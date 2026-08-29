Panamá

Un robo al estilo del Viejo Oeste sorprende a una comunidad de Panamá

Los responsables irrumpieron armados junto con un equino en un comercio de Coclé y escaparon después de apoderarse de dinero y pertenencias.

Los dos sujetos ingresaron con el caballo al minisúper antes de amenazar a las personas que se encontraban en el establecimiento. Captura de video
Los dos sujetos ingresaron con el caballo al minisúper antes de amenazar a las personas que se encontraban en el establecimiento. Captura de video
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No era una película del Viejo Oeste, sino un robo a mano armada dentro de un minisúper de Río Hato, en la provincia de Coclé. Dos sujetos encapuchados ingresaron al establecimiento junto con un caballo, amenazaron a las personas presentes y, después de apoderarse de dinero y pertenencias, huyeron utilizando el mismo animal.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes circularon rápidamente en redes sociales. La grabación muestra cómo los sospechosos introdujeron el equino dentro del minisúper, una maniobra tan inusual como arriesgada que convirtió al animal en una pieza importante dentro de la investigación policial.

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De acuerdo con la información disponible, los implicados amenazaron a las personas presentes y se apoderaron de sus pertenencias, además del dinero disponible en la caja registradora.

Después abandonaron el establecimiento utilizando el caballo como medio de transporte, en una huida que, lejos de facilitarles el anonimato, quedó expuesta ante las cámaras de vigilancia.

Manos de piel oscura sujetas por esposas metálicas detrás de la espalda ante los barrotes de una celda.
Un menor fue aprehendido por su presunta participación, mientras el segundo sospechoso ya fue identificado por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque inicialmente se informó sobre la posible utilización de un arma de nueve milímetros, las autoridades no han confirmado públicamente que esta haya sido recuperada. Tampoco se ha precisado cuánto dinero fue sustraído ni el valor de las pertenencias tomadas durante el asalto, por lo que esos elementos continúan sujetos a la investigación oficial.

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Las diligencias posteriores permitieron aprehender a un menor de edad, señalado como uno de los presuntos participantes. La Policía Nacional también informó que el segundo sospechoso ya fue identificado, aunque hasta el último reporte disponible no había comunicado su captura ni detallado la participación atribuida a cada uno de los investigados.

La subcomisionada María Gutiérrez explicó que se efectuaron allanamientos en diferentes puntos del sector para localizar indicios relacionados con el caso. Entre los objetivos de estas operaciones figura, además del otro implicado, la ubicación del caballo utilizado durante el robo, cuyo rastro podría conducir hasta otras personas relacionadas con el hecho.

El equino no está acusado, desde luego, pero sí puede funcionar como evidencia dentro del expediente. Las autoridades buscan establecer quién es su propietario y si posee un herrete u otra señal de identificación, debido a que su ingreso al comercio y posterior utilización en la fuga podrían ayudar a vincular a los sospechosos con el asalto investigado.

Patrullas de policía con luces encendidas y dos oficiales inspeccionan una casa acordonada con cinta amarilla en una calle mojada al anochecer.
La Fiscalía abrió una investigación de oficio, aunque la persona afectada decidió no presentar una denuncia formal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reportes periodísticos señalan que la marca utilizada para identificar al caballo podría ofrecer pistas sobre su procedencia y propietario. Sin embargo, hasta ahora no se ha informado oficialmente si el animal fue localizado o si pertenece a alguno de los involucrados, por lo que esa línea permanece abierta dentro de las diligencias desarrolladas en Río Hato.

La Fiscalía abrió de oficio una investigación tras conocer las imágenes y disponer de elementos para identificar a los presuntos responsables. El proceso continúa en marcha pese a la decisión inicial de la víctima del robo.

El Ministerio Público deberá presentar los elementos recabados ante la jurisdicción correspondiente, mientras un juez determinará la legalidad de la actuación, la posible imputación y las medidas aplicables.

El episodio ganó notoriedad por el inusual medio empleado para cometer el delito, pero detrás de la escena casi cinematográfica permanece un asalto ejecutado mediante amenazas y con un arma. La ironía termina justamente allí: hubo personas expuestas a un peligro real, un adolescente bajo investigación, otro sospechoso buscado y un caballo convertido involuntariamente en evidencia policial.

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