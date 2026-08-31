El debate por el crecimiento económico gana protagonismo de cara a las presidenciales del año que viene

Argentina mantiene el superávit del intercambio comercial por 32 meses consecutivos (Foto: Reuters)

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A 14 meses de las elecciones presidenciales, el Gobierno impulsa medidas para sostener la actividad, como un plan de crédito hipotecario y un salario mínimo garantizado, en una economía que crece de forma desigual: avanzan sectores exportadores, pero la demanda interna y el empleo siguen rezagados.

Muestra de ello fue el anuncio de un plan para expandir el crédito hipotecario. El miércoles 26 el ministro Luis Caputo detalló que el Fondo de Garantía Sustentable (FGS), que administra fondos previsionales de la Anses, licitará depósitos a plazo fijo atados a la inflación (UVA) y contra eso los bancos deberán asignar fondos a otorgar préstamos para la vivienda con tasas mínimas para los depósitos y máximas para los créditos.

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La medida apunta a dinamizar el rubro de la construcción, de mano de obra intensiva, y toda la actividad asociada a esta industria: proveedores, mercado inmobiliario, así como abrir las puertas de una parte de la población a su primera vivienda.

También podría encuadrarse en este enfoque el proyecto de la Secretaría de Trabajo de la Nación para establecer un salario mínimo garantizado superior a $1 millón, mientras se negocian los convenios colectivos de trabajo, luego de la aprobación de la reforma laboral.

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El crecimiento desigual puede ser un obstáculo para la pretensión de un segundo mandato para la administración libertaria. Luego de un 2024 con caída de 1,7% en el PBI -cuando más impactó la devaluación, el salto inflacionario y la licuación de salarios y jubilaciones-, le sucedió un apreciable rebote de la actividad del 4,4% en 2025. En 2026 ese crecimiento persiste desparejo y con menor fuerza: la pregunta es cómo llegará la actividad a las elecciones del año próximo, una condición necesaria para garantizar un buen resultado electoral.

El último informe del Indec dio cuenta de un buen mes de junio, con un crecimiento interanual de 2,7% respecto del mismo mes del año anterior. Con esta información preliminar el PBI del segundo trimestre registraría una suba de 1,6% interanual, luego de una expansión de 2,3% en el primer trimestre, que deja un crecimiento de 1,9% en el primer semestre de 2026.

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Este desempeño ya deja un arrastre estadístico de 1,2% para todo 2026: si la economía no creciera el resto del año, igualmente se concretaría una expansión de la actividad por segundo año consecutivo, algo que no ocurre desde el bienio 2010-2011 -excluyendo el rebote postpandemia-.

El desafío continúa estando en los sectores intensivos en mano de obra, en parte afectados por una moneda fuerte y por la competencia en el marco de reformas (Max Capital)

Si las proyecciones al alza se sostienen en 2027 -como estimaron el FMI y el Banco Mundial-, la economía argentina podría crecer por tres años consecutivos, una racha positiva que no se da desde el período 2006-2008, dos décadas atrás.

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“Con los datos del primer semestre de 2026, el arrastre estadístico para 2026 se ubica en 1,2%. De cara a julio, 9 de los 20 indicadores de alta frecuencia ya publicados mostraron variaciones positivas mensuales, lo que sugiere que la dinámica podría continuar siendo mixta. Hacia adelante, creemos que los sectores que impulsarán el crecimiento económico seguirán siendo la agricultura y la minería/petróleo y gas, sectores que se benefician de una menor presión tributaria, una mayor productividad, pero también de términos de intercambio relativamente favorables”, observó Max Capital, sociedad de Bolsa.

Si se cumplen las proyecciones de moderado crecimiento en 2027, el PBI argentino encadenaría tres años seguidos de expansión después de dos décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El desafío continúa estando en los sectores intensivos en mano de obra, en parte afectados por una moneda fuerte y por la competencia en el marco de reformas orientadas a una mayor eficiencia, pero que también implican una costosa reasignación de recursos. Esperamos un crecimiento de 2,8% interanual en 2026”, agregó Max Capital.

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En el primer semestre de 2026 los motores del crecimiento fueron nuevamente los sectores primarios. “Explotación de minas y canteras acumuló seis meses consecutivos de expansión a dos dígitos (entre 10,1% y 17,3% desde enero), un ritmo sostenido que responde a la maduración de proyectos energéticos y mineros”, afirmó Sergio González, head de asset management en Cohen Aliados Financieros. Este ítem, junto con Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, explicaron en junio el 40% del crecimiento total del EMAE (Estimador mensual de Actividad Económica) oficial.

Los sectores rezagados son justamente los intensivos en mano de obra: industria, construcción y comercio concentran el grueso del empleo privado registrado (González)

Sergio González enfatizó que “la diferencia importa porque los rezagados son justamente los sectores intensivos en mano de obra: industria, construcción y comercio concentran el grueso del empleo privado registrado, mientras que la minería es intensiva en capital y genera relativamente pocos puestos por unidad de producto. Un crecimiento traccionado por recursos naturales puede sostener el nivel de actividad agregada sin traducirse en creación de empleo ni en recuperación del salario, y explica por qué la mejora del EMAE todavía no se percibe en la demanda interna”.

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Ramas que impulsan la actividad

Alan Versalli, estratega de Cocos, sociedad de Bolsa, trazó un escenario de “economía real e ingresos estancados”, debido a que “los datos de julio no ayudan: la producción automotriz cayó 5,4% mensual (-12,6% acumulado), los despachos de cemento bajaron 4% y los patentamientos se hundieron 17,7% mensual y 30% interanual. Los sectores más dinámicos -agro, energía, minería- explican apenas el 13% del PBI, un motor insuficiente para traccionar al resto.

Asimismo, la Secretaría de Trabajo dio a conocer su dato de salarios para el sector privado formal, que retrocedió 0,9% en junio”.

Alan Versalli advirtió un “clima político más incierto”, pues “las encuestas (Atlas Intel, índice de confianza de UTDT) muestran un deterioro en la imagen del Gobierno, con la actividad económica y el desempleo como las principales preocupaciones

A raíz de lo anterior, Versalli advirtió un “clima político más incierto”, pues “las encuestas (Atlas Intel, índice de confianza de UTDT) muestran un deterioro en la imagen del Gobierno, con la actividad económica y el desempleo como las principales preocupaciones. A esto se suma la proximidad de las elecciones presidenciales de octubre de 2027 y las tensiones legislativas recientes -como las que dejó la Ley de Tierras-, en un escenario de disputa directa entre el oficialismo y el kirchnerismo. Como los Bonares y Globales vencen a partir de 2029 -bajo una administración distinta a la actual-, cualquier ruido político de mediano plazo pesa sobre el precio de esos bonos”, puntualizó.

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La Consultora 1816 destacó que “ahora la incógnita es dónde frenará el movimiento -del spot y de las tasas de interés-, lo que dependerá de cómo evolucione el sentimiento del mercado sobre la economía y su impacto percibido en la política. En este sentido, los últimos datos del mercado laboral fueron malos: el empleo asalariado registrado en el sector privado cayó en mayo por duodécimo mes consecutivo, mientras los salarios reales del sector privado medidos por el SIPA cedían 1,6% mensual y se ubicaban 2% por debajo de los niveles de noviembre de 2023, último mes del mandato Alberto Fernández”.

Ahora la incógnita es dónde frenará el movimiento -del spot y de las tasas de interés-, lo que dependerá de cómo evolucione el sentimiento del mercado sobre la economía y su impacto percibido en la política (Consultora 1816)

Un frente externo más sólido

Con este panorama, el frente externo de Argentina se presenta más sólido que el interno. Entre enero y junio el superávit comercial acumuló USD 15.593 millones, lo que representa una suba del 6,7% frente al mismo mes del año anterior, para completar 32 meses consecutivos con saldo positivo.

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Las reservas del BCRA superaron los USD 50.000 millones después de siete años (Foto: Reuters)

Las reservas del BCRA superaron los USD 50.000 millones después de siete años. El objetivo de equilibrio fiscal también se sostiene como cimiento inamovible del proceso de desinflación. Y un índice de riesgo país que se apresta a perforar el piso de los 500 puntos básicos sigue achicando la distancia que separa a la Argentina del financiamiento en los mercados internacionales.

“El crecimiento de la economía argentina sigue siendo desequilibrado y estimamos que amplios sectores de la misma -a excepción de la minería y la agricultura- continuarán enfrentando dificultades durante el resto del mandato de Milei, debido al ajuste fiscal y a un tipo de cambio sobrevalorado”, escribió Capital Economics en un reporte.

El crecimiento de la economía argentina sigue siendo desequilibrado y estimamos que amplios sectores de la misma -a excepción de la minería y la agricultura- continuarán enfrentando dificultades (Capital Economics)

“Si bien estas políticas forman parte de las medidas para restablecer la estabilidad macroeconómica, darán lugar a un crecimiento moderado -nuestras previsiones de crecimiento del PBI para los próximos años se sitúan por debajo del consenso- y podrían erosionar el apoyo a Milei de cara a las elecciones generales del próximo año”, añadió Capital Economics.

El último REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado) del BCRA brindó proyecciones de crecimiento similares. Se prevé para todo 2026, un aumento del PBI real de 2,7%, mientras que el grupo de las diez consultoras con pronósticos más precisos anticipa una expansión del 2,6 por ciento.

El REM prevé para todo 2026, un aumento del PBI real de 2,7 por ciento

Estas estimaciones son inferiores a pronósticos como el del Banco Mundial, que prevé un alza de 3,6% para el PBI argentino en 2026. La entidad prevé además un tercer año consecutivo de expansión, con 3,7% para 2027, una tasa algo optimista que, de confirmarse, allanaría las chances de reelección de Milei. En ese contexto, el FMI mantuvo sin cambios su pronóstico de crecimiento para la Argentina, con una expansión de 3,5% en 2026 y 4% en 2027.

Marcos Cohen Arazi, responsable de la sección Productiva del Ieral de Fundación Mediterránea, subrayó que la “heterogeneidad es especialmente marcada: mientras algunas ramas ya superaron los niveles de fines de 2023, otras acumulan caídas superiores al 20% y de hasta 40%. Si se examina la situación acumulada, apenas 7 de las 16 ramas principales están en terreno positivo en su nivel de recuperación desde noviembre 2023, entre las que se destacan: refinación de petróleo y derivados (10,6%), sustancias y productos químicos (7,5%), otros equipos de transporte (7,5%), producción de alimentos y bebidas (7,3%) y muebles y colchones (5,8 por ciento)”.

Cohen Arazi: "La “heterogeneidad es especialmente marcada: mientras algunas ramas ya superaron los niveles de fines de 2023, otras acumulan caídas superiores al 20% y de hasta 40 por ciento"

“Entre los sectores con mayores mermas acumuladas en su producción se destacan: productos textiles (-39,9%), productos minerales no metálicos (-23,7%), otros equipos aparatos e instrumentos (-21,2%), maquinaria y equipo (-19,2%)”, precisó el analista del IERAL.

Javier Bongiovanni, economista de Fundación Libertad, aportó que “hacia adelante, el gran interrogante sigue siendo cómo y cuándo el dinamismo del sector transable derramará sobre el resto de la economía. Con las exportaciones sosteniendo su ritmo récord y el RIGI sumando cada vez más proyectos, el flujo de inversión extractiva empieza a traducirse en divisas genuinas. La inflación de julio repuntó, pero de manera acotada y sin romper la tendencia de fondo hacia la desaceleración. Si ese dinamismo logra sostenerse, existen fundamentos para mantener el optimismo hacia el segundo semestre”.