Adiós a los colorantes artificiales: estos populares cereales cambiarán su fórmula antes de 2027

La empresa completó durante el verano de 2026 el retiro de colorantes certificados en toda su gama de cereales para el mercado estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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General Mills anunció la eliminación de colorantes artificiales en todos sus cereales distribuidos en Estados Unidos. El anuncio incluye marcas reconocidas como Lucky Charms y Trix. La compañía informó que el 90% del portafolio minorista estadounidense ya completó la transición hacia ingredientes sin colorantes certificados. El objetivo es que la totalidad de productos vendidos en el país, incluyendo snacks de frutas y productos de repostería, eliminen los colorantes certificados para fines de 2027. Esta información fue confirmada por Fox News, The Hill y ABC News, que citaron el comunicado oficial de la empresa y declaraciones de sus voceros.

El retiro de colorantes artificiales abarca toda la gama de cereales de General Mills en Estados Unidos. La medida se implementó durante el verano de 2026, según los reportes. El proceso forma parte de una estrategia de la empresa para responder a las demandas de los consumidores y a los cambios en las preferencias del mercado. El retiro de colorantes certificados afecta directamente a varios productos de alta rotación y a millones de consumidores.

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La transición de General Mills se inscribe en un contexto de revisión de los ingredientes por parte de la industria alimentaria estadounidense. El uso de colorantes sintéticos ha sido objeto de debate por parte de consumidores y autoridades regulatorias. General Mills adoptó una postura que prioriza la transparencia en la composición de sus productos y la claridad en el etiquetado. La empresa informó que, además de los cereales, avanzará en la eliminación de colorantes certificados en otras categorías de alimentos procesados.

¿Cuándo General Mills eliminó los colorantes artificiales de sus cereales?

El proceso de eliminación de colorantes artificiales de los cereales de General Mills en Estados Unidos se completó durante el verano de 2026. Así lo confirmó la empresa en un comunicado oficial citado por The Hill. El retiro incluye todas las variedades de cereales que la compañía distribuye en el mercado estadounidense. El mismo comunicado detalla que la transición total del portafolio minorista estadounidense finalizará antes de que termine 2027.

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La empresa identificó tres hitos en el calendario de eliminación de colorantes certificados: primero, el retiro en todos los alimentos escolares K-12; segundo, la eliminación en la gama de cereales; tercero, la meta de completar la transición en todo el portafolio minorista. El proceso se desarrolla de forma progresiva y monitoreada.

General Mills eliminó los colorantes artificiales de todos sus cereales vendidos en Estados Unidos, incluidas marcas como Lucky Charms y Trix. (AP foto/Gene J. Puskar)

¿Qué productos ya no contienen colorantes certificados?

La eliminación de colorantes artificiales abarca toda la gama de cereales fabricados por General Mills para el mercado estadounidense. Según el comunicado citado por Fox News, Lucky Charms y Trix ya se venden sin colorantes sintéticos. El avance cubre el 90% del portafolio minorista de la empresa en el país. El 10% restante está compuesto por productos como snacks de frutas y mezclas para repostería, que forman parte de marcas como Betty Crocker y Pillsbury. Estos productos completarán la transición antes de 2027.

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El proceso implica el reemplazo de colorantes certificados por opciones extraídas de frutas, vegetales y especias. ABC News informó que la empresa utiliza colorantes derivados de cúrcuma y pimentón para mantener el aspecto característico de los cereales. El objetivo es mantener la apariencia y el sabor reconocible de los productos utilizando ingredientes que los consumidores puedan identificar.

¿Por qué la empresa tomó esta decisión?

La eliminación de colorantes artificiales responde a una demanda sostenida de consumidores y a cambios en la percepción pública sobre los aditivos alimentarios. The Hill citó declaraciones de Bethany Quam, presidenta de la división de cereales de General Mills, quien afirmó que el avance “refleja cómo evolucionamos con las necesidades del consumidor mientras continuamos ofreciendo alimentos que mantienen calidad y valor”. La empresa busca alinear su portafolio con las preferencias de los consumidores y con las tendencias regulatorias.

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La decisión también se inscribe en una revisión más amplia de ingredientes por parte de la industria alimentaria en Estados Unidos. Las autoridades sanitarias y diversas organizaciones han revisado el uso de colorantes sintéticos. General Mills implementa estos cambios para mantener la competitividad y responder a las expectativas del mercado.

General Mills informó que el 90% de su portafolio minorista en Estados Unidos ya completó la transición hacia productos sin colorantes certificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo afecta la eliminación de colorantes artificiales a los consumidores?

La medida afecta a millones de consumidores que adquieren cereales y productos procesados de General Mills en Estados Unidos. El retiro de colorantes certificados implica cambios en la composición de productos tradicionales que forman parte de la dieta habitual. El objetivo de la empresa es mantener la aceptación de sus productos y evitar la pérdida de participación en el mercado.

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Según Fox News, la empresa ya había realizado intentos similares en el pasado, especialmente en el caso de Trix. En 2016 lanzó versiones sin colorantes artificiales, pero debió reincorporar una opción con colores sintéticos tras recibir solicitudes de consumidores. Las preferencias de los compradores motivaron la existencia de ambas versiones en el mercado durante algunos años. El nuevo proceso elimina la oferta de productos con colorantes certificados y estandariza la composición en todos los cereales.

¿Qué ingredientes utilizarán para reemplazar los colorantes artificiales?

El reemplazo de colorantes sintéticos por ingredientes naturales es parte del nuevo proceso de producción de General Mills. ABC News precisó que la empresa utiliza colorantes obtenidos de frutas, vegetales y especias. La sustitución busca mantener la apariencia tradicional de los productos, evitando cambios perceptibles para el consumidor. Los ingredientes alternativos cumplen con los estándares regulatorios y permiten identificar la composición exacta de los alimentos.

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La eliminación de colorantes certificados no implica la desaparición de todos los colorantes, sino la sustitución de los sintéticos por alternativas naturales. La empresa informó que mantiene la calidad y la presentación de los productos.

La eliminación de colorantes artificiales forma parte de una estrategia de General Mills para responder a las demandas de los consumidores y a los cambios del mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los antecedentes en el mercado de cereales?

El proceso de revisión de ingredientes y eliminación de colorantes certificados no es nuevo en General Mills. Fox News recordó que la compañía ya había realizado una transición similar en 2016, lanzando cereales sin colorantes artificiales ni sabores sintéticos. En ese momento, el cambio generó reacciones divididas entre los consumidores, lo que motivó la reincorporación de versiones con colores originales.

Durante la última década, la industria alimentaria de Estados Unidos enfrentó debates sobre la seguridad de los aditivos y la transparencia en el etiquetado. General Mills decidió estandarizar la eliminación de colorantes certificados y completar el cambio antes de 2027. El proceso busca evitar la segmentación de productos y responder a la demanda general de transparencia.

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¿Qué otros productos serán modificados y cuál es la fecha límite?

La transición afecta no solo a los cereales, sino también a otras categorías de General Mills en Estados Unidos. El portafolio pendiente incluye snacks de frutas y mezclas para repostería, que forman parte de marcas como Betty Crocker y Pillsbury. El comunicado oficial establece que todos estos productos eliminarán los colorantes certificados antes del cierre de 2027.

La empresa implementa un monitoreo permanente del avance y reporta el progreso de la transición en sus comunicaciones oficiales. El objetivo es completar el proceso en todos los productos vendidos en el país y mantener la confianza de los consumidores.

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La compañía sostuvo que la sustitución de colorantes busca mantener la apariencia y el sabor reconocible de sus cereales y otros alimentos procesados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la medida en la industria alimentaria de Estados Unidos?

La decisión de General Mills se suma a una tendencia más amplia de la industria alimentaria estadounidense. Otras empresas del sector también revisan la composición de sus productos y sustituyen aditivos sintéticos por opciones naturales. El objetivo es responder a las expectativas de los consumidores y a los cambios regulatorios. El retiro de colorantes certificados puede influir en las estrategias de otras compañías y en el desarrollo de nuevos productos.

La implementación de cambios en los ingredientes es monitoreada por autoridades y organizaciones del sector. El proceso de General Mills establece un precedente para el resto de la industria y puede modificar la oferta de alimentos procesados en el país.