ejemplo, informó que León XIV llegará a Uruguay sobre la hora 16 del viernes 6 de noviembre y que, al caer la tarde, participará de un acto cívico en la Plaza Independencia, la principal de la capital uruguaya y que da el acceso al casco histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja.

PUBLICIDAD

Para llegar hasta la Plaza Independencia, el papa recorrerá la rambla hasta conectar con 18 de Julio, la principal avenida de la ciudad. Por esta calle llegará hasta el lugar del acto cívico.

León XIV encabezará un acto en la Plaza Independencia de Uruguay (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La ceremonia de bienvenida, por tanto, no será en el aeropuerto de Carrasco sino en esta plaza. Desde allí se trasladará hasta la Catedral Metropolitana, que está sobre la Plaza Madrid, que queda a unos 450 metros. Allí, el papa tendrá un encuentro con curas y obispos.

Además, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Esto es porque León XIV es invitado oficial a quien el propio Orsi convocó durante una visita que realizó en Roma.

PUBLICIDAD

Al día siguiente volará a Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo. Está previsto que lleguen varios argentinos. El lugar en el que encabezará la celebración en este lugar es una incógnita. Originalmente se había pensado en la rambla costanera de esa ciudad –ubicada sobre el Río Uruguay, que divide el país con Argentina–, pero el pronóstico del tiempo hizo que se comience a buscar otra locación. De acuerdo a las proyecciones, se espera un aumento de las lluvias para los próximos meses con un acumulado mensual de entre 400 o 500 milímetros en todo el país. Esto significa que en un mes se puede producir el 50% de las lluvias de un año.

El hipódromo Irineo Leguisamo de Florida (Uruguay) recibirá al papa León XIV (Intendencia de Florida)

La basílica de esa ciudad se descartó por la limitación de gente que implica, detalló el artículo de El País.

El papa continuará su agenda ese mismo sábado en Montevideo, primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario.

PUBLICIDAD

Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital. Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres, que es la patrona del Uruguay.

La ciudad de Paysandú, en uno de los departamentos limítrofes de Uruguay con Argentina (Ministerio de Ambiente)

La misa en Florida será en el hipódromo municipal “Irineo Leguisamo”. Los organizadores consideran que este lugar reúne las dos características necesarias para recibir las 50 mil personas que se esperan: es un lugar amplio y abierto. Por este motivo se descartó el estadio Campeones Olímpicos, que fue el lugar visitado por Juan Pablo II en 1988.

En el hipódromo se instalarán pantallas y el público se podrá sentar en el óvalo de césped. Está previsto que León XIV haga una breve visita a la catedral de Florida, donde está la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres.

PUBLICIDAD

Ese 8 de noviembre, León XIV almorzará con curas, regresará a Montevideo y volará a Buenos Aires para continuar su gira por la región.

El 3 de septiembre, en tanto, llegará una nueva avanzada del Vaticano para afinar los detalles.