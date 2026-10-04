Dos delincuentes “altamente peligrosos” buscados en República Dominicana murieron tras tiroteos con la Policía

La Policía Nacional de República Dominicana abatió a dos presuntos delincuentes peligrosos en operativos registrados en Santo Domingo Este y San Cristóbal. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

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Dos hombres calificados por la Policía Nacional como delincuentes “altamente peligrosos”, que eran buscados por robos y otros delitos en República Dominicana, murieron tras enfrentar a tiros a patrullas de investigación durante operativos de captura. Los casos se registraron el sábado en Santo Domingo Este y San Cristóbal.

Las autoridades identificaron a los fallecidos como Juan Carlos Ventura García, de 39 años, y Edgar Yomerbi Pinales, alias “El Jefe”, de 26. Ambos eran buscados por hechos diferentes y perdieron la vida en incidentes separados, luego de ser detectados por agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM).

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Según la versión policial, los dos hombres intentaron escapar cuando las patrullas los localizaron. Al verse acorralados, habrían disparado contra los agentes, quienes respondieron al ataque. Las armas ocupadas en ambos procedimientos quedaron bajo análisis de la Policía Científica.

Los agentes de investigación incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros con numeración ilegible durante los procedimientos. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

“El chulito” murió mientras recibía atención médica

El primero de los hechos ocurrió en el callejón de Los Parados, en Villa Duarte, Santo Domingo Este. Allí, miembros del DICRIM realizaban un operativo para detener a Juan Carlos Ventura García, alías “El Chulito” quien tenía dos órdenes de arresto por su presunta vinculación con robos y otros delitos.

La Policía indicó que Ventura García también figuraba en sus registros por robo, asociación de malhechores y robo agravado. Durante el procedimiento, el hombre habría intentado eludir a los investigadores.

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De acuerdo con el informe oficial, Ventura García abrió fuego contra los policías con una pistola Caranday calibre 9 milímetros, cuya numeración era ilegible. La patrulla respondió a los disparos y el hombre resultó herido.

Fue trasladado al Hospital Doctor Darío Contreras, donde murió mientras recibía atención médica. En la escena, los agentes ocuparon el arma atribuida al fallecido.

La Policía Nacional de República Dominicana abatió a dos presuntos delincuentes peligrosos en operativos registrados en Santo Domingo Este y San Cristóbal. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

“El Jefe” era buscado por despojos de motocicletas

El segundo caso se produjo en el sector El Peñal, en Canastica, provincia de San Cristóbal. En ese lugar fue localizado Edgar Yomerbi Pinales, conocido como “El Jefe”, a quien la Policía señalaba como presunto cabecilla de una banda dedicada al despojo de motocicletas a mano armada.

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Pinales era buscado mediante la orden de arresto número 01541-2026-AJOR-03387, por presunta violación de los artículos 379 y 382 del Código Penal Dominicano. Las autoridades también lo vinculaban con varios robos de motocicletas registrados durante septiembre en la autopista 6 de Noviembre y zonas cercanas.

La institución sostuvo que, al ser detectado por miembros de la Subdirección Regional de Investigación, el joven intentó escapar. Según el reporte, disparó contra los agentes cuando quedó rodeado durante el operativo.

Los investigadores respondieron al ataque y Pinales resultó herido. Fue llevado al Hospital Regional Docente Doctor Juan Pablo Pina, donde falleció posteriormente.

La institución armada mantiene pendientes 53.877 órdenes de captura por delitos que incluyen homicidios y robos. (Foto cortesía Policía Nacional República Dominicana)

En el lugar, la Policía ocupó una pistola Ruger calibre 9 milímetros, con numeración ilegible, y una motocicleta Jincheng 100. La institución informó que mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias precisas de ambos hechos.

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República Dominicana enfrenta un ola de violencia, por lo que las autoridades policiales han endurecido sus medidas contra las estructuras criminales. En septiembre se registraron al menos 49 fallecidos en intercambios de disparos con las autoridades. Previamente la Policía Nacional de República Dominicana informó que mantiene 53.877 órdenes de arresto y captura pendientes por delitos que abarcan desde violencia intrafamiliar hasta homicidios, robos, fraudes y microtráfico.