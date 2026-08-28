Honduras rastreará millones de acres del Caribe para saber si existe petróleo comercial

Honduras iniciará una nueva campaña sísmica frente a las costas de Gracias a Dios. (FOTO: Infobae)

Guardar

Después de más de cinco décadas de exploraciones y expectativas, el Gobierno anunció una nueva fase para estudiar el subsuelo marino frente a Gracias a Dios, esta vez utilizando tecnología sísmica tridimensional capaz de generar imágenes mucho más detalladas de las estructuras geológicas.

El primer levantamiento está previsto para septiembre y octubre de 2026, en aguas profundas. Una segunda campaña se proyecta para el segundo trimestre de 2027, en zonas menos profundas y durante el período de veda de buena parte de la actividad pesquera.

Pero el anuncio necesita una precisión fundamental: Honduras todavía no ha confirmado un yacimiento comercial de petróleo en esta nueva etapa.

Primero se busca la estructura, después vendría el pozo

La sísmica 3D funciona como una radiografía del subsuelo.

Mediante ondas acústicas, los especialistas pueden reconstruir las capas geológicas bajo el fondo marino e identificar estructuras donde eventualmente podrían haberse acumulado hidrocarburos.

Eso permite decidir dónde tendría sentido perforar un pozo exploratorio.

La propia Secretaría de Energía ha aclarado que estos estudios no autorizan perforación ni producción. Cualquier pozo posterior tendría que superar procedimientos regulatorios, ambientales y, cuando corresponda, procesos de Consulta Previa, Libre e Informada con pueblos originarios.

PUBLICIDAD

Por tanto, incluso si las imágenes muestran estructuras prometedoras, todavía sería necesario perforar para comprobar si contienen petróleo o gas y determinar si el volumen puede explotarse comercialmente.

La exploración permitirá obtener imágenes detalladas de las estructuras geológicas bajo el fondo marino. (FOTO: Infobae)

La nueva fase también tiene un componente empresarial importante.

Talos Energy informó en agosto que firmó acuerdos para adquirir hasta 80% de participación operativa en un bloque offshore hondureño de más de cuatro millones de acres, mientras CaribX conservaría el 20%.

La empresa ya cerró una participación inicial del 45% y asumió la operación; otro 35% está sujeto a aprobación de la Secretaría de Energía.

Talos describe el área como una combinación de oportunidades en aguas someras y profundas y considera que existen indicios de un “sistema petrolero activo”, aunque todavía hay objetivos geológicos sin probar.

PUBLICIDAD

La compañía estructuró su entrada principalmente alrededor del financiamiento de la campaña sísmica y mantiene la opción de participar después en un pozo exploratorio dependiendo de los resultados.

Ese detalle muestra el nivel de incertidumbre: la propia operadora primero quiere ver qué revela el subsuelo antes de comprometerse con una perforación.

La zona estudiada incluye oportunidades exploratorias tanto en aguas profundas como someras. (FOTO: Infobae)

Incluso un descubrimiento exitoso abriría una segunda discusión. Un yacimiento debe ser suficientemente grande y económicamente viable para justificar plataformas, infraestructura marítima, transporte y eventualmente instalaciones de procesamiento.

Además, el costo aumenta cuando se trabaja en aguas profundas.

Por eso, la pregunta no es únicamente “¿hay petróleo?”, sino cuánto existe, a qué profundidad, qué calidad tiene y cuánto costaría extraerlo.

El Caribe también tiene un valor ambiental y social

La zona de Gracias a Dios obliga además a equilibrar la búsqueda energética con pesca, arrecifes y comunidades costeras e indígenas.

La Secretaría de Energía asegura que coordinará los trabajos con pescadores, autoridades locales y Marina Mercante y que aplicará medidas para reducir impactos.

Ese componente será especialmente sensible si la exploración avanza hacia perforaciones.

Honduras lleva más de cinco décadas intentando determinar el verdadero potencial petrolero de su Caribe. (FOTO: Infobae)

Talos tiene experiencia en producción offshore en Estados Unidos y México y actualmente desarrolla una estrategia centrada en activos petroleros marinos.

Para Honduras, su llegada representa una nueva oportunidad de obtener mejores datos sobre un recurso buscado durante décadas.

Pero todavía faltan varias etapas antes de hablar de barriles producidos, exportaciones o independencia energética.

Por ahora, Honduras no está explotando petróleo en el Caribe.

Está intentando saber, con mucha más precisión que antes, si realmente existe suficiente para que algún día valga la pena hacerlo.