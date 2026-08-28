Costa Rica lamenta la muerte del rey Harald V de Noruega tras 35 años en el trono

Harald V ocupó el trono noruego durante 35 años, desde 1991 hasta su fallecimiento este 28 de agosto de 2026. (Reuters/File Photo)

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El Gobierno de Costa Rica expresó este viernes sus condolencias al pueblo y al Gobierno de Noruega tras confirmarse el fallecimiento del rey Harald V, quien murió a los 89 años luego de permanecer hospitalizado en Oslo.

Por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, las autoridades costarricenses difundieron un mensaje de solidaridad en el que destacaron el legado del monarca después de 35 años en el trono noruego.

“El Gobierno de Costa Rica expresa sus más sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno del Reino de Noruega por el fallecimiento de Su Majestad Harald V, Rey de Noruega”, señaló la Cancillería costarricense.

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El Ministerio agregó que transmite su “solidaridad al pueblo amigo de Noruega en estos momentos de duelo nacional” y manifestó su deseo de que el legado del monarca permanezca como un símbolo para esa nación europea.

“Hacemos votos para que el legado de Su Majestad, tras 35 años en el trono, sea recordado y permanezca como símbolo de unidad y fortaleza para su país”, indicó el pronunciamiento costarricense.

Costa Rica expresó sus condolencias al pueblo y Gobierno de Noruega tras la muerte del rey Harald V a los 89 años. Crédito: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto

Harald V murió a los 89 años

La Casa Real de Noruega confirmó que Harald V falleció este viernes 28 de agosto a las 6:35 a. m., hora local, en el Hospital Universitario de Oslo Rikshospitalet.

El Palacio señaló que el rey murió de manera pacífica.

El fallecimiento puso fin a un reinado iniciado en 1991, cuando Harald asumió la Corona después de la muerte de su padre, el rey Olav V.

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Harald había enfrentado distintos problemas de salud durante los últimos años y recientemente permanecía internado debido a complicaciones médicas. Su condición se había deteriorado durante los días previos y las autoridades del país habían informado que se encontraba en un estado muy grave.

El monarca había sido hospitalizado y tratado por una infección bacteriana en la sangre, además de enfrentar otros padecimientos de salud.

Su muerte provocó manifestaciones de duelo dentro y fuera de Noruega, mientras las autoridades activaron el proceso constitucional de sucesión.

Su hijo asumió como nuevo rey

Tras el fallecimiento de Harald V, su hijo, el hasta ahora príncipe heredero Haakon, asumió automáticamente como nuevo monarca de Noruega.

El nuevo soberano tiene 53 años y adoptó el nombre de Haakon VIII, continuando una línea monárquica que ha desempeñado un papel central en la historia contemporánea del país escandinavo.

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Su hija, la princesa Ingrid Alexandra, pasó a convertirse en la nueva heredera al trono.

Noruega inició además un periodo de duelo nacional y se prepara para los actos oficiales relacionados con la despedida del fallecido monarca.

Tras la muerte de Harald V, su hijo Haakon asumió el trono de Noruega como Haakon VIII.

Un reinado de más de tres décadas

Harald V nació en 1937 y llegó al trono en enero de 1991.

Durante su infancia vivió parte de la Segunda Guerra Mundial fuera de Noruega después de que la familia real abandonara el país a raíz de la ocupación nazi. Parte de ese periodo lo pasó en Estados Unidos.

Antes de convertirse en rey también tuvo una destacada relación con el deporte, particularmente con la navegación. Representó a Noruega en varias ediciones de los Juegos Olímpicos y mantuvo durante décadas una estrecha vinculación con actividades deportivas.

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Uno de los episodios más conocidos de su vida personal fue su relación con Sonja Haraldsen, una mujer que no pertenecía a la nobleza y con quien contrajo matrimonio en 1968 tras años de noviazgo.

La unión marcó una ruptura con algunas de las tradiciones de las casas reales europeas de la época y Sonja se convirtió posteriormente en reina de Noruega.

Durante sus décadas como jefe de Estado, Harald V fue considerado una figura de estabilidad dentro de la sociedad noruega y mantuvo altos niveles de popularidad.

También fue recordado por sus intervenciones públicas en momentos de crisis nacional, especialmente después de los atentados ocurridos en Oslo y la isla de Utøya en 2011, cuando el país enfrentó uno de los episodios más traumáticos de su historia reciente.

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El rey Harald V murió en el Hospital Universitario de Oslo después de haber enfrentado complicaciones de salud. Cornelius Poppe/NTB/via REUTERS

Costa Rica se suma a las condolencias internacionales

La reacción costarricense se produjo pocas horas después de confirmarse oficialmente el fallecimiento del rey.

La Cancillería puso especial énfasis en el papel de Harald V como símbolo de unidad y fortaleza durante sus más de tres décadas al frente de la monarquía noruega.

Con el pronunciamiento, Costa Rica se sumó a las numerosas expresiones internacionales de pesar generadas tras la muerte del jefe de Estado noruego.

Noruega enfrenta ahora el inicio de una nueva etapa con Haakon VIII al frente de la monarquía, mientras el país prepara los actos para despedir a quien ocupó el trono durante 35 años.

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