Autoridades costarricenses capturan a la segunda persona de la lista de los 14 más buscados de Cartago

La mujer se convirtió en la segunda persona capturada de la lista de los 14 más buscados de la provincia de Cartago. Crédito: Captura Presidencia de la República

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La Fuerza Pública de Costa Rica capturó en Tejar de Cartago a Carolina Loría Solís, quien figuraba como la segunda persona detenida de la lista de los 14 más buscados en esa provincia.

La aprehensión se realizó como parte de la Operación Cacería, estrategia policial desplegada para ubicar y detener a personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades.

De acuerdo con la información oficial, la ubicación de Loría Solís fue posible gracias al trabajo de inteligencia desarrollado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

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Las labores permitieron determinar que la mujer se encontraba en un apartamento ubicado en Tejar, Cartago, por lo que oficiales se desplazaron hasta el sitio para verificar la información.

Al llegar al inmueble, los policías conversaron inicialmente con un hombre que manifestó encontrarse solo en el apartamento.

Posteriormente, el sujeto indicó que en el interior se encontraba una conocida, por lo que los oficiales ingresaron al lugar para comprobar la situación.

Fue entonces cuando lograron ubicar a Carolina Loría Solís y confirmar que se trataba de una de las personas incluidas entre los objetivos prioritarios buscados en la provincia.

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Se mantenía prófuga después de allanamientos

Según indicó el Ministerio de Seguridad Pública, Loría Solís era requerida por las autoridades luego de mantenerse en fuga tras una serie de allanamientos realizados en el cantón de La Unión.

Después de su captura, la mujer quedó a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que continuarán con el proceso respectivo.

La detención representa el segundo resultado de relevancia anunciado dentro de la búsqueda de las 14 personas identificadas como las más buscadas de Cartago.

Las autoridades aseguran que los operativos continuarán hasta localizar al resto de los sospechosos incluidos en la lista.

Uno de los mensajes difundidos por los cuerpos policiales destacó la coordinación entre distintas unidades del Poder Ejecutivo para desarrollar estas acciones.

“Estamos unidos. Tenemos una integración de nuestras fuerzas policiales, unidades regulares y especiales, con el apoyo de nuestra Dirección de Inteligencia, con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, vamos detrás de cada una de esas personas”, indicaron las autoridades durante el operativo.

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La estrategia contempla la participación de unidades policiales regulares y especiales, además de organismos dedicados al análisis e inteligencia, con el objetivo de obtener información que permita ubicar a los sospechosos.

Carolina Loría Solís fue detenida en un apartamento ubicado en Tejar de Cartago como parte de la Operación Cacería. Crédito: Captura Presidencia de la República

“Los estamos atrapando”

Desde el Poder Ejecutivo también resaltaron los resultados obtenidos desde el inicio de la Operación Cacería y aseguraron que la búsqueda de los objetivos prioritarios se mantiene activa.

“Las policías del Poder Ejecutivo están trabajando y dando resultados, así como se anunció. Estamos persiguiendo a los catorce delincuentes identificados como objetivos prioritarios y los estamos atrapando”, señalaron.

La operación fue puesta en marcha como una respuesta policial enfocada específicamente en personas consideradas de interés para las autoridades de Cartago.

El despliegue combina información de inteligencia, presencia policial en diferentes sectores de la provincia y seguimiento a posibles sitios donde puedan encontrarse quienes continúan prófugos.

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La captura de Loría Solís se produce después de que las autoridades anunciaran la detención del primero de los integrantes de la lista, dentro de una estrategia que busca reducir la presencia de personas vinculadas con estructuras delictivas en diferentes comunidades cartaginesas.

La sospechosa era requerida luego de mantenerse prófuga tras allanamientos realizados anteriormente en el cantón de La Unión. Crédito: Captura Presidencia de la República

Operación Cacería continúa

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que la Operación Cacería continuará activa, con acciones orientadas a localizar al resto de las personas incluidas en la lista.

La participación de la DIAC y la DIS ha sido uno de los componentes centrales del operativo, debido a que la información recopilada por estas unidades permite establecer posibles movimientos, contactos y lugares donde podrían permanecer los buscados.

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En el caso de Carolina Loría Solís, ese trabajo derivó en la identificación del apartamento de Tejar donde finalmente fue encontrada.

Las autoridades no detallaron cuánto tiempo llevaba la mujer en ese inmueble ni si el hombre que se encontraba en el lugar será investigado por alguna posible responsabilidad relacionada con su permanencia allí.

Tampoco se informó inicialmente sobre incidentes durante la detención, por lo que la aprehensión se habría realizado sin que se reportaran enfrentamientos.

Con esta captura, dos de las 14 personas incluidas en la lista de los más buscados de Cartago ya han sido localizadas, mientras las fuerzas policiales mantienen las acciones para dar con los restantes objetivos.

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El operativo se desarrolla en distintos puntos de la provincia y forma parte de una estrategia más amplia de las autoridades para actuar contra personas consideradas prioritarias dentro de las investigaciones policiales.

Retratos de los 14 costarricenses buscados por las autoridades. Crédito: MSP

La consigna, según las autoridades, es mantener la presión operativa mediante la combinación de inteligencia, seguimiento y presencia policial.

La captura en Tejar constituye así un nuevo avance dentro de la Operación Cacería, mientras continúa la búsqueda de las otras personas que permanecen incluidas entre los objetivos prioritarios de Cartago.