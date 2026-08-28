El embajador de Estados Unidos ante la ONU acusa a GAESA de acumular USD 18,000 millones en el exterior

Intervención del representante de Jeffrey Bartos, embajador de Estados Unidos ante la ONU. (Infobae Centroamérica/Cortesía Martí Noticias Captura de video) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El conglomerado militar cubano GAESA acumula más de USD 18,000 millones en cuentas bancarias en el extranjero, mientras ocho de cada diez cubanos saltean al menos una comida al día por falta de dinero o alimentos.

Esa fue la acusación que el embajador estadounidense Jeffrey A. Bartos llevó esta semana al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en un debate sobre crisis alimentarias mundiales.

La denuncia de Washington ocurrió en medio de la peor crisis humanitaria que registra la isla en décadas, con el 94% de la población en situación de pobreza extrema, según el IX Estudio del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), elaborado a partir de 1,318 entrevistas realizadas entre junio y julio de 2026 en las 15 provincias del país.

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La acusación de Bartos en la ONU

Bartos tomó la palabra en respuesta al representante cubano Ernesto Soberón, quien volvió a atribuir a Washington la responsabilidad por el deterioro económico de la isla.

El diplomático estadounidense revirtió el argumento: “Mientras el pueblo cubano se muere de hambre, los líderes de Cuba continúan viviendo estilos de vida opulentos”, según recogió Periódico Cubano.

El embajador también apuntó a la inversión del gobierno en hoteles que, a su juicio, permanecen vacíos, como ejemplo del desvío de recursos en medio de la escasez generalizada.

Un informe del Food Monitor Program ante la ONU acusa a GAESA, bajo control militar, de monopolizar el sistema alimentario cubano, provocando desabastecimiento y la pérdida de capacidad de adquisición de alimentos para el 96% de la población. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra de USD 18,000 millones atribuida a GAESA y sus filiales no es nueva. Documentos financieros internos filtrados y analizados por el Miami Herald, diario estadounidense, y la BBC, medio público británico, estimaron los activos del conglomerado en USD 17,894 millones en marzo de 2024, con USD 14,467 millones depositados en bancos. Washington la llevó ahora al principal foro multilateral del mundo.

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Qué es GAESA y por qué está en el centro de las sanciones

El Grupo de Administración Empresarial S.A. es el brazo económico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla, con presencia en hotelería, puertos, remesas, telecomunicaciones y comercio exterior.

Fotografía que muestra la fachada del conglomerado militar cubano Gaesa este jueves, en La Habana (Cuba). EFE/ Felipe Borrego

El secretario de Estado Marco Rubio lo describió como “el corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba” al anunciar sanciones directas contra el conglomerado el 7 de mayo, al amparo de la Orden Ejecutiva 14404 que el presidente Donald Trump firmó el 1 de mayo de 2026.

Las medidas incluyeron sanciones personales contra la presidenta ejecutiva del grupo, la general Ania Guillermina Lastres Morera.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó luego que las restricciones alcanzan a cualquier empresa en la que GAESA tenga una participación directa o indirecta de al menos el 50%. El Comando Sur de Estados Unidos identificó al conglomerado como una amenaza regional a mediados de agosto y legisladores del Congreso pidieron el congelamiento de sus activos.

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Los lujos de la élite cubana bajo la lupa

Las declaraciones ante la ONU se producen en un año en que varias investigaciones documentaron el contraste entre las condiciones de vida de la población y las de miembros de la élite gobernante, según informó Periódico Cubano.

Uno de esos casos involucra a Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija del exgobernante Raúl Castro. El investigador Luis Domínguez y el periodista Mario J. Pentón analizaron una propiedad que le atribuyen en el exclusivo reparto Atabey, en La Habana, cerca de El Laguito.

A vintage car drives past the Paseo del Prado hotel, part of Canada's Blue Diamond Resort chain, as Blue Diamond pulls out of Cuba and cuts ties with military-run conglomerate GAESA, which the administration of U.S. President Donald Trump accuses of channelling profits to the military and the Cuban elite, in Havana, Cuba, June 2, 2026. REUTERS/Norlys Perez

La vivienda, que habría unificado tres parcelas, contaría con seis dormitorios, tres baños y carpintería de maderas preciosas: cedro mara del Amazonas brasileño y caoba de Santiago de Cuba. Una piscina de 20 metros de largo, construida alrededor de 2014, completa el cuadro.

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El otro caso señalado por Periódico Cubano involucra a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro y conocido como “El Cangrejo”. Pentón difundió imágenes de una aeronave privada que atribuyó al joven, junto con un presunto registro de vuelos entre Playa Baracoa y Holguín.

Un análisis técnico de las imágenes indicó que el avión pertenecería a la familia Dassault Falcon, una línea francesa de jets ejecutivos de largo alcance.

Una crisis que los números confirman

El telón de fondo de estas denuncias es una emergencia social. El OCDH determinó que el 68% de los hogares cubanos percibe ingresos mensuales equivalentes a apenas USD 30.

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La producción azucarera, históricamente central para la economía de la isla, cayó de ocho millones de toneladas en 1989 a menos de 150.000 en la zafra 2024-2025, el peor resultado en más de un siglo, según cálculos de la agencia EFE.

(Fotografías por Lisette Poole González/The New York Times)

Cuba importa alrededor del 80% de los alimentos que consume y gasta unos USD 2,400 millones anuales en esas compras, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Entre 2018 y 2023, la producción nacional de carne de cerdo cayó un 95%, la de arroz un 87% y la de frijoles un 70%, según estadísticas oficiales recopiladas por ese organismo.

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A ese colapso productivo se sumaron los apagones: el 14 de julio de 2026, Cuba sufrió su tercer colapso del Sistema Eléctrico Nacional en menos de dos semanas. El 70% de los cubanos señala los cortes de electricidad como su principal problema, seguido por la crisis alimentaria, que preocupa al 52% de la población.