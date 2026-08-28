Guatemala

El Tribunal Electoral de Guatemala recuerda plazos legales para la renuncia de funcionarios y empleados que quieran competir en 2027

La autoridad electoral emitió el Acuerdo 316-2026, con un calendario basado en la Constitución y la ley electoral, y advirtió que el incumplimiento puede bloquear inscripciones o anular resultados

Seis autoridades sentadas ante una mesa con rótulos de sus nombres y cargos, con un fondo azul del Tribunal Supremo Electoral
Los miembros del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala participan en una conferencia de prensa de la VIII Magistratura. (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala)
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El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala recordó los plazos constitucionales y legales que deben cumplir los funcionarios y empleados públicos que quieran competir en las elecciones generales de 2027, con primera vuelta prevista para el 27 de junio, porque la posibilidad de inscribirse depende en varios casos de haberse separado del cargo dentro de fechas límite distintas según la función que ejerzan.

La autoridad electoral precisó esas fechas en el Acuerdo 316-2026, emitido por el Pleno de Magistrados, y ordenó el calendario a partir de la Constitución Política de la República y de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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El criterio no es uniforme: ministros, militares, fiscales, funcionarios municipales y autoridades con jurisdicción territorial enfrentan restricciones diferentes.

La limitación más anticipada alcanza a los integrantes del Ejército que aspiren a la Presidencia o la Vicepresidencia. En ese caso, deben estar de baja o en situación de retiro al menos cinco años antes de la convocatoria a elecciones, que está programada para enero de 2027.

Un comunicado impreso en dos páginas con el logotipo del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala y texto explicativo sobre plazos legales.
Un comunicado del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informa sobre las normas y plazos de renuncia para funcionarios públicos que busquen cargos de elección popular en 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ministros y los militares enfrentan los plazos más exigentes para buscar la Presidencia

Para los ministros de Estado que busquen la Presidencia, la fecha de corte es el 26 de diciembre de 2026. La exigencia surge del artículo 186, literal d) de la Constitución, que obliga a dejar el cargo seis meses antes de la elección.

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El mismo artículo constitucional, en su literal e), fija la condición para los militares que aspiren a la primera magistratura. No basta con renunciar meses antes: la norma exige una separación mucho más extensa, de cinco años antes de la convocatoria.

El acuerdo del TSE también ordena las incompatibilidades para quienes pretendan una diputación al Congreso de la República o al Parlamento Centroamericano. En esos casos, la elección resulta nula si el candidato ejerce jurisdicción en el distrito electoral que lo postula durante el proceso o en los tres meses previos a la convocatoria.

Esa fecha límite fue fijada en el 21 de octubre de 2026. La referencia legal está en el artículo 164 de la Constitución y en el artículo 3 del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano.

La fecha del 21 de octubre de 2026 también alcanza a fiscales y funcionarios municipales

La misma fecha rige para los funcionarios o empleados que ocupen cargos en el municipio donde pretendan postularse como alcalde municipal. El artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece que deben renunciar al menos tres meses antes de la convocatoria.

La ley prevé dos excepciones en el ámbito municipal. No están obligados a separarse del cargo los miembros del Concejo Municipal que busquen la reelección ni los profesionales cuya única función sea la docencia o el trabajo en establecimientos de asistencia social dentro del municipio.

Los funcionarios y empleados del Ministerio Público también deben dejar sus funciones a más tardar el 21 de octubre de 2026 si quieren aspirar a cualquier cargo de elección popular. La incompatibilidad está regulada en el artículo 77, inciso b.1, de la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el mismo artículo 206 de la ley electoral.

La regla central que recordó la autoridad electoral guatemalteca es que cada categoría de servidor público tiene una fecha de separación distinta y que el incumplimiento puede impedir la postulación o volver nula la elección, según el cargo en disputa y la prohibición aplicable.

El tribunal aclaró además que los diputados y los alcaldes que actualmente ejercen sus funciones no están obligados a renunciar para participar en el proceso electoral. Esa excepción, indicó la autoridad, se sustenta en las prohibiciones y salvedades específicas previstas en la Constitución y en la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

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