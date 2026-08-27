El Salvador

Condenaron a dos guatemaltecos por transportar cargamento de cocaína en El Salvador

Dos ciudadanos de Guatemala fueron sentenciados tras ser encontrados con cientos de kilos de droga en embarcaciones interceptadas cerca de Amatecampo, según confirmó la Fiscalía General de la República

José Antonio Boteo Cruz y Neri Ubaldo Amaya Rodríguez fueron condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
José Antonio Boteo Cruz y Neri Ubaldo Amaya Rodríguez fueron condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador. (Cortesía: Fiscalía General de la República)
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A quince años de prisión fueron sentenciados los ciudadanos guatemaltecos José Antonio Boteo Cruz y Neri Ubaldo Amaya Rodríguez por el delito de tráfico ilícito de drogas, luego de que autoridades de la Marina Nacional interceptaron su embarcación en aguas cercanas a la playa Amatecampo, en el municipio de San Luis Talpa, a mediados de julio de 2025.

Según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) por medio de redes sociales, durante el operativo se decomisaron 100 kilogramos de cocaína que los implicados transportaban ocultos en bidones.

La intervención se produjo cuando personal de la Marina Nacional detectó una lancha sospechosa al norte de Amatecampo. Tras la inspección, los agentes localizaron la carga oculta y procedieron a la detención de los dos tripulantes, ambos de nacionalidad guatemalteca. Por su parte, la FGR informó que, tras asegurar la primera embarcación, los efectivos hallaron otra lancha abandonada en las inmediaciones, la cual contenía 15 sacos con 588 kilogramos adicionales de cocaína.

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El cargamento de cocaína fue valorado en USD 17.296.320 en el mercado ilícito, según el peritaje presentado en el juicio. (Cortesía: Fiscalía General República)
El cargamento de cocaína fue valorado en USD 17.296.320 en el mercado ilícito, según el peritaje presentado en el juicio. (Cortesía: Fiscalía General República)

Condena a extranjeros tras incautación de cocaína en costa salvadoreña

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía salvadoreña, la droga incautada en ambos vehículos acuáticos sumó un total de 688 kilogramos, valorados en USD 17,296,320.00 en el mercado ilícito. Las autoridades salvadoreñas destacaron que este golpe al narcotráfico representa una de las incautaciones más importantes en la costa salvadoreña durante el año 2025.

El proceso judicial tuvo lugar en el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca, donde el Ministerio Público presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad de Boteo Cruz y Amaya Rodríguez en el transporte y ocultamiento de la droga. La FGR expuso ante el tribunal que los implicados ingresaron por mar territorial salvadoreño, intentando evadir los controles de las autoridades, y recurrieron a métodos de camuflaje para ocultar la droga en bidones y sacos.

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Según el informe oficial de la Fiscalía General de la República, la sentencia emitida contempla el decomiso definitivo de los 688 kilogramos de cocaína y la destrucción del estupefaciente, además de la condena de prisión para ambos extranjeros. “La coordinación entre la Marina Nacional y el Ministerio Público permitió asestar un duro golpe a las estructuras de tráfico internacional de estupefacientes”, detalló la FGR en su comunicado.

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
El Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca concluyó que los acusados transportaron y ocultaron el estupefaciente en mar territorial salvadoreño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor total del cargamento, cifrado en más de 17 millones de dólares, corresponde al precio estimado en el mercado internacional, según el peritaje presentado durante el juicio. Las autoridades indicaron que el caso forma parte de una serie de operativos conjuntos realizados en los últimos meses para frenar el tránsito de drogas por vía marítima.

La Fiscalía General de la República reiteró que se mantiene la vigilancia en la zona costera y la cooperación con organismos internacionales para combatir el tráfico ilícito de sustancias prohibidas.

Los condenados cumplirán su pena en un centro penitenciario salvadoreño, conforme a lo dictado por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca. La FGR enfatizó que la aplicación de la ley en estos casos busca desalentar la utilización del territorio nacional para actividades de narcotráfico y proteger la seguridad de la población.

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