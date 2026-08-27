¡Hazaña Histórica de Firpo! Los Toros salvadoreños se meten a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

Los jugadores de Luis Ángel Firpo festejan juntos la obtención del boleto a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2026 (Cortesía: @cdlafirpo_sv).

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El Club Deportivo Luis Ángel Firpo ha firmado una de las páginas más brillantes de su historia reciente en el ámbito internacional. En un partido vibrante y lleno de dramatismo, el conjunto de Usulután consiguió el resultado exacto que necesitaba para mantenerse con vida en la Copa Centroamericana 2026.

Al empatar 1-1 en su visita al Xelajú de Guatemala, el equipo salvadoreño aseguró su boleto a los cuartos de final del certamen, clasificándose entre los ocho mejores clubes de la región.

Este logro representa un hito fundamental para el balompié de El Salvador. Con este resultado, Firpo se convierte en el segundo club del país en inscribir su nombre en la fase eliminatoria de este certamen continental en la edición 2026. Además, se une a Alianza como los únicos dos representantes salvadoreños que defenderán el honor nacional en la siguiente ronda, demostrando el carácter, la valentía y el coraje de sus futbolistas frente a escenarios sumamente exigentes.

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El encuentro decisivo se disputó en el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala. Desde el pitazo inicial, la tensión se apoderó de las acciones, ya que ambos equipos llegaban con la urgencia de sumar para no quedar fuera de la competencia.

La defensiva de Firpo multiplicó esfuerzos en la recta final del partido para frenar los ataques de Xelajú y asegurar el empate definitivo (Cortesía: @cdlafirpo_sv).

El partido se puso cuesta arriba muy temprano para la escuadra usuluteca. Transcurría el minuto 12 cuando el delantero del equipo guatemalteco, Diego Casas, aprovechó un balón suelto dentro del área provocado por un disparo previo que choco violentamente en el poste. El atacante estuvo atento al rebote y mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 a favor de los locales. A pesar de los reclamos de la plantilla salvadoreña sobre la validez de la jugada, el árbitro concedió la anotación.

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El gol de la salvación y la resistencia pampera

Lejos de caer en la desesperación o venirse abajo en lo anímico, la reacción de los “Toros” fue inmediata. Firpo adelantó sus líneas, aumentó la presión ofensiva y empezó a poner en serios aprietos a la zaga rival. El premio a la insistencia llegó rápidamente al minuto 21. En una jugada de ataque donde participaron dos delanteros de Firpo frente al guardameta rival, la pelota quedó libre tras una serie de rebotes en el área pequeña.

El delantero Diego Ortez no desaprovechó la oportunidad y definió con precisión frente al arco para marcar el 1-1 que devolvió la esperanza y la clasificación provisional al equipo salvadoreño.

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Firpo supo mantener el orden táctico, resistir las embestidas del rival y amenazar mediante jugadas por alto, como un frentazo del atacante Arizala tras un tiro de esquina. Con el paso de los minutos, la defensiva usuluteca se multiplicó en esfuerzos y logró enfriar las acciones, sosteniendo el empate con uñas y dientes hasta el silbatazo final del árbitro.

Una jugada para el recuerdo. El arquero de Xelajú se convierte en héroe con tres paradas consecutivas, pero no pudo con el cuarto intento. Un gol de pura garra que desató la locura de la afición de L.A. Firpo.

El desenlace de esta jornada dejó un panorama contrastante para el fútbol centroamericano. La combinación de resultados provocó un duro golpe para el fútbol guatemalteco, ya que sus cuatro representantes en la Copa Centroamericana (Xelajú, Municipal, Antigua y Mixco) quedaron eliminados en la fase de grupos. En contraparte, El Salvador celebra con orgullo la clasificación de dos de sus instituciones más emblemáticas: Alianza y el propio Firpo.

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Tras sellar esta memorable clasificación internacional, el conjunto tricolor de Usulután se alista para disputar los cuartos de final, donde espera conocer a su próximo rival. Este oponente saldrá del enfrentamiento entre dos gigantes de la región: Olimpia de Honduras y Saprissa de Costa Rica. Sin importar cuál sea el desafío por venir, el Luis Ángel Firpo ya ha dejado su huella y continúa firmando una campaña para el recuerdo.