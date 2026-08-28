La transformación de Honey Boo Boo a los 21: de los reality shows a una carrera en enfermería

A los 21 años, Alana Thompson dejó atrás la imagen de niña que la convirtió en una estrella de los reality shows. (Instagram/TLC)

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Alana Thompson, más conocida como Honey Boo Boo, cumple 21 años este 28 de agosto. Su llegada a la televisión ocurrió cuando apenas tenía 5 años y participaba en concursos de belleza infantil. Más de una década después, su vida tomó un rumbo muy distinto al que muchos espectadores imaginaron para aquella niña que se hizo famosa por sus ocurrencias frente a las cámaras.

De los concursos de belleza a la televisión

La fama de Honey Boo Boo comenzó en Toddlers & Tiaras, el reality de TLC que mostraba el mundo de los concursos de belleza infantiles. Alana apareció en el programa cuando tenía 5 años y lanzó una frase que quedaría en el recuerdo de los televidentes: “A dollar made me holler, honey boo boo!” (Un dólar me hizo gritar, Honey Boo Boo).

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La fama de Honey Boo Boo comenzó cuando tenía apenas 5 años y participaba en concursos de belleza infantil.(Instagram/TLC)

La personalidad de Alana destacó entre sus pares y pronto pasó a ser protagonista de su propio programa de telerrealidad. En 2012 se estrenó Here Comes Honey Boo Boo, una serie que seguía la vida de la niña junto a su madre, June “Mama June” Shannon; su padre, Mike “Sugar Bear” Thompson; y sus hermanas Lauryn, Jessica y Anna.

El programa mostró durante cuatro temporadas la vida cotidiana de la familia en McIntyre, Georgia. Los episodios cimentaron la popularidad de Honey Boo Boo, hasta que TLC decidió cancelar el reality en 2014. Ese año, se levantó una fuerte polémica relacionada con una expareja de Mama June, un hombre que había estado 10 años en prisión por acoso infantil agravado.

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"Here Comes Honey Boo Boo" convirtió la vida familiar de Alana en un fenómeno televisivo durante su infancia. (TLC)

Una adolescencia marcada por los problemas familiares

Detrás de la imagen de la niña divertida que había conquistado la televisión, Alana atravesó años complicados. Uno de los momentos más difíciles ocurrió en 2019, cuando su madre enfrentó problemas de adicción a las drogas.

En marzo de ese año, June Shannon y su pareja, Eugene “Geno” Doak, fueron arrestados y acusados de posesión de drogas. Para Alana, que entonces era una adolescente, la situación también tuvo consecuencias en su vida escolar y familiar.

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“La gente decía: ‘Vi a tu mamá en las noticias con un diente roto, drogada’”, recordó Alana en una entrevista con People publicada en mayo de 2025. “Y yo pensaba: ‘Genial, como si yo tampoco hubiera visto eso’”.

La situación llegó a un punto en el que Alana dejó de estar bajo el cuidado de su madre. Su hermana mayor, Lauryn “Pumpkin” Shannon, asumió su custodia y se convirtió en una figura fundamental para ella durante esa etapa. Con su apoyo, Alana pudo concentrarse en sus estudios y finalmente terminó la secundaria en 2023.

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Después de graduarse de la secundaria en 2023, Alana decidió continuar sus estudios lejos del mundo de la televisión.(Instagram/TLC)

¿Cuál es la carrera actual de Honey Boo Boo?

Después de graduarse de la secundaria, decidió apostar por una carrera profesional alejada de la televisión. Se mudó a Colorado para estudiar enfermería en Regis University. Actualmente continúa con su formación y está previsto que se gradúe en 2027. Además, trabaja como Patient Care Technician en el área de pediatría de un hospital de Colorado. Su meta es convertirse en enfermera de una unidad de cuidados intensivos pediátricos.

“Siempre me decía a mí misma que quería hacer algo mejor con mi vida y algo más grande con mi vida que simplemente estar en televisión, así que tienes que levantarte y seguir adelante, tienes que graduarte para poder llegar a la universidad y ser la enfermera que quieres ser”, dijo a PEOPLE en 2025.

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Alana trabaja en un hospital de Colorado mientras termina sus estudios para ser enfermera.(Instagram/TLC)

“Cuando me gradúe, seré la única persona de mi familia con un título. Me encanta haber perseverado más allá de lo que la gente pensaba”, celebró.

La relación entre Alana y su madre también ha cambiado con los años. Después de los conflictos provocados por la adicción de June, ambas lograron reconstruir su vínculo. “Fue difícil, pero al final del día, ella es mi mamá”, dijo en la entrevista con People. También señaló que, durante los años más complicados, se aferraba a la esperanza de que June pudiera recuperarse.

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Precisamente, para el cumpleaños número 21 de Alana, June tenía previsto celebrar con su hija en Las Vegas. Se trata de un paseo familiar para festejar la mayoría de edad de Alana.