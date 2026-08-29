América Latina

Las fuerzas de EEUU y Ecuador destruyeron una estación de reabastecimiento flotante que apoyaba operaciones narcos en el Pacífico oriental

El personal estadounidense desplegado desde el USS San Antonio efectuó la inspección de la embarcación dedicada a apoyar actividades ilícitas, escoltó a los ocupantes hasta territorio ecuatoriano y aseguró el área antes de destruirla

La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó exitosamente una embarcación que operaba como una estación de reabastecimiento flotante en apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en aguas internacionales del Pacífico Oriental.
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La Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptó el viernes una embarcación que operaba como estación de reabastecimiento flotante para operaciones ilícitas de tráfico de drogas en aguas internacionales del Pacífico Oriental. La orden fue dada por comandante del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), general Francis L. Donovan, y en coordinación con el Gobierno de Ecuador.

Marines y marineros estadounidenses, desplegados desde el USS San Antonio (LPD 17), abordaron y registraron la nave sin incidentes. Los individuos a bordo fueron escoltados de forma segura hasta Ecuador y, una vez despejado, el bote fue hundido por las fuerzas estadounidenses.

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La inteligencia confirmó que la embarcación, previamente identificada y sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU, apoyaba a la organización narco-terrorista violenta Los Choneros.

Según publicó el SOUTHCOM vía X, esta operación representa el desmantelamiento de un nodo clave en la cadena logística utilizada por los traficantes y avanza los objetivos de la Coalición Contra Carteles de las Américas (A3C), también llamada Escudo de las Américas, y JTF-WHEM para debilitar las redes narco-terroristas en la región. “El Departamento de Defensa de Estados Unidos y la A3C permanecen inquebrantables en su misión de derrotar a los narco-terroristas en el Hemisferio Occidental y defender nuestra patria”, resaltó el Comando Sur.

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La operación de hoy es un ejemplo contundente del poder de la Coalición Contra Carteles de las Américas para desmantelar las tácticas y capacidades narco-terroristas sofisticadas y clandestinas que han permitido el tráfico de drogas peligrosas destinadas a comunidades estadounidenses. Trabajando juntos con nuestros socios ecuatorianos, nuestra coalición asestó un golpe decisivo a una operación narco-terrorista responsable de mover cantidades significativas de drogas a través de la región. Junto con nuestros socios regionales, estamos comprometidos a derrotar a los narco-terroristas en el Hemisferio Occidental”, declaró el general Francis L. Donovan.

Y agregó: “Al cortar este nodo marítimo crítico, nuestra Fuerza Conjunta —encabezada por la precisión y profesionalismo de nuestros Infantes de Marina y Marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Hemisferio Occidental a bordo del USS San Antonio— fracturó una arteria principal de esta cadena logística ilícita y envió un mensaje inequívoco a los narco-terroristas de toda la región”.

Ecuador y Colombia negocian una base conjunta en la frontera

Ambos países analizan la creación de una base binacional en la frontera compartida para incrementar la presión militar sobre las organizaciones vinculadas al narcotráfico que operan en la zona. Las conversaciones avanzaron durante una reunión de altos mandos realizada en San Lorenzo, provincia ecuatoriana de Esmeraldas, que contó con la presencia del comandante del SOUTHCOM.

El proyecto aún se encuentra en evaluación y hasta este viernes 28 de agosto los gobiernos no han definido la ubicación de la instalación, las fuerzas que la ocuparán, su estructura de mando ni la fecha estimada de inicio de operaciones.

Francis L. Donovan: "La frontera entre Colombia y Ecuador es un punto de estrangulamiento geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo" (@Southcom)
Francis L. Donovan: "La frontera entre Colombia y Ecuador es un punto de estrangulamiento geográfico que los cárteles violentos han explotado durante mucho tiempo" (@Southcom)

La discusión sobre la base tuvo lugar durante la visita del general Donovan, quien mantuvo encuentros con el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, su par colombiano, Jorge Eduardo Mora, y autoridades militares de los tres países. Las delegaciones se reunieron inicialmente en Tumaco, departamento colombiano de Nariño, y luego en San Lorenzo. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Colombia, uno de los objetivos principales es articular y gestionar la base binacional para reforzar la respuesta ante las amenazas en la frontera.

La iniciativa se enmarca en un programa de seguridad más amplio. En San Lorenzo, los altos mandos acordaron fortalecer el intercambio de inteligencia, coordinar operaciones e identificar objetivos para perseguir a los líderes de las organizaciones narcotraficantes, debilitar sus estructuras logísticas y evitar que mantengan zonas de refugio.

La frontera entre Ecuador y Colombia es una de las principales prioridades en materia de seguridad para el gobierno ecuatoriano. Una parte significativa de la cocaína producida en Colombia atraviesa territorio ecuatoriano antes de ser enviada a mercados internacionales mediante puertos y rutas del Pacífico.

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