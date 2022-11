“León en casa”: Leonardo Ponzio se convirtió en el nuevo secretario técnico de River Plate

Leonardo Ponzio regresa a River a poco más de dos meses de su retiro

En la previa a su partido despedida, a mediados de septiembre pasado, Leonardo Ponzio había manifestado su intención de seguir vinculado a la pelota, preferentemente en River Plate. “Me encantaría. Viví mucho tiempo y creo conocer el Mundo River”, soltó en una entrevista con Infobae. Su idea no era apuntar hacia la dirección técnica sino a otro rol: “Me gusta la secretaría técnica, el tema de contrataciones. De entrenador, no. Por ahora no porque no tengo el curso y todavía estoy en la situación de que el día a día de entrenador te lleva a 24 por 7. En otros puestos podés mirar las cosas desde otro lado”.

En principio, Ponzio tenía pensado que esa oportunidad quizá llegaría en 2023. “Hoy (en River) están todas las piezas acomodadas. No se fue uno, por lo que hay que esperar. Y si no es el momento empezaré en otro lado, porque las ganas las tengo. El año que viene trataré de buscar un lugar. Buscaré un lugar donde me den el día a día, porque el día a día es mucho. Es donde uno mira, presta atención, imita lo bueno y lo malo. Por eso digo que el año que viene me gustaría, pero desde abajo, empezando a crecer”, reconoció.

Pero los tiempos se acortaron, se le presentó la chance y su deseo se volvió realidad este martes, tras estampar la firma que selló su regreso oficial a River: asumió como nuevo secretario técnico de la institución, cargo en el que será parte del área de Dirección Deportiva del Club encabezada por Enzo Francescoli.

El acuerdo con el ex volante central se terminó de concretar hoy en una reunión en las oficinas del Mâs Monumental. El León firmó su contrato acompañado del presidente riverplatense Jorge Brito y de los los vicepresidentes Matías Patanian e Ignacio Villarroel, el tesorero Andrés Ballotta y el vocal titular Eduardo Barrionuevo.

Ponzio firmó su contrato en una reunión con Jorge Brito, Matías Patanian, Ignacio Villarroel, Andrés Ballotta y Eduardo Barrionuevo

Ponzio dejó una huella imborrable durante su paso como futbolista vistiendo la casaca de La Banda. El oriundo de Las Rosas conquistó un total de 17 títulos: Torneo Clausura 2008, Primera B Nacional 2011/2012, Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016, Copa Argentina 2016, Copa Argentina 2017, Supercopa Argentina 2017, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019, Copa Argentina 2019, Liga Profesional de Fútbol 2021 y Trofeo de Campeones 2021. De este modo dejó atrás a Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la hinchada millonaria, y a Ricardo Vaghi.

Al margen de su trayectoria futbolística, Leo buscó un camino por fuera de la pelota y se volcó a la producción agrícola. Mientras transitaba su carrera, depositó toda su confianza en su padre, Daniel, para que manejara todo. Así, hizo su primera apuesta fuerte en 2006, cuando adquirió las primeras hectáreas. Al comienzo apostó por la ganadería, ya que su abuelo sostenía que era “una cajita de ahorro”; sin embargo, tras tres o cuatro años, finalmente se focalizó en la agricultura. Sembró maíz, soja, sorgo y próximamente dará sus primeros pasos con el girasol.

Al margen de su labor en el fútbol, Ponzio apuesta por otra de sus pasiones: la actividad agropecuaria (Chule Valerga)

“Me gustaría tener algo de engorde de corral. Tengo la mirada y en algún momento me va a picar de nuevo el bichito de la ganadería, pero lo quiero hacer acá adentro. Estoy cerca del pueblo y tengo la logística para traer los camiones y sacar los animales”, reveló el ex mediocampista, quien entre 2017 y 2018 empezó a manejar de manera más personal sus campos, acompañado de su cuñado, que es ingeniero agrónomo.

“Casi el 80 por ciento de todo lo que generé en mi vida lo tengo en el campo. Acá estamos, no estoy arrepentido de nada”, le confirmó a Infobae.

Igualmente, la puerta del fútbol le resulta muy difícil de cerrar. “Estoy con mi gente, tengo mi propio emprendimiento. Pero la realidad es que uno hizo toda su vida este deporte y dejarlo es como que no quiero y no me resulta fácil. Quiero estar involucrado en esto”, explicó.

Seguir leyendo: