Coyote vs. Acme (Captura de tráiler oficial)

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Coyote vs. Acme llega finalmente a los cines después de atravesar una accidentada historia detrás de escena. Dirigida por Dave Green y escrita por Samy Burch a partir de una historia de James Gunn, Jeremy Slater y Burch, la película combina acción real y animación para contar cómo Wile E. Coyote decide llevar a Acme Corporation a juicio por los productos defectuosos que utilizó durante años para perseguir al Correcaminos. Will Forte interpreta al abogado Kevin Avery, mientras que Lana Condor, John Cena, Tone Bell y Luis Guzmán integran el elenco de acción real.

El estreno estuvo lejos de estar asegurado: en noviembre de 2023, Warner Bros. anunció que no lanzaría la película, pese a que ya estaba terminada, y optó por utilizarla como pérdida fiscal. Tras varios intentos fallidos de encontrar un distribuidor, Ketchup Entertainment adquirió los derechos por unos 50 millones de dólares en marzo de 2025 y permitió recuperar el proyecto para la pantalla grande.

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Te invitamos a ver nuestra entrevista con Will Forte, Lana Condor y Dave Green en video, o a leer una transcripción.

Entrevistamos a Will Forte, Lana Condor y Dave Green, estrellas y director de 'Coyote vs. Acme'

—Bueno, felicitaciones primero que nada. Me encantó la película, creo que es muy buena. Quería comenzar preguntándoles cuáles fueron sus reacciones cuando escucharon que la gente realmente iba a tener la chance de verla en la pantalla grande.

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Dave Green: —Estaba absolutamente sin palabras, no podía creerlo, y atravesé un proceso de varios meses en el que seguía sin creerlo y creo que todavía me siento así. Estamos muy emocionados de estar aquí y de que el público vaya a poder verla, y no solo verla, sino que la podrá ver en pantalla grande, que es la mejor manera de verla. Así que estamos completamente emocionados.

Will Forte: —Sí, y la profunda desesperación, frustración y enojo que precedieron a esto realmente intensifican esta sensación de euforia por su estreno, porque pensábamos que no se iba a ver y sí se vio, y tuvimos la oportunidad de verlo. Obviamente, David la ha visto durante años. Él está a cargo de la posproducción, pero Lana y yo pudimos verla justo después de que Warner Bros. habían dicho que la iban a dejar de lado. Y no tenía sentido para nosotros porque vimos esta obra de la que estamos tan orgullosos y pensamos que la película era genial. Así que eso fue difícil. Pero gracias a eso, esta sensación se volvió aún más... Ya sabes, simplemente es una felicidad exponencial.

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Lana Condor: —Es muy emocionante, estoy muy, muy emocionada. Y todos estamos muy, muy agradecidos. Estamos agradecidos con los fans. Estamos agradecidos con Ketchup Entertainment. Es simplemente increíble. Estoy tan feliz. ¿Qué mes es? Es agosto. Estoy tan feliz de que por fin sea agosto porque eso significa que saldrá este mes. Lo logramos. Lo logramos, chicos.

Coyote vs. ACME (Captura de tráiler oficial)

—Eso es perfecto. Es una noticia tan buena. Y quiero empezar contigo, Will, porque no sé si alguna vez te imaginaste que interpretarías al abogado de Wile E. Coyote. Volviendo al principio, ¿cómo empezó todo para ti? Porque la premisa es tan descabellada, tan loca, tan divertida. Así que realmente quiero preguntarte volviendo al principio, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteraste?

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Will Forte: —Bueno, acabo de recordar que… No sabía nada de este proyecto, y entonces mi agente me dijo: “te quieren para interpretar a este abogado”. Ni siquiera tuve que hacer una audición para el papel. Y... leí el guión y me pareció muy divertido. Y me sentí muy halagado cuando... Ya sabes, en cualquier momento alguien te propone hacer algo así, es realmente una sensación muy agradable. Y además de eso, ser el guardián de esta franquicia icónica y estar involucrado con estos personajes con los que crecimos es un verdadero honor. Y... así que me sentí muy bien al empezar con esto, pero, por alguna razón, no me di cuenta del todo de la profundidad de lo que había hecho hasta que vi el producto terminado. No me di cuenta del todo de la profundidad de lo que había hecho, igual que… No puedo creerlo, fue una experiencia muy emotiva poder verlo por primera vez, porque, de verdad, estos son personajes con los que crecí y han significado mucho para mí. Y fue una experiencia muy impactante poder verlo en la pantalla cuando ya estaba todo terminado.

—Me imagino, y Lana, iba a preguntarte de nuevo, porque no hay tantos humanos en esta película. Entonces, ¿cómo fue, según tu experiencia, estar simplemente trabajando en este nuevo escenario? Apuesto a que nunca antes habías hecho algo así. Así que realmente quería preguntarte, en ese sentido, cómo fue, en el día a día tu experiencia en el set.

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Lana Condor: —Sí, es decir, ya había hecho algo, he trabajado un poco en pantalla verde y cosas por el estilo antes, pero nunca a este... nunca, creo, a este nivel y con este nivel de detalle. Es increíble. Creo que algo que me encantó como actriz fue que nos proporcionaron muchas herramientas, ¿no? Teníamos a Dave Bartley, un titiritero increíble e icónico, un verdadero maestro de los títeres. Él llegó, tenía a Wile como marioneta y se convertía en Wile durante el ensayo de movimientos. Y trabajábamos con esta marioneta. Trabajábamos con Dave. Así que, de alguna manera, sabíamos lo que Wile estaba sintiendo y dónde se encontraba en el espacio. Y luego filmábamos. Pero, la verdad, me resultaba muy divertido, va a sonar mal, pero me como que, de alguna manera, me gustaba trabajar con algo que no estaba ahí. Sentí que era muy liberador. Creo que en la escuela de actuación o en una clase de actuación, ¿qué haces? Muchas veces estás en un teatro tipo “caja negra” sin nada e intentas crear todo ese mundo solo con tu mente. Y a mí, la verdad, me encanta eso. Me encanta poder usar mi imaginación. Y para mí, ese tipo de actuación me da mucha alegría. Así que me encantó. Y espero poder hacerlo más veces porque me pareció una experiencia realmente maravillosa, sin duda. Y creo que Dave y todo el equipo también hicieron que fuera una experiencia increíble y lograron que las cosas que parecían un poco imposibles se sintieran totalmente posibles. Y eso es increíble. Y realmente se nota cuando ves la película.

Coyote vs. ACME (Captura de tráiler oficial)

—Eso es encantador. Y bueno, Dave, quiero preguntarte, porque después de todo lo que pasó la película antes de llegar finalmente a nosotros ahora, ¿ha cambiado tu perspectiva sobre la película? Porque sé que la has visto muchísimas veces y ha sido un proceso muy, muy, muy largo. Así que quería preguntarte sobre eso. ¿Ha cambiado tu perspectiva de alguna manera?

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Dave Green: —De hecho, pude ver la película por primera vez en mucho tiempo este pasado fin de semana en la Comic-Con. Y eso fue... fue una alegría total. En primer lugar, porque el público estuvo genial y ellos… El simple hecho de escucharlos reaccionar a la película y poder oírlos reír y aplaudir en momentos que no esperaba... fue simplemente una experiencia increíble. Y, al fin y al cabo, esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Realmente se trata de crear una obra y compartirla. Y diría que lo que también hizo que esa proyección fuera tan especial para mí fue… De la manera más hermosa, había podido olvidarme de la película de una forma agradable, porque cuando estás editando una película y trabajas en ella durante años, no logras olvidarte de la película. Estás constantemente recordando momentos y escenas, y pensando en el montaje y en cómo se ensambla todo, y sientes que estás constantemente trabajando en ello en tu mente.

Y hay una verdadera belleza en el olvido. Hay una verdadera belleza en poder tomar distancia de un proyecto y poder observarlo desde 30.000 pies de distancia y verlo por primera vez como un espectador. Y eso fue... fue increíble. Y eso fue un verdadero regalo: poder volver a vivir la película con nuevas perspectivas. De repente pude entender la historia de una manera que ni siquiera había entendido cuando la estábamos haciendo. Y la película, en cierto modo, cobró vida para mí de una manera completamente nueva. Así que eso fue realmente espectacular.

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—Me lo puedo imaginar. Y, por último, para concluir, ¿cuál es el mensaje que quieren que la gente se lleve al vean esta película por primera vez en el cine?

Will Forte: —Nunca te rindas.

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—Genial, muy bonito. Sí.

Will Forte: —Sí, nunca te rindas.

—Sí, por supuesto. Nunca te rindas.

Lana Condor: —Claro que sí. Sí, nunca te rindas. Sigue intentándolo. Mañana es un nuevo día. Mantén la esperanza.

—Sí, no podría estar más de acuerdo. Una vez más, felicidades. Y muchísimas gracias por su tiempo. Estamos ansiosos por que todos aquí en Argentina puedan disfrutar de esta gran película.