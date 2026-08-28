República Dominicana

La Policía arresta a decenas de personas en operativos realizados en diferentes provincias de República Dominicana

Las intervenciones coordinadas por la Dirección Regional Espaillat dejaron decenas de arrestos en sectores intervenidos por presuntos delitos, como parte del plan para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir hechos criminales

Las autoridades afirmaron que los operativos preventivos buscan reforzar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y prevenir delitos en la región./ (Policía Nacional República Dominicana)
Las autoridades afirmaron que los operativos preventivos buscan reforzar la seguridad ciudadana, mantener el orden público y prevenir delitos en la región./ (Policía Nacional República Dominicana)
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La Policía Nacional de República Dominicana ejecutó en las últimas horas una serie de operativos preventivos en las provincias Espaillat y Hermanas Mirabal, que resultaron en la detención de decenas de personas vinculadas a diversos hechos delictivos.

Las acciones, desarrolladas bajo la coordinación de la Dirección Regional Espaillat, forman parte de una estrategia enfocada en reforzar la seguridad ciudadana y prevenir delitos en la región.

Durante estos operativos, los agentes intervinieron múltiples puntos identificados como centros de distribución de sustancias controladas.

En el curso de los allanamientos, las autoridades incautaron presuntas sustancias ilícitas, armas blancas y otros objetos relacionados con actividades delictivas. Además, fueron ocupadas máquinas tragamonedas y otros artículos considerados de interés policial, incautados en diferentes sectores de ambas provincias como parte de las labores de prevención y control.

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Las intervenciones incluyeron también la retención de varias motocicletas por infracciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Este tipo de controles busca atacar no solo el crimen organizado, sino también las faltas que afectan la seguridad vial y la convivencia pacífica en las comunidades.

La Policía Nacional detalló que estos operativos se realizan de manera permanente y focalizada, con la intención de fortalecer la protección de los ciudadanos y mantener el orden público. Las autoridades señalaron que las acciones forman parte de la misión institucional de la entidad, orientada a “Proteger y Servir”, bajo la dirección del mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García.

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La estrategia de seguridad de la Policía Nacional se aplica de manera permanente y focalizada. /(Policía Nacional República Dominicana)
La estrategia de seguridad de la Policía Nacional se aplica de manera permanente y focalizada. /(Policía Nacional República Dominicana)

En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han intensificado los operativos preventivos en distintos puntos del país. Estas acciones han dejado como resultado la detención de personas buscadas por delitos como robo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y otros crímenes. En cada procedimiento, la Policía Nacional reporta el decomiso de drogas, armas de fuego y municiones, así como la recuperación de vehículos y objetos robados.

En operativos recientes, la institución ha destacado la colaboración con otras agencias del Estado, lo que ha permitido intervenir zonas catalogadas como de alta incidencia delictiva. Estas áreas son seleccionadas tras labores de inteligencia y denuncias de la población, procurando una respuesta efectiva ante las principales preocupaciones de los ciudadanos.

El director general de la Policía Nacional ha reiterado que la estrategia de seguridad continuará con énfasis en la prevención, el patrullaje constante y la presencia policial en puntos críticos. La institución subraya la importancia de la participación comunitaria y de la denuncia ciudadana para fortalecer los resultados de estas acciones.

En las provincias intervenidas, los operativos han contado con la presencia de unidades especializadas, como la Dirección Central de Antinarcóticos (DICAN) y la Dirección Central de Investigación (DICRIM), que refuerzan las labores de patrullaje y control en sectores urbanos y rurales. Gracias a la coordinación interinstitucional, se ha logrado disminuir la circulación de armas ilegales y sustancias ilícitas, así como desarticular bandas dedicadas a actividades criminales.

Un par de esposas metálicas plateadas descansa sobre una mesa de madera marrón con un fondo difuminado que incluye una ventana.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional pidió denuncia ciudadana para fortalecer la seguridad en República Dominicana. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional informó que los detenidos están siendo puestos a disposición del Ministerio Público, que procederá a realizar las investigaciones correspondientes y determinar las sanciones legales. Las autoridades reiteran su compromiso de mantener la vigilancia en todo el territorio nacional y continuar con los operativos para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

La institución insta a la población a colaborar con las autoridades, denunciando cualquier hecho sospechoso o actividad ilícita a través de los canales oficiales. De esta manera, la Policía Nacional afirma que busca consolidar una convivencia pacífica y fortalecer el clima de seguridad en República Dominicana.

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