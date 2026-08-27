Aliens: Fireteam Elite 2 confirma su fecha en Nintendo Switch 2

Aliens: Fireteam Elite 2 presenta su tráiler.

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Aliens: Fireteam Elite 2, el nuevo shooter cooperativo en tercera persona de Cold Iron Studios, llegará a Nintendo Switch 2 el 29 de septiembre de 2026. La fecha fue anunciada por el estudio y Daybreak Games después del lanzamiento del juego, ocurrido el 25 de agosto en PC, PS5 y Xbox Series. Su tráiler de lanzamiento también formó parte de la Opening Night Live de Gamescom.

Un lanzamiento posterior en Nintendo Switch 2

La versión para Nintendo Switch 2 se estrenará poco más de un mes después de las ediciones disponibles para PC y las consolas de Sony y Microsoft. El anuncio despeja la principal incógnita que quedaba alrededor de esta adaptación: su fecha concreta de salida.

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Los jugadores de Nintendo tendrán acceso a las funciones multijugador compartidas con las otras plataformas. Aliens: Fireteam Elite 2 incluye juego multiplataforma, una característica que permite formar equipos entre usuarios de sistemas diferentes, y chat de voz integrado para coordinar las partidas.

Esto significa que quienes compren la edición de Nintendo Switch 2 podrán entrar al mismo entorno multijugador que los usuarios de PC, PS5 y Xbox Series. La función es especialmente relevante en un título diseñado alrededor de escuadrones y acciones coordinadas, ya que amplía la cantidad de jugadores disponibles para crear grupos.

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Cold Iron Studios mantiene así un lanzamiento escalonado. Primero publicó el juego en las plataformas donde ya se encuentra disponible y luego llevará la experiencia completa a la nueva consola de Nintendo. Las fuentes no detallan diferencias técnicas, precio ni posibles características exclusivas de esta edición.

Escuadrones de cuatro contra los xenomorfos

Al igual que su predecesor, Aliens: Fireteam Elite 2 concentra su propuesta en el combate cooperativo. Hasta cuatro marines coloniales deben trabajar en equipo para atravesar distintos entornos, administrar sus habilidades y sobrevivir a oleadas de enemigos.

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La campaña transcurre en una instalación minera infestada de LV-558. Allí, el grupo debe enfrentarse a xenomorfos, sintéticos y criaturas relacionadas con el Patógeno, uno de los elementos biológicos presentes en la ficción de Alien. La coordinación será necesaria para responder a amenazas que pueden atacar desde distintos puntos y obligar al equipo a dividir tareas.

El sistema de juego requiere más que disparar contra cada criatura. Los integrantes del escuadrón tienen que combinar clases, habilidades tácticas y equipamiento según las necesidades de cada misión. Las mecánicas de equipo fueron ampliadas para esta secuela, aunque los anuncios disponibles todavía no describen en detalle todos sus cambios respecto de la primera entrega.

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Entre las novedades aparece la posibilidad de crear Especialistas, una clase completamente personalizable. Los jugadores pueden modificar armas, habilidades y funciones tácticas para cubrir un rol específico dentro del grupo, en lugar de depender únicamente de configuraciones predeterminadas.

El juego suma nuevos tipos de daño y criaturas inéditas, junto con un modo Horda renovado. En esta modalidad, el escuadrón debe resistir ataques sucesivos mientras aprovecha sus recursos y ajusta su estrategia entre oleadas. La campaña también fue diseñada para jugarse mediante cooperación, con situaciones que priorizan la comunicación entre los cuatro marines.

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Aliens Fireteam Elite 2, de Daybreak Game Company Cold Iron Studios

Más juegos de Alien en camino a la consola

Aliens: Fireteam Elite 2 forma parte de una serie de lanzamientos de Alien anunciados para Nintendo Switch 2. Otro de ellos es Alien: Rogue Incursion – Part I: Evolved Edition, adaptación para consolas tradicionales de un juego publicado originalmente para dispositivos de realidad virtual.

Esa edición transforma los controles y la presentación concebidos para realidad virtual con el objetivo de llevar la experiencia a una pantalla convencional. Su anuncio se produjo después de que una clasificación de la ESRB anticipara su existencia, según la información publicada previamente.

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También está confirmado Alien: Isolation 2, proyecto desarrollado por Creative Assembly. La secuela mostró un primer teaser y tendrá una versión para Nintendo Switch 2, aunque las fuentes no ofrecen una fecha de lanzamiento concreta.

Entre estos proyectos, Aliens: Fireteam Elite 2 es el que ya cuenta con un calendario definido para la consola: estará disponible en Nintendo Switch 2 el 29 de septiembre de 2026.

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