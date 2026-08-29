Guatemala: La PNC captura a cuatro personas por extorsión y robo agravado en la capital

Dos hombres con esposas son escoltados por agentes de la Policía Nacional Civil, identificados con chalecos de DIPANDA, en un área exterior pavimentada. Uno de los hombres está sin camiseta y tiene tatuajes visibles. En una mesa se observan billetes de 20 unidades monetarias, dos teléfonos inteligentes negros y un teléfono básico. Un oficial de policía uniformado con gorra y chaleco de 'Policía' ofrece una declaración a la cámara. Este video corresponde a la cobertura de una operación policial. Crédito PNCdeGuatemala

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La PNC capturó este viernes a cuatro personas en Ciudad de Guatemala por extorsión y robo agravado, en una jornada que también incluyó el refuerzo de controles en el Anillo Periférico Norte para detectar vehículos robados, personas con órdenes de captura y posibles traslados de armas o drogas en una de las vías de mayor circulación de la capital.

Uno de los datos que más pesa en el operativo de la zona 7 está en los antecedentes: Derick Francisco López Mejía, de 38 años, acumula siete ingresos a centros penitenciarios por portación ilegal de arma de fuego, robo agravado, tenencia de droga y asesinato, con registros de 2010, 2011, 2012 y 2014. Carlos Mauricio Galdámez Juárez, de 33, suma tres antecedentes por portación ilegal de arma de fuego, encubrimiento propio y faltas contra las personas, correspondientes a 2013 y 2014.

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Las capturas se produjeron en dos frentes. En Mixco, investigadores de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas detuvieron a dos presuntos integrantes del Barrio 18 cuando recibían un paquete que simulaba contener Q3 mil exigidos a un comerciante como pago de extorsión.

Los detenidos en ese caso fueron José “N”, de 23 años, alias “Negro”, y Luis “N”, de 26, alias “Ñoño”. La aprehensión ocurrió en la colonia Uno de Marzo, Lo de Fuentes, zona 11 de Mixco.

Agentes de la unidad de investigación criminal DIPANDA custodian a dos hombres esposados en un área exterior. (PNCdeGuatemala)

Los detenidos en Mixco fueron capturados cuando recibían un pago simulado de extorsión

Durante ese operativo, la Policía Nacional Civil decomisó la motocicleta en la que los sospechosos pretendían huir y tres teléfonos celulares. Según la institución, uno de esos aparatos habría sido utilizado para amenazar a la víctima.

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La policía indicó que los teléfonos serán sometidos a análisis forense para establecer si tienen relación con otros cobros de extorsión en el sector. El reporte policial añade que Luis “N” tiene un antecedente previo por encubrimiento propio.

El segundo procedimiento se desarrolló en la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 capitalina. Agentes de la comisaría 14 capturaron a López Mejía y a Galdámez Juárez cuando, de acuerdo con el reporte, despojaban a un vecino de su teléfono celular.

Los dos intentaron escapar en un automóvil Mazda negro con placas P-626GWX por la 30 avenida de la calzada San Juan. En la inspección del vehículo, los agentes localizaron el teléfono de la víctima y una pistola de imitación que presuntamente fue usada para cometer el robo.

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Ese dato responde al núcleo del operativo en la capital: dos hombres fueron arrestados en Mixco por un caso de extorsión vinculado con el Barrio 18 y otros dos fueron detenidos en zona 7 por robo agravado, todos durante acciones desplegadas el mismo día por la fuerza policial.

La policía amplió verificaciones en vías de alto tránsito de la capital

En paralelo con las capturas, la PNC desplegó controles preventivos en distintos puntos del Anillo Periférico Norte, también en zona 7. Los agentes realizan perfilación de personas y verificaciones de automóviles y motocicletas para localizar productos ilícitos, establecer si hay órdenes de aprehensión vigentes y comprobar que los vehículos no tengan reporte de robo.

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Jorge Aguilar Chinchilla, vocero de la Policía Nacional Civil, explicó el objetivo del operativo con una definición directa: “Buscamos personas con situaciones pendientes ante la justicia y detectar el posible traslado de drogas, armas u otros objetos vinculados a actividades ilícitas”.

Aguilar Chinchilla agregó que las motocicletas reciben una revisión especial porque la institución ha identificado su uso frecuente en hechos delictivos. Los controles se concentran en los horarios de mayor tránsito vehicular.

Las verificaciones no se limitaron al Anillo Periférico. La cobertura policial incluyó la calzada San Juan, Mateo Flores, la calzada Roosevelt y el área del Obelisco, como parte del plan Semáforo Seguro orientado a reforzar la prevención del delito en puntos estratégicos de Ciudad de Guatemala.

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La institución reiteró a la población que puede denunciar hechos delictivos o situaciones sospechosas a través de las líneas 110 y 1561.