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La reflexión de Los Leones luego de la caída ante Alemania que dejó a Argentina afuera de la final del Mundial de hockey

Las figuras del seleccionado nacional manifestaron sus sensaciones tras la derrota ante los vigentes campeones y aseguraron que buscarán la medalla de bronce

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Los Leones perdieron ante Alemania en semifinales e irán en busca del bronca en el Mundial de hockey 2026 (AP Photo/Omar Havana)
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La ilusión de Los Leones por alcanzar una nueva final mundialista se vio interrumpida tras una derrota ajustada frente a Alemania en las semifinales del Mundial de hockey 2026 disputado en el Belfius Arena de Bélgica. El resultado final de 2-1 dejó un sabor amargo en el plantel argentino, que ahora deberá enfocarse en la búsqueda de la medalla de bronce, repitiendo la proeza conseguida en 2014.

Tomás Domene se encargó de la conversión argentina tras un córner corto, pero el equipo germano terminó imponiéndose en los momentos decisivos. La reacción argentina no se hizo esperar: “Obviamente ahora en caliente es un poco difícil. Orgulloso. Hicimos un gran partido, se define en los detalles, creo que con un jugador más nos encontraron los huecos. Pero lo trabajamos bien, defendimos como la puta madre, lo veníamos haciendo bien, y hoy lo hicimos. Con pelota jugamos bien. Generamos las situaciones, un córner, un gol”.

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“Estos partidos son muy cerrados. El resultado es duro, duele muchísimo, pero ahora tenemos un partido más que para nosotros es muy importante. Estoy orgulloso por el equipo. Nosotros lo pudimos ganar, ellos también. Felicitaciones a Alemania”, expresó Maico Casella en diálogo con ESPN.

Consultado sobre las virtudes del rival, Casella agregó: “Son de los equipos más ordenados a nivel internacional. Una de sus fortalezas es la zona baja. Así y todo hicimos un muy buen laburo. Con pelota nos costó más llegar a las áreas, pero tuvimos buenos pasajes en el trámite del partido, pudimos combinar, se define ahí y ellos fueron mejores en los últimos metros”. El delantero también subrayó la necesidad de reponerse: “Es durísimo, pero es el deporte. Es así, hay que reponerse de esta dura derrota. Tenemos un día de descanso y volveremos a jugar. Intentaremos lograr la medalla de bronce y escribir nuestra historia”.

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Habif analizó la caída 2-1 ante Alemania en la semifinal en Bélgica y apuntó a recomponerse para ir por el podio

El clima en el vestuario argentino reflejaba la desilusión por no haber podido acceder a la final, pero también el reconocimiento al esfuerzo desplegado. Tomás Habif sintetizó el sentimiento colectivo: “Es duro, hay que masticar bronca. Venimos haciendo un gran torneo. El equipo está para más, contagio desde su juego e intensidad, pero a veces no alcanza con eso. Hay que estar en los pequeños detalles”.

La efectividad de ambos equipos fue otro de los elementos señalados tras el encuentro. Habif reconoció: “Ellos tuvieron tres situaciones, nosotros dos. Pudimos ser más efectivos”. El mediocampista también destacó la calidad de la generación actual: “Son una generación acostumbrados a ganar. Hay muchos chicos que fueron campeones junior, que tienen esas ganas y hambre de ir por más. Sabemos que es un momento duro, pero una medalla siempre es lindo. Hace mucho que Argentina no estaba en la semifinal”.

El análisis de los protagonistas fue coincidente: el partido se definió en los detalles y en la efectividad en las áreas. Tadeo Marcucci confesó: “Estoy lleno de bronca porque jugamos muy bien. Se nos escaparon algunos detalles, pero a cambiar la cabeza que esto sigue y hay que pelear por la de bronce”. Sobre el desarrollo del partido, señaló: “Yo creo que se definió en las áreas. En el trámite del partido, ellos no tuvieron corto, nosotros uno y lo aprovechamos. Y después, en el área, quizás nos tiraron dos pelotas ahí medias sucias y la metieron”. El mensaje de Marcucci fue claro respecto al futuro inmediato: “Tenemos que seguir aprendiendo, creciendo con estas derrotas que hay que ir a pelear por la de bronce, que es un logro también. Así que hay que lavar la cabeza e ir a pelear la medalla”.

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El equipo argentino mantiene una última oportunidad de subirse al podio, con un partido por la medalla ante Países Bajos (AP Photo/Omar Havana)

La experiencia dentro del plantel también aportó su visión. Matías Rey, quien disputa su sexto mundial y fue parte del equipo que obtuvo el bronce en La Haya 2014, compartió: “Un poco enojados con el resultado, creo que este equipo hizo un gran torneo y pese a haber perdido, todavía nos queda un partido más”. El defensor analizó el desarrollo del juego: “Siento que los primeros dos cuartos, obviamente, ellos tuvieron un poco más la bocha, que creo que no hicimos quizás el desgaste que le pudimos haber hecho nosotros con bocha, que obviamente en los otros dos cuartos, ya yendo a buscar un poco el resultado, nos hicimos un poco más cargo de tener la posesión y eso les costó a ellos, donde nos encontramos con el empate. En un partido así de este nivel, en cuestión de minutos se puede volver a perder”.

Rey rescató la capacidad de reacción del equipo: “Era empujar un poquito más, tener un poquito más la bocha. Creo que ellos tenían posesiones más largas que nosotros y a lo largo del primer y segundo cuarto se notó. Entonces nos hicimos un poquito más cargo, intentamos ser un poco más agresivos también y siento que eso nos dio el empate”.

La paridad competitiva del torneo fue otro de los aspectos destacados por el experimentado jugador: “Claramente hoy en día está todo muy parejo, y los detalles son los que te hacen llegar a la final o pelear por una medalla de tercer y cuarto. Obviamente todos queríamos ganar y estar en la final. Masticarla con el equipo, con el compañero de habitación, con el que tenga más afinidad. Es resetear porque nos queda un partido más que para nosotros es muy importante. Tiene que ser rápido. Es pasar la noche hoy con el compañero de habitación, con el que sea y ya resetear, porque obviamente para nosotros quedar terceros es muy importante”.

La derrota ante Alemania en las semifinales del Mundial de hockey 2026 dejó a la selección masculina de Argentina sin la posibilidad de disputar la final, pero aún con la oportunidad de conseguir una medalla de bronce. La búsqueda de un nuevo podio será el próximo objetivo, cuando enfrenten a Países Bajos por el tercer puesto el domingo a las 09:00 (hora argentina), la final se jugará el mismo día entre Alemania y España.

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