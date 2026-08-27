El Salvador

El Salvador anuncia el “TradeExpo 2026″, una nueva vitrina de negocios internacionales para empresas salvadoreñas

Invest in El Salvador y la Camarasal presentaron en San Salvador un encuentro de negocios para octubre, en un contexto en que las ventas al exterior crecieron 4,1% a junio, según el Banco Central de Reserva

(Foto cortesía CAMARASAL)
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La Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones de El Salvador (INVEST) y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) anunciaron la creación de TradeExpo 2026, una iniciativa orientada a fortalecer el sector económico nacional y convertir al país en una plataforma regional de negocios.

Este evento, anunciado este miércoles 26 de agosto, se realizará el 12 y 13 de octubre en el hotel Sheraton Presidente de la capital salvadoreña y tiene como objetivo conectar la oferta exportable salvadoreña con compradores internacionales y atraer inversión estratégica.

La presentación de TradeExpo 2026 se da en un contexto de expansión del comercio exterior salvadoreño. Según el Banco Central de Reserva (BCR) citados por la CAMARASAL, hasta junio de 2026 las exportaciones del país alcanzaron los USD 3.401 millones, lo que representa un aumento del 4,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

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(Foto cortesía CAMARASAL)
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El crecimiento estuvo apuntalado por un incremento del 10,3% en el volumen exportado y la evolución de sectores de mayor valor agregado, como la agroindustria y la maquinaria, que registraron aumentos de USD 69,5 millones y USD 60,9 millones, respectivamente, detalla la gremial empresarial.

INVEST y CAMARASAL definieron TradeExpo 2026 como la apuesta de negocios más amplia del país para proyectar a El Salvador ante mercados externos e inversionistas. La feria tendrá una estructura multisectorial dividida en cinco pabellones: retail, alimentos, bebidas y bienes de consumo; empaque, plásticos, papel y soluciones de presentación; manufactura industrial, tecnología y componentes; industria química, farmacéutica e insumos especializados; y servicios empresariales y soluciones exportables.

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La agenda estará centrada en reuniones B2B preagendadas, conferencias sobre tendencias de mercado y espacios de networking ejecutivo, con el propósito de generar oportunidades comerciales para empresas salvadoreñas y facilitar el contacto directo con compradores internacionales.

Samadhy Martínez, directora ejecutiva de Invest in El Salvador, señaló que el evento busca transformar el rol del país en la región y establecerlo como un hub estratégico. “TradeExpo no es una feria más; es nuestra declaración al mundo de que somos el socio más confiable, ágil y competitivo para hacer negocios”, afirmó. Martínez agregó que los datos de exportación respaldan esa estrategia, con sectores clave en pleno crecimiento.

La alianza entre Invest in El Salvador, CAMARASAL y TradeExpo 2026 apunta a convertir al país en una plataforma regional de negocios (Foto cortesía CAMARASAL)
La alianza entre Invest in El Salvador, CAMARASAL y TradeExpo 2026 apunta a convertir al país en una plataforma regional de negocios (Foto cortesía CAMARASAL)

La alianza entre INVEST y CAMARASAL combina la capacidad de promoción e inteligencia de mercados del Estado con la experiencia empresarial de más de 110 años de la gremial. Las organizaciones consideran que esta sinergia permitirá abrir nuevas oportunidades comerciales y consolidar a El Salvador como referente en la facilitación del comercio en América Latina.

Leticia Escobar, presidenta de CAMARASAL, sostuvo que la alianza permitirá exhibir el momento económico del país y atraer a potenciales socios.

El programa de TradeExpo 2026 incluirá conferencias enfocadas en dos ejes: “El Salvador: la nueva plataforma de negocios de las Américas” y “Nearshoring en acción: cómo están cambiando las cadenas globales de suministro”, buscando vincular tendencias internacionales de relocalización productiva con oportunidades concretas en el mercado salvadoreño.

La INVEST enfatizó su misión de ser un “catalizador del crecimiento económico, conectando al talento y la oferta exportable salvadoreña con el mundo, y facilitando la llegada de inversión extranjera que genere desarrollo y oportunidades para el país”.

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