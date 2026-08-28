Detienen en Panamá a otro menor de edad por el crimen del conductor de plataforma digital

Jafet González desapareció la noche del 11 de agosto mientras trabajaba como conductor de plataforma digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía Especializada de Adolescentes de Veraguas logró la aprehensión de un cuarto menor presuntamente vinculado con la desaparición y el homicidio de Jafet González, conductor de una plataforma digital y estudiante universitario.

El adolescente deberá comparecer ante un juez para la formulación de los cargos y la definición de una medida cautelar.

Con esta captura, la investigación suma seis personas vinculadas: cuatro adolescentes y dos adultos de 18 y 19 años. Tres de los menores permanecen bajo detención provisional, mientras que el último aprehendido estaba pendiente de audiencia.

El Ministerio Público informó que investiga a los sospechosos por homicidio agravado, robo agravado, privación de libertad y asociación ilícita para delinquir. Esos mismos cargos serán presentados contra el cuarto adolescente durante la audiencia de garantías, de acuerdo con la información oficial de la Procuraduría General de la Nación.

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González desapareció durante la noche del 11 de agosto de 2026 en el distrito de Santiago, provincia de Veraguas. Según las investigaciones, varios de los sospechosos abordaron el automóvil cuando el joven prestaba servicios como conductor. Desde ese momento, sus familiares desconocen el paradero de su cuerpo.

Tres menores y los dos adultos permanecen bajo detención provisional por decisión judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis presentada durante las audiencias señala que el grupo pretendía apoderarse del vehículo y trasladarlo hacia Costa Rica. De acuerdo con la declaración de un testigo protegido, González fue privado de libertad y presuntamente estrangulado dentro del automóvil antes de que su cuerpo fuera lanzado al río Santa María.

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Ese relato forma parte de los elementos incorporados a la investigación, pero deberá ser comprobado durante el proceso judicial. Hasta el momento, el cadáver no ha sido localizado, por lo que las autoridades mantienen abierta la búsqueda y continúan recopilando evidencias para reconstruir la secuencia completa del ataque.

El vehículo conducido por González fue encontrado abandonado días después en el sector de Los Ruices, provincia de Veraguas. Su recuperación se convirtió en una de las principales evidencias materiales del expediente y permitió desarrollar nuevas diligencias relacionadas con el recorrido de los presuntos agresores después del crimen.

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Los equipos de rescate han concentrado sus esfuerzos en las aguas y riberas del río Santa María, principalmente en el distrito de San Francisco. El operativo comenzó en los alrededores del puente de Tierra Hueca y se extendió hacia sectores ubicados río abajo, siguiendo el punto señalado por el testigo protegido.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los agresores pretendían robar el vehículo de Jafet González y trasladarlo posteriormente a Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil, la Dirección de Investigación Judicial, la Policía Nacional y el Ministerio Público ha recorrido más de 12 kilómetros del cauce sin resultados positivos. Las corrientes, la extensión del área y las condiciones del río han complicado las labores de rastreo, que también cuentan con el apoyo de voluntarios y familiares.

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La búsqueda continuaba este viernes en el río Santa María, según los reportes divulgados por las autoridades. En las jornadas anteriores, los rescatistas inspeccionaron zonas cercanas a Los Higos y Los Panamaes, mientras peritos y agentes verificaban información relacionada con los lugares por donde pudieron movilizarse los implicados.

Los dos adultos fueron llevados ante un tribunal de garantías, que declaró legales sus aprehensiones, admitió la imputación de los cuatro delitos investigados y ordenó su detención provisional. Los primeros tres adolescentes también quedaron sometidos a esa medida cautelar dentro del régimen penal especial aplicable a menores de edad.

La nueva captura amplía el grupo investigado respecto de la información publicada inicialmente por Infobae, cuando cinco personas permanecían vinculadas judicialmente. El expediente ahora comprende cuatro menores y dos mayores de edad, aunque cada uno deberá responder de acuerdo con su situación procesal particular.

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Los rescatistas han recorrido más de 12 kilómetros del río Santa María sin localizar el cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras avanzan las audiencias, familiares, compañeros y miembros de la comunidad universitaria han pedido que el operativo no concluya hasta encontrar a González. La ausencia del cuerpo mantiene abierta una parte esencial de la investigación, pese a que la Fiscalía ya tramita el caso bajo la calificación provisional de homicidio agravado.