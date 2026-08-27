Familias longevas: un estudio reveló que los hijos de las personas centenarias viven más años y presentan menor riesgo cardiovascular

Los hijos de centenarios muestran una mayor esperanza de vida y mejor salud cardiovascular que la población general (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Investigadores han identificado que los hijos de quienes alcanzan los 100 años no solo suman más velas a sus tortas de cumpleaños, sino que lo hacen con un corazón más fuerte y una salud más duradera que el promedio.

Un extenso estudio internacional revela que los descendientes de centenarios viven más años y padecen menos enfermedades cardiovasculares que quienes provienen de familias con longevidad habitual.

El análisis, publicado en la revista JAMA Network Open, pone sobre la mesa una pregunta clave: ¿cómo se transmite el secreto de la longevidad de generación en generación?

La investigación, liderada por científicos del Albert Einstein College of Medicine, la Boston University y el Tufts Medical Center, analizó a más de 2.300 adultos cuyos padres superaron el siglo de vida y los comparó con 2.700 personas de familias donde ningún progenitor llegó a los 86 años. Las bases de datos abarcaron tres proyectos de largo plazo en Estados Unidos y Reino Unido, como el LonGenity Study, el New England Centenarian Study y el UK Biobank.

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Un estudio internacional revela que la longevidad excepcional puede transmitirse de generación en generación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron consistentes en los distintos escenarios: los hijos de centenarios presentaron un 42% menos de riesgo de muerte a cualquier edad, un 33% menos de probabilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares y una reducción del 32% en el riesgo de hipertensión respecto a los controles.

Además, la aparición de estas condiciones se retrasó: la muerte se produjo en promedio tres años después y la hipertensión surgió cinco años más tarde entre los descendientes de centenarios.

Como explicó Eric Reed, autor principal del estudio: “El hallazgo más relevante es la consistencia de estos resultados en diferentes poblaciones y metodologías. Esto respalda que la longevidad excepcional tiene un componente familiar”.

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Más allá del estilo de vida: el peso de la herencia biológica

Uno de los aspectos más estudiados fue si las ventajas de los hijos de centenarios podían explicarse únicamente por hábitos saludables o factores socioeconómicos. Los análisis controlaron variables como el consumo de tabaco, el ejercicio, la dieta, el nivel educativo y el acceso a recursos. La ventaja en longevidad y salud cardiovascular se mantuvo incluso después de considerar estos elementos. Dicho de otra manera, hay algo más que buenos hábitos en juego.

Sofiya Milman, profesora de medicina y genética, subrayó que el estudio “proporciona una ventana única hacia la biología del envejecimiento saludable”.

Según Milman: “Nuestra investigación muestra que algunas personas de familias con longevidad excepcional parecen disfrutar de ventajas biológicas que las protegen, más allá de los factores ambientales o conductuales”. Es decir, la genética podría desempeñar un papel decisivo en el envejecimiento saludable, aunque aún no se conocen los mecanismos precisos de esta transmisión.

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La investigación comparó a más de 2.300 descendientes de centenarios con 2.700 personas de familias sin longevidad destacada (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué enfermedades no se ven afectadas?

El beneficio hereditario no se extiende a todas las patologías. El riesgo de cáncer no varió significativamente entre hijos de centenarios y el resto de la población. Tampoco se identificó protección clara frente al accidente cerebrovascular, salvo en dos de los tres estudios analizados. Esto coincide con investigaciones previas que tampoco encontraron menor incidencia de cáncer en descendientes de personas longevas.

Los autores remarcan que el estudio no fue diseñado para identificar los genes específicos responsables de esta longevidad, pero consideran que “investigar familias con longevidad excepcional puede ayudar a descubrir los factores biológicos que contribuyen a una vida más larga y sana”.

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Como expresó Paola Sebastiani, directora del Center for Quantitative Methods and Data Science en Tufts Medical Center: “Estos hallazgos nos acercan a comprender los factores biológicos que pueden proteger contra enfermedades relacionadas con la edad y promover una vida más extensa y saludable”.

Los hijos de centenarios presentan un 42% menos riesgo de muerte a cualquier edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Reed concluyó: “No significa que el estilo de vida no importe. Los hábitos saludables siguen siendo esenciales para todos. Pero algunas personas parecen haber heredado una especie de seguro biológico que mejora sus probabilidades”.

La investigación de Albert Einstein College of Medicine agrega evidencia a un debate creciente sobre el peso de la genética frente al entorno en la salud a largo plazo. El acceso a nuevas terapias podría, en el futuro, imitar los mecanismos naturales de quienes heredan esta longevidad, beneficiando a quienes no pertenecen a familias centenarias.

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Mientras tanto, el estudio abre una puerta para entender qué hace que algunas personas y sus descendientes vivan más y mejor, y cómo este conocimiento puede transformar la medicina del envejecimiento.