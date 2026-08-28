Kicillof y su posible política exterior: regreso a los Brics, alianza con distintas regiones y distancia al acuerdo con EEUU e Israel

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, empieza a mostrar las cartas hacia una incipiente plataforma electoral, en caso de que vaya a ser el candidato presidencial el año que viene por la oposición. Lentamente está reajustando su discurso y dejando algunas definiciones hacia el post 2027. En las últimas horas hubo algunas señales al respecto que abren nuevos debates y que puntualmente tienen que ver con cómo imagina la política exterior que debe tener Argentina. La misma es esperable y diametralmente opuesta a la que desarrolla el gobierno de Javier Milei. Para Kicillof y su equipo hay que rechazar una alianza plena del país con Estados Unidos e Israel, en los términos en los que se da actualmente; fortalecer el vínculo con socios comerciales asiáticos como China, India, Vietnam e Indonesia; replicar la agenda diplomática de Lula en Brasil -además de recomponer el vínculo con el vecino país- y diversificar las relaciones comerciales con el resto de las regiones globales.

El jueves, Kicillof cerró el encuentro federal organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), su think tank. Desde ese ámbito, según se informó oficialmente, se busca “avanzar en la construcción de una agenda estratégica de desarrollo para la Argentina”. En el encuentro que se dio en Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y estuvo coordinado por Mara Ruiz Malec, exministra de Trabajo bonaerense y colaboradora del gobernador, Kicillof fue directo. Al cierre de su discurso dijo: “Lo que seguro no hay que hacer es subordinar los intereses nacionales a estrategias de otros países. Que nuestras decisiones de política exterior estén dictadas por Estados Unidos e Israel es ridículo, es nocivo y es grave”.

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“¿Eso quiere decir que hay que entablar un conflicto, que hay que pelear? No, por supuesto que no. No, pero no te podés subordinar de manera absurda y de manera absolutamente acrítica. No podés, no sirve”, amplió.

El mundo pasa por una guerra comercial que está teniendo impacto en Argentina. El conflicto en el que se vio sumergida la cooperativa eléctrica de Neuquén por su acuerdo con la empresa china, Huawei, es una muestra de ello. Estados Unidos analiza revocarles las visas a las autoridades de la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) por un contrato con Huawei para el despliegue de una red de fibra óptica. El caso, revelado por el sitio Sur Política, escaló a nivel diplomático. La mira ahora también se posa sobre la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

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El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas

Semanas atrás, el embajador estadounidense, Peter Lamelas, planteó en su discurso en el foro de la AmCham, que la cooperación estratégica entre Estados Unidos y Argentina depende, en gran parte, de la existencia de “condiciones claras” y reglas de juego estables para los inversores. En esa ocasión, el representante diplomático de Estados Unidos en el país cuestionó que “China exige a las empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pasa por su tecnología. Todo está controlado por el Partido Comunista chino. Eso no vale y tampoco ayudará a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta”.

Kicillof no descarta acuerdos con China. De hecho, tenía en agenda visitar el país en noviembre. Recibió una invitación para formar parte de la Exposición Internacional de Importaciones de China (CIIE), evento del que desistió participar porque para esa fecha —del 5 al 10 de noviembre— coincide con la visita del Papa León XIV a Argentina. Además, una de las actividades confirmadas que tendrá el sumo pontífice en el país será una misa en la basílica de Luján, provincia de Buenos Aires. China está en la agenda diplomática que puede llegar a exhibir Kicillof si es que fuera candidato presidencial.

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Lo reveló su ministro de Gobierno, Carlos Bianco junto al subsecretario de Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel Padin. En una nota de opinión publicada este viernes en Infobae, los funcionarios bonaerenses cuestionan que la administración de Javier Milei “no registra visitas de Estado ni misiones o acuerdos comerciales relevantes con Asia, región que explica casi un tercio de nuestro comercio exterior”.

Ponen como ejemplo la vinculación que en los últimos años Brasil fortaleció con Asia y la “ventaja” que lleva el gigante de Sudamérica para con Argentina en este tramo. Reconocen que Lula “suscribió acuerdos bilaterales sobre infraestructura, desarrollo satelital, energías renovables e industria, además de misiones comerciales a Vietnam, India, Japón y Corea del Sur orientadas a la apertura de mercados agrícolas y a convenios en semiconductores, aviación y tecnología médica”, y que Milei nada hizo al respecto.

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Plantean que, en caso de haber un nuevo gobierno en Argentina a partir de 2027, el mismo “necesitará transformar los actuales vínculos comerciales en asociaciones de mayor alcance que permitan, entre otras cuestiones, corregir los desequilibrios existentes”, y que con “China, en particular, requiere una recomposición del diálogo político y un relanzamiento del vínculo económico y comercial bajo una perspectiva de beneficio mutuo”.

En cuanto a con quién aliarse, aseguran que habrá que “volver a incorporar la cuestión BRICS a la agenda, acelerando la participación argentina en las actividades de dicho espacio y explorando la adhesión al Nuevo Banco de Desarrollo, a efectos de recuperar instrumentos de financiamiento y concertación global”. Argentina había recibido la invitación en agosto de 2023 para sumarse al bloque de países emergentes a partir de 2024, pero con la llegada de Javier Milei a la presidencia, la agenda internacional también cambió optando por iniciar un sólido acuerdo con Estados Unidos.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su par de Argentina, Javier Milei, en una reunión en el marco de la Asamblea Anual de la Organización de Naciones de Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos. 23 sept, 2025. REUTERS/Al Drago

Kicillof y el grupo de pensadores que lo acompañan entienden que Milei mantiene una lógica propia del unipolarismo de principios de la década del 90’, cuando Estados Unidos se consolidó como única potencia tras la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría.

“En un momento donde yo decía hay guerras comerciales, hay guerras financieras, hay guerras de monedas y hay guerras de misiles, hay guerras de drones, lo peor que podemos hacer es resolver subordinarnos y ser dependientes y por tanto, poner a nuestro país en riesgo porque nos hacen entrar en guerras que no son nuestras y en conflictos que no tienen que ver con el interés nacional, con nuestra cultura, con nuestra historia y menos todavía con nuestra soberanía”, dijo Kicillof en el encuentro organizado por el Centro de Estudios Derecho al Futuro.

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El gobernador teje lazos con un grupo de líderes regionales progresistas. La semana pasada viajó a Uruguay y se reunió con el presidente de ese país, Yamandú Orsi. Mientras, en La Plata siguen con atención lo que sucederá en la elección presidencial de Brasil en octubre. Una derrota de Lula a manos de Flávio Bolsonaro puede llegar a ser determinante y un cambio de rumbo definitivo para la región en el corto y mediano plazo.