Cultura

Las alucinaciones que la guiaron, la vida en un hospital psiquiátrico y la fama tardía: Yayoi Kusama, reina de los lunares

La artistas falleció a los 97 años. Sus salas espejadas conquistaron museos y también las redes. Detrás de la peluca roja hubo una lucha íntima y una idea obsesiva que atravesó toda su obra

Las alucinaciones que la guiaron, la vida en un hospital psiquiátrico y la fama tardía: Yayoi Kusama, reina de los lunares
Las alucinaciones que la guiaron, la vida en un hospital psiquiátrico y la fama tardía: Yayoi Kusama, reina de los lunares
Guardar

Las calabazas salpicadas de lunares y las habitaciones caleidoscópicas de Yayoi Kusama, quien falleció a los 97 años, resultaron tan vibrantes como la propia artista, aunque su exuberante obra refleja una larga batalla con problemas de salud mental.

Figura central de las escenas pop y minimalista de Nueva York en los años 60, la “reina de los lunares” japonesa encontró un enorme éxito comercial en sus últimas décadas.

PUBLICIDAD

Sus pinturas, esculturas e instalaciones de gran formato —inspiradas en alucinaciones vívidas— se vendieron por millones de dólares y llenaron las principales galerías del mundo.

Kusama, reconocible de inmediato por su peluca roja y sus atuendos de lunares, trabajó hasta avanzada edad desde el hospital psiquiátrico de Tokio donde vivió voluntariamente durante la segunda mitad de su vida.

PUBLICIDAD

Pero también sufrió con sus sentimientos hacia su país natal, que abandonó durante décadas y al que una vez describió como “lleno de desprecio hacia las mujeres”.

Sus pinturas, esculturas e instalaciones de gran formato, inspiradas en alucinaciones vívidas (REUTERS/Annegret Hilse)
Sus pinturas, esculturas e instalaciones de gran formato, inspiradas en alucinaciones vívidas (REUTERS/Annegret Hilse)

Nacida en 1929, la hija menor de una familia acomodada pero problemática, Kusama comenzó a crear sus característicos patrones de puntos y redes a los 10 años.

“Mi madre lamentó mi nacimiento y yo quedé al borde del colapso psicológico”, escribió en su autobiografía “Una historia personal de los lunares”.

“Un día, después de ver un mantel con un patrón de flores rojas sobre un escritorio, vi ese mismo patrón de flores rojas por todo el techo, las ventanas y las columnas. Llenó la habitación y cubrió mi cuerpo”.

El arte fue un escape para la joven Kusama, cuyo padre, comerciante de semillas, era infiel a su madre. “Cuando me sentía triste o sola, todo se curaba cuando dibujaba”, contó.

En el libro, Kusama explicó su concepto de “autoaniquilación”, un tema recurrente a lo largo de su carrera.

Los espejos infinitos de yayoi kusama 1920
Figura central de las escenas pop y minimalista de Nueva York en los años 60, la “reina de los lunares” japonesa encontró un enorme éxito comercial en sus últimas décadas

“Pongo puntos por todo mi cuerpo y hago que todo el entorno tenga patrones de puntos. Al crear lo mismo una y otra vez, mi propia existencia queda sepultada en el arte”.

‘Happenings’ de los 60

Kusama estudió pintura japonesa en Kioto, pese a la oposición de sus padres, y realizó su primera exposición individual en 1952 en su ciudad natal de Matsumoto, en el centro de Japón.

En esa muestra, conoció a un psiquiatra que le aconsejó trabajar en el extranjero, una idea que le atrajo.

“Japón era tan pequeño, vulgar, feudalista y lleno de desprecio hacia las mujeres”, dijo la artista. “Nací y crecí en Japón, pero no me influye la cultura ni la tradición japonesa”.

El impulso decisivo para hacer las maletas llegó cuando escribió a la pintora modernista Georgia O’Keeffe, quien animó a Kusama a buscar reconocimiento internacional en Estados Unidos.

Kusama se mudó a Seattle en 1957 y luego a Nueva York, donde luchó por encontrar su lugar como artista asiática en una escena creativa dominada por hombres blancos.

Yayoi Kusama

“Estuve en la peor pobreza. Una vez, no pude comer durante tres días porque no tenía dinero”, contó alguna vez al periódico japonés Asahi Shimbun. “Hasta comí las migas que dejaban las palomas”.

Perseveró y, durante sus 16 años en Nueva York, se convirtió en un nombre destacado del mundo vanguardista.

En plena efervescencia del movimiento de liberación sexual de los años 60, organizó “happenings” en los que la gente se desnudaba en Wall Street o en Central Park y les pintaban el cuerpo con lunares.

También lanzó una línea de moda, fundó la “Iglesia de la Autoaniquilación” y se autoproclamó “Sumo Sacerdotisa de los Lunares” para oficiar una boda gay.

Personas observan la escultura «Pumpkin» de la artista japonesa Yayoi Kusama en los jardines del Palacio de Kensington, en Londres (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)
Personas observan la escultura «Pumpkin» de la artista japonesa Yayoi Kusama en los jardines del Palacio de Kensington, en Londres (REUTERS/Hollie Adams/Archivo)

Fama global

Cuando regresó a Japón en 1973, Kusama estaba agotada y se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico donde vivió el resto de su vida.

No fue hasta la década de 1990 que sus patrones llamativos, formas florales audaces y esferas de acero relucientes alcanzaron el gran público, sirviendo después como fondo para infinidad de selfies.

Las calabazas son su motivo más famoso y aparecen de forma recurrente en sus pinturas y esculturas gigantes.

La artista las llamaba sus “compañeras de vida”, asegurando que desde niña le gustaron por su “aspecto generoso y sin pretensiones”.

Instalación de un gran maniquí inflable que representa a la artista japonesa Yayoi Kusama, asomándose sobre la tienda insignia de Louis Vuitton en la avenida de los Campos Elíseos de París, Francia (REUTERS/Benoit Tessier)
Instalación de un gran maniquí inflable que representa a la artista japonesa Yayoi Kusama, asomándose sobre la tienda insignia de Louis Vuitton en la avenida de los Campos Elíseos de París, Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

Kusama fue nombrada la artista más popular del mundo en 2014 por The Art Newspaper. También se convirtió en una de las más cotizadas, con uno de sus cuadros de la serie “infinity net” subastado en 2019 por casi 8 millones de dólares.

Ni la fama ni la fortuna afectaron su extraordinaria originalidad, que atribuía a la “serenidad del alma” nacida de la soledad.

“El pensamiento creativo nace de la soledad... porque estuve sola frente al arte, pude forjar mi propio camino”, declaró Kusama.

En sus últimos años publicó varias novelas, mientras sus exhibiciones seguían atrayendo multitudes.

“Mi deseo tras mi muerte es que el futuro eternamente brillante, la belleza del amor humano y mi alma sean transmitidos”, dijo Kusama a la prensa en 2017. “Amen mi obra, incluso después de que muera”.

Fuente: AFP

Temas Relacionados

JapónArte contemporáneoSalud mentalYayoi Kusama

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo se escribe según la RAE: tiovivo, no tío vivo

Escribir bien no es una tarea sencilla, requiere de práctica y de conocer las estructuras de la lengua

Cómo se escribe según la RAE: tiovivo, no tío vivo

Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa de 97 años que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo

La artista, conocida como la “reina de los lunares”, falleció el 14 de agosto y dejó una obra marcada por los lunares, las redes, las repeticiones y los motivos vinculados al infinito. Su fallecimiento fue comunicado por su empresa este jueves

Murió Yayoi Kusama, la artista japonesa de 97 años que convirtió los lunares en un lenguaje del arte contemporáneo

“Todos hemos sentido el abandono en algún momento”: Javier Bardem vuelve al cine en español con una película sobre padres ausentes y culpa

El actor encarna a un director de cine violento y egocéntrico en ‘El ser querido’, el nuevo filme de Rodrigo Sorogoyen que pasó por Cannes y cuenta con posibilidades reales de competir por el Oscar

“Todos hemos sentido el abandono en algún momento”: Javier Bardem vuelve al cine en español con una película sobre padres ausentes y culpa

Los libros como materia prima central de la IA: la disputa de las tecnológicas por el conocimiento humano

El agotamiento del material en internet empuja a buscar textos probados, mientras crecen las disputas por la propiedad intelectual y se reabre el debate sobre patrimonio y acceso libre

Los libros como materia prima central de la IA: la disputa de las tecnológicas por el conocimiento humano

Con 39 galerías y entrada gratuita, la feria Plateada despliega este fin de semana el arte bonaerense en el Teatro Argentino de La Plata

La cuarta edición del encuentro con la participación de colectivos y proyectos artísticos de PBA, abre sus puertas el viernes 28 de agosto y se extiende hasta el domingo 30, de 13 a 19 h

Con 39 galerías y entrada gratuita, la feria Plateada despliega este fin de semana el arte bonaerense en el Teatro Argentino de La Plata

DEPORTES

A qué puede aspirar Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 tras renovar contrato

A qué puede aspirar Franco Colapinto con Alpine en la temporada 2027 de Fórmula 1 tras renovar contrato

Las Leonas buscarán una nueva final del Mundial de hockey ante Australia: todo lo que hay que saber

Flavio Briatore explicó por qué decidió ratificar a Franco Colapinto en Alpine para el 2027: los elogios del equipo

Rive Plate, sin margen de error: cuáles son los dos caminos que le quedan para clasificar a la Copa Libertadores

Franco Colapinto habló tras ser ratificado en Alpine y avisó: “Nuestros objetivos son competir y ganar”

TELESHOW

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

La periodista Mariana Brey sufrió un intento de robo cuando llegaba a su casa: “La saqué barata”

El sentido homenaje de Divididos a Rubén Rada durante su show: “Negrito querido, te vamos a extrañar”

La reacción de Mario Pergolini al enterarse que su hija se anotó en Popstars: “¿No me tendrías que haber preguntado?”

Nico Vázquez se emocionó en Popstars y mostró el tatuaje de su hermano Santiago: “Los que se fueron siempre están”

Mario Pergolini quiso recordar su encuentro con Sandra Mihanovich pero se arrepintió de contar la anécdota: “Para qué lo dije”

INFOBAE AMÉRICA

¡Hazaña Histórica de Firpo! Los Toros salvadoreños se meten a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

¡Hazaña Histórica de Firpo! Los Toros salvadoreños se meten a cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

El Tribunal Supremo Electoral acumula 195 expedientes por posible campaña anticipada en Guatemala

Familias longevas: un estudio reveló que los hijos de las personas centenarias viven más años y presentan menor riesgo cardiovascular

Exmilitar recibe condena por violación agravada de una menor en El Salvador

Docentes universitarios cuestionan posible reapertura de la mina de cobre en Panamá