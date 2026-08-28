Se aceleró la demanda de dólares: los argentinos compraron la cifra más alta desde las elecciones de 2025

Los argentinos compraron más de USD 40.000 millones desde la liberación del cepo cambiario. (Foto: Reuters)

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A pesar de que el tipo de cambio no experimentó grandes saltos, la demanda de dólares se aceleró en julio: los argentinos compraron más de USD 3.300 millones, el mayor monto en lo que va de 2026 y desde las elecciones legislativas del año pasado. Así se desprende del último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

“En julio, las ‘Personas Humanas’ realizaron compras netas de billetes sin fines específicos por USD 2.916 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes (compras brutas por USD 3.319 millones), mientras que unos 697 mil vendieron (ventas brutas por USD 404 millones). Además, registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 546 millones”, reza el reporte Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario.

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Se trata de la compra bruta más alta del año y desde octubre de 2025, cuando marcó USD 4.731 millones en medio de la volatilidad preelectoral. Desde el pico de septiembre del año previo, las adquisiciones por parte de las personas físicas habían mostrado primero una tendencia bajista para luego estabilizarse en torno a los USD 2.200 millones por mes.

De acuerdo a los datos oficiales del BCRA, del monto neto de julio, USD 1.000 millones quedaron depositados en cuentas locales mientras que otros USD 1.000 millones se computaron bajo “activos externos”. Es decir, fuera del país. A la vez, unos USD 900 millones se destinaron al pago de gastos turísticos.

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El seguimiento mensual desde la flexibilización del cepo cambiario, en abril de 2025, refleja variaciones marcadas en la demanda. En dicho mes, las adquisiciones llegaron a USD 2.077 millones y participaron más de un millón de personas. La tendencia se mantuvo en alza durante los meses siguientes: en mayo se registraron compras por USD 2.283 millones, en junio por USD 2.468 millones y en julio el volumen ascendió a 3.473 millones de dólares.

La proximidad de las elecciones legislativas en septiembre de 2025 intensificó la volatilidad en el mercado, llevando la demanda a un máximo mensual de 5.130 millones dólares. En octubre, el nivel se sostuvo con operaciones por USD 4.731 millones, pero en noviembre se observó una marcada desaceleración: el monto descendió a USD 1.597 millones y poco más de 1,1 millones de personas realizaron compras, luego de la victoria oficialista en las urnas.

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En diciembre de 2025, la demanda repuntó y cerca de 1,5 millones de compradores adquirieron 2.186 millones de dólares. Durante los primeros meses de 2026, la tendencia continuó: en enero se compraron USD 2.613 millones entre 1,6 millones de personas; en febrero, USD 2.368 millones; y en marzo, 2.363 millones dólares. En abril, la cifra subió a USD 2.727 millones, el valor más alto del año, para luego retroceder en mayo a USD 2.212 millones y volver a incrementarse en junio, con 2.443 millones dólares.

Desde que se levantó el cepo, las personas físicas sumaron compras brutas por un total de 44.437 millones de dólares. Al incluir las transferencias de divisas sin destino específico realizadas por el sector privado no financiero, el volumen acumulado supera los 48.967 millones de dólares. En ese lapso, los argentinos vendieron un total de USD 6.557 millones y las compras netas alcanzaron los 37.880 millones de dólares.

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El “muro” que prepara el Gobierno

Considerando la preferencia sostenida de los argentinos por el dólar, incluso cuando la moneda estadounidense pierde poder adquisitivo frente a la inflación en 2026, el Ejecutivo impulsa nuevas estrategias para evitar una repetición de la situación experimentada en 2025.

De acuerdo con cifras del Banco Central, el proceso de dolarización de portafolios previo a las elecciones de medio término sumó el equivalente a USD 35.000 millones durante 2025. La elevada demanda de divisas motivó la intervención del Tesoro de los Estados Unidos para frenar la presión sobre el tipo de cambio.

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Con el objetivo de evitar un contexto similar, el presidente Javier Milei afirmó que, de cara a los comicios presidenciales de 2027, “dispone de un respaldo de entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, además de los fondos necesarios para afrontar los compromisos en moneda extranjera”.

Milei explicó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establecía una meta de acumulación de reservas entre USD 7.000 millones y USD 10.000 millones, aunque el Banco Central ya alcanzó aproximadamente USD 14.000 millones. Sostuvo que, de mantenerse el ritmo de compras, las reservas podrían situarse en USD 20.000 millones antes de fin de año.

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El mandatario señaló también que “todas las líneas de financiamiento para 2026 y 2027 ya están aseguradas, lo que reduce la presión sobre el mercado cambiario”. Y en una entrevista televisiva, enfatizó: “No solo tenemos cerrado el financiamiento, sino que además nos hemos pertrechado con más de USD 20.000 millones”.

“Cuando usted quiera darse cuenta, se va a encontrar que con una cosa y la otra, más lo que teníamos, tenemos entre 60.000 y 70.000 millones de dólares, además de que ya cerramos el financiamiento”, resumió Milei.

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Entre los elementos del esquema presentado por Gobierno se incluye un swap con Estados Unidos por USD 20.000 millones y otro acuerdo similar suscripto recientemente con China por el equivalente a 19.000 millones dólares. Estos mecanismos permiten a los bancos centrales intercambiar monedas para facilitar la liquidez en divisas y estabilizar los mercados.

Bajo la gestión de Alberto Fernández se había utilizado un tramo del swap con el Banco Popular de China, mientras que la administración de Milei recurrió al Tesoro de Estados Unidos para contener la suba del dólar en la previa de las elecciones legislativas de 2025.

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