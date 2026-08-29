República Dominicana

República Dominicana: La casa de Los Palmeros convertida en centro de formación, un giro de la memoria pública hacia el trabajo y la inclusión

El inmueble donado por la Fundación Amaury Germán Aristy, ligado a un episodio clave de la resistencia dominicana, pasa a albergar enseñanza técnico-profesional, en una lectura institucional que conecta la historia local con el porvenir

La nueva sede en Santo Domingo Este arranca con ocho programas, 109 alumnos activos y una meta de hasta 25 cursos este año para acercar capacitación y empleo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
La nueva sede en Santo Domingo Este arranca con ocho programas, 109 alumnos activos y una meta de hasta 25 cursos este año para acercar capacitación y empleo. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
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El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) inauguró en Santo Domingo Este el Centro de Formación Técnico Los Palmeros, una instalación levantada en el sector Luz María con una inversión de RD 16 millones y orientada a ampliar el acceso a capacitación para jóvenes y adultos de esa comunidad y zonas cercanas, en un espacio con valor histórico que ahora será utilizado para formación técnico-profesional.

El nuevo centro inició operaciones con 8 acciones formativas, 109 participantes activos y 85 personas que ya concluyeron su capacitación.

Para finales de este año, la institución proyecta elevar esa oferta a entre 20 y 25 acciones formativas y alcanzar una matrícula aproximada de 500 participantes.

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La inauguración fue encabezada por la directora general del Infotep, Maira Morla Pineda, quien sostuvo que la apertura responde al compromiso institucional de llevar oportunidades de formación a los territorios donde más se necesitan.

“Cada aula, cada taller y cada equipo que hoy entregamos representa una inversión en el talento de nuestra gente, en su capacidad de superación y en sus ganas de salir adelante”, afirmó.

Morla Pineda explicó que los recursos destinados al centro cubrieron tanto la infraestructura como el equipamiento tecnológico y de apoyo.

También señaló que la expansión de la oferta busca acercar la formación a las comunidades y crear más opciones para que las personas desarrollen competencias que les permitan ingresar al mercado laboral o fortalecer sus posibilidades de emprendimiento.

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El centro funcionará en una casa vinculada a la historia de Los Palmeros

El espacio donde opera el centro fue donado por la Fundación Amaury Germán Aristy, que facilitó el inmueble para que el INFOTEP pudiera adecuarlo y destinarlo a la formación de la población de Santo Domingo Este.

Participaron en ese proceso José Bujosa Mieses, conocido como Chino Bujosa, Emma Bujosa, Sagrada Bujosa y comunitarios junto a juntas de vecinos de sectores aledaños.

Ilustración de estudiantes en un aula con computadoras, cuadernos y carteles de programación, contabilidad y farmacia.
Jóvenes dominicanos participan en clases de programación, contabilidad y farmacia en un centro de formación técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de la fundación, Sagrada Bujosa, explicó que la casa fue morada de los integrantes de Los Palmeros y escenario de uno de los episodios más trascendentes de la resistencia dominicana.

“La transformación de esta casa histórica en un centro destinado a la capacitación de jóvenes y adultos representa la unión entre la memoria histórica y el porvenir, al convertir un lugar marcado por la lucha por la libertad en un espacio donde nuevas generaciones podrán prepararse para el trabajo digno y la construcción de un mejor futuro”, expresó.

Morla Pineda subrayó el alcance territorial del proyecto al asegurar que la apertura no se limita a una nueva infraestructura. “Hoy no solo inauguramos una infraestructura física. Hoy abrimos un espacio de oportunidades, inclusión y sueños para las comunidades de Los Frailes, Luz María, Aguas Locas y para todo Santo Domingo Este”, dijo.

La oferta incluye contabilidad, farmacia, belleza y reparación de vehículos

La oferta formativa del centro incluye carreras técnicas en Peluquería, Maquillaje, Actividades de Contabilidad, Ventas de Productos y Servicios, Asistencia en Farmacia, Programación de Base de Datos, Visitador a Médicos y Mantenimiento y Reparación de Vehículos. Esta última se impartirá bajo la modalidad de formación dual.

De forma complementaria, el centro desarrolla acciones en operaciones de almacén, contabilidad, programas de oficina, caja bancaria y comercial, belleza, ventas y promoción de productos farmacéuticos. Esa cartera será ampliada de manera progresiva de acuerdo con las necesidades de capacitación de la comunidad y la demanda del mercado laboral.

El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, sostuvo que la llegada del Infotep puede modificar las perspectivas de desarrollo de una población que, por su distancia de otros puntos de la ciudad, históricamente ha tenido menos acceso a la formación. “El futuro que tienen los jóvenes que están aquí cambia radicalmente con la presencia de INFOTEP aquí. Hacemos un llamado a la juventud a asumir con determinación esta nueva batalla por el conocimiento y el desarrollo”, manifestó.

Estudiantes con libros y cajas de herramientas caminan en el exterior de un edificio de arquitectura tradicional y moderna.
Estudiantes caminan frente al Centro Técnico Profesional Santo Domingo Este, un edificio que integra arquitectura tradicional dominicana con una estructura moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También participó el ministro de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, Rafael Santos Badía, quien afirmó que el nuevo centro prolonga el legado de Los Palmeros al convertir un lugar asociado a la lucha por la libertad y la democracia en un espacio para la formación de nuevas generaciones. “Este es un terreno que se conquistó en la guerra de la cultura, en la guerra de la democracia, en la guerra del amor”, señaló.

Para Camilo Fortuna, presidente de la Asociación de Junta de Vecinos Los Palmeros, la apertura reduce una barrera concreta para residentes que antes debían trasladarse a otros sectores para capacitarse. “Para nuestra comunidad, tener este centro aquí significa tener más cerca una oportunidad para que nuestros jóvenes puedan prepararse, aprender un oficio y aspirar a un empleo digno sin tener que trasladarse lejos.

Como comunidad, valoramos que Infotep haya escuchado esta necesidad y haya traído la formación técnico profesional hasta el sector, porque cuando se capacita a nuestra gente también se contribuye al desarrollo de toda la comunidad”, indicó.

El acto reunió además a Antonio Féliz, presidente del consejo de regidores del municipio, líderes comunitarios, directores del Infotep, participantes y facilitadores. Con esta apertura, el Centro de Formación Técnico Los Palmeros se integra a la red de 7 instalaciones propias y 79 Centros Operativos del Sistema que gestiona la Dirección Regional Oriental del INFOTEP.

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