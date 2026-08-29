TradeExpo 2026 buscará atraer inversión extranjera y compradores internacionales en El Salvador

Camarasal e Invest in El Salvador presentaron ante representantes diplomáticos las oportunidades de conexión, exportación e inversión de El Salvador TradeExpo 2026. (Retomado de: Leticia Escobar)

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La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal) y la agencia Invest in El Salvador presentaron ante representantes diplomáticos las oportunidades de conexión, exportación e inversión que ofrecerá la plataforma de negocios El Salvador TradeExpo 2026.

El evento reunió a delegados de las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Turquía y Belice. Según la información divulgada por Camarasal, la reunión permitió a los diplomáticos conocer la propuesta de valor de la feria y dialogar sobre mecanismos para impulsar la llegada de empresas de sus respectivos países a la primera edición de TradeExpo.

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TradeExpo se realizará el 12 y 13 de octubre en el Hotel Sheraton Presidente, bajo el lema “Where Opportunities Connect”. El objetivo central de la plataforma consiste en vincular la oferta exportable local con compradores internacionales y atraer inversión estratégica a través de agendas de negocios B2B, conferencias y espacios de networking.

El encuentro reunió a delegados de embajadas de Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Turquía y Belice para impulsar la participación internacional en TradeExpo 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estructura multisectorial y espacios de negocios impulsarán la integración comercial

Camarasal detalló que el evento ofrecerá una estructura multisectorial, organizada en cinco pabellones temáticos: retail, alimentos, bebidas y bienes de consumo; empaque, plásticos, papel y soluciones de presentación; manufactura industrial, tecnología y componentes; industria química, farmacéutica e insumos especializados; y servicios empresariales y soluciones exportables. Esta diversidad, según el organismo, busca facilitar la conexión entre empresas salvadoreñas y actores internacionales de distintos sectores, así como identificar nuevas oportunidades de comercio y cooperación.

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Por su parte, Leticia Escobar, presidenta de Camarasal, destacó la visión de trabajo conjunto entre instituciones y el sector privado. “Este evento representa un esfuerzo interinstitucional por trabajar en conjunto por nuestro país”, afirmó Escobar durante su intervención, según información de la organización.

A su vez, la feria contará con agendas de reuniones previamente programadas para fomentar la concreción de negocios. Además, se prevé la realización de conferencias especializadas y espacios de networking ejecutivo, orientados a fortalecer la integración comercial regional y la captación de inversión extranjera.

Camarasal e Invest in El Salvador presentaron las modalidades de patrocinio disponibles, que estarán abiertas a empresas e instituciones interesadas en posicionar sus marcas ante compradores e inversionistas nacionales e internacionales. Las opciones de patrocinio ofrecerán distintos niveles de visibilidad y participación, además de la posibilidad de asociar la marca patrocinadora con espacios o actividades estratégicas del evento.

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La presidenta de Camarasal, Leticia Escobar, afirmó que TradeExpo 2026 representa un esfuerzo interinstitucional entre la cámara, otras instituciones y el sector privado de El Salvador. (Retomado de: Leticia Escobar)

TradeExpo 2026 espera reunir a una amplia representación del sector empresarial salvadoreño junto con compradores e inversionistas internacionales, en un entorno diseñado para maximizar las oportunidades comerciales y de inversión directa. La expectativa de la organización es que la feria funcione como catalizador para el crecimiento de las exportaciones salvadoreñas y el fortalecimiento de relaciones comerciales con otros mercados.

El encuentro con el cuerpo diplomático se enmarca en la estrategia de internacionalización promovida por Camarasal e Invest in El Salvador, que prioriza la articulación con las embajadas y organismos extranjeros como vía para ampliar la participación internacional en la feria. La organización reafirmó que el trabajo conjunto con el sector diplomático resulta clave para atraer delegaciones de empresas y autoridades comerciales de diversos países.

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