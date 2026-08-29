Costa Rica y Puerto Rico buscan fortalecer alianza regional contra narcotráfico, crimen organizado y migración

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, abordó con su homólogo puertorriqueño temas relacionados con seguridad, narcotráfico, crimen organizado y migración. Crédito: Asamblea Legislativa

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La seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la migración estuvieron entre los principales asuntos abordados durante una reunión entre la presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Yara Jiménez Fallas, y el presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.

El encuentro se desarrolló en el marco de las actividades del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), un organismo de cooperación parlamentaria que busca promover iniciativas conjuntas entre los poderes legislativos de la región.

Jiménez ocupa la Presidencia de la Asamblea Legislativa costarricense para el período 2026-2027, luego de ser electa el 1 de mayo de 2026 con 31 votos.

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Durante la reunión, la jerarca legislativa costarricense insistió en que los desafíos relacionados con la delincuencia organizada requieren una respuesta que vaya más allá de las acciones individuales de cada Estado.

“Es relevante para los países estar unidos. Estamos en unas épocas donde requerimos que todos los países aportemos nuestras ideas para poder juntos negociar y proteger a nuestros ciudadanos del crimen organizado, de los diferentes movimientos que han estado afectando a todos nuestros países”, afirmó Jiménez.

Según la presidenta del Congreso, estos espacios permiten que las autoridades legislativas intercambien experiencias y busquen puntos de encuentro para responder a fenómenos que afectan simultáneamente a distintas naciones.

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“Estos eventos son relevantes porque logramos unirnos, logramos juntar ideas, logramos armonizar todas las normativas y todas las diferentes operaciones necesarias para temas, como les decía, como el crimen organizado, que en este momento es fundamental atenderlo”, agregó.

Piden leyes coordinadas y efectivas

Uno de los puntos destacados por Jiménez fue la necesidad de que las leyes aprobadas por los congresos tengan una aplicación práctica y puedan complementarse con las normas vigentes en otros países de la región.

La legisladora consideró fundamental que los presidentes de los poderes legislativos mantengan objetivos comunes para enfrentar amenazas relacionadas con la seguridad.

“En este momento es crucial que todos los presidentes legislativos vayamos hacia una misma línea, estemos orientados todos a proteger a nuestros ciudadanos con leyes que sean óptimas, con leyes que sean efectivas y que sean más que un simple texto”, sostuvo.

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Jiménez agregó que el objetivo debe ser contar con “leyes armonizadas a nivel de todas las necesidades de nuestros países”, particularmente cuando se trata de combatir estructuras criminales que pueden operar simultáneamente en diferentes territorios.

La posición coincide con uno de los objetivos del FOPREL, que contempla la creación de mecanismos de consulta y coordinación entre los parlamentos de sus países integrantes. El organismo reúne poderes legislativos de países como Costa Rica, Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y México, entre otros participantes y observadores.

Yara Jiménez afirmó que los países necesitan coordinar sus leyes y estrategias para proteger a sus ciudadanos frente al avance del crimen organizado. Crédito: Asamblea Legislativa

Migración, narcotráfico y seguridad en la agenda

Por su parte, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, quien actualmente ejerce la presidencia del FOPREL, destacó la intención de fortalecer la presencia y el peso de la organización dentro de las discusiones regionales.

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“Estamos aquí como presidente de la Organización del Foro de Poderes Legislativos de Centroamérica y del Caribe para fortalecer no solamente la presencia de esta organización en Costa Rica, como en el resto de las naciones del Caribe, de República Dominicana y Puerto Rico”, explicó.

El dirigente puertorriqueño sostuvo que uno de los propósitos es lograr que el foro tenga un mayor reconocimiento y participación dentro de los procesos de toma de decisiones relacionados con problemas comunes.

“En aras de que sea reconocida a nivel mundial como una de las organizaciones que no solamente agrupa naciones, agrupa los poderes legislativos, a los presidentes de los poderes legislativos, para que de esa manera tenga mayor arraigo en los procesos decisionales”, añadió.

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Méndez enumeró entre los desafíos compartidos por los países de la región “la inmigración, el narcotráfico y la seguridad nacional”.

Esos asuntos han adquirido una dimensión regional debido a que las redes criminales, los movimientos migratorios y las operaciones vinculadas con el narcotráfico no necesariamente se limitan a las fronteras de un solo país.

Carlos “Johnny” Méndez Núñez destacó la necesidad de fortalecer el papel del FOPREL en las decisiones regionales sobre migración, narcotráfico y seguridad. Crédito: Asamblea Legislativa

Alianzas que trasciendan las fronteras

Durante el encuentro también se resaltó la necesidad de establecer alianzas estratégicas en asuntos que requieren coordinación entre varios gobiernos y poderes legislativos.

Entre las áreas mencionadas estuvieron la seguridad, migración y economía, así como la posibilidad de reforzar iniciativas que Costa Rica desarrolla en materia de seguridad.

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Uno de los mensajes planteados durante la actividad fue la intención de “articular alianzas estratégicas en temas que trascienden fronteras”, particularmente frente a fenómenos que exigen intercambio de información, legislación compatible y cooperación institucional.

También se reconoció “el importante trabajo que se está desarrollando por parte de Costa Rica en materia de seguridad” y se planteó que desde el FOPREL se busca fortalecer esos esfuerzos.

La organización pretende servir como un espacio mediante el cual los parlamentos puedan coordinar posiciones y crear mecanismos conjuntos frente a desafíos políticos, sociales, económicos y de seguridad que afectan a Centroamérica y el Caribe.

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Para Jiménez, la prioridad debe centrarse en que esa cooperación se traduzca en acciones concretas y no únicamente en declaraciones.

El encuentro con Méndez Núñez se produce precisamente en un escenario en el que los gobiernos y congresos de la región enfrentan el reto de responder a estructuras criminales con capacidad de operar en varios países y adaptar constantemente sus métodos.

La apuesta planteada durante la reunión pasa por avanzar hacia una mayor coordinación legislativa para que seguridad, lucha contra el narcotráfico, migración y combate al crimen organizado sean abordados mediante estrategias que trasciendan las fronteras nacionales.