Estados Unidos

La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio

Washington sigue el caso de Daria Shipilova, una técnica de 28 años que falleció en Siberia después de ser hospitalizada con una neumonía cuya causa todavía no fue determinada oficialmente

La Casa Blanca sigue la situación en Rusia tras la muerte de una técnica del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
La Casa Blanca sigue la situación en Rusia tras la muerte de una técnica del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
Guardar

La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia después de la muerte de una técnica de un instituto antipeste en Siberia, aunque las autoridades sanitarias rusas no confirmaron que la enfermedad haya sido peste ni que exista transmisión entre personas.

Un funcionario de la administración del presidente Donald Trump dijo a Axios que Washington conoce el caso, sigue la situación y “evalúa opciones”.

PUBLICIDAD

La fallecida fue identificada como Daria Shipilova, de 28 años, empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk.

Murió tras ser hospitalizada en Shelekhov con un cuadro de neumonía de causa desconocida, según la versión difundida por el organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor.

Las autoridades rusas vigilan a 197 contactos, sin casos confirmados

Retrato de Daria Shipilova al aire libre con el cielo azul y vegetación de fondo
Daria Shipilova ingresó al hospital de Shelekhov con síntomas pulmonares y falleció a comienzos de octubre

Las medidas preventivas alcanzaron a 197 posibles contactos de Shipilova, entre pacientes, personal médico y otras personas potencialmente expuestas. Más de 100 de ellas quedaron bajo observación en salas hospitalarias, según informó The Moscow Times.

Esa cifra no representa enfermos diagnosticados. El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó que las personas identificadas no presentaban síntomas y que sus pruebas de laboratorio habían resultado negativas.

PUBLICIDAD

Las autoridades impusieron restricciones sanitarias en el hospital de Shelekhov, donde fue atendida la técnica, y en otros establecimientos médicos de la región.

Hasta el domingo 4 de octubre, la información pública no indicaba un cierre de la ciudad ni un confinamiento general de su población.

Kobzev informó además que la comisión antiepidémica regional celebró una reunión extraordinaria con la participación de la máxima autoridad sanitaria estatal.

La convocatoria respondió a un “presunto caso de una infección particularmente peligrosa”, de acuerdo con declaraciones recogidas por CNN.

Cuatro personas con ropa de protección y mascarillas manipulan objetos en cabinas de aislamiento de color naranja
Informes locales vincularon el deceso con la ruptura de un tubo de ensayo que contenía el agente de la peste neumónica (Captura de video)

La versión sobre una muestra de peste neumónica no fue confirmada oficialmente

Los primeros reportes situaron el posible incidente el 25 de septiembre. Medios locales citados por Axios señalaron que Shipilova habría roto durante su trabajo un tubo de ensayo que contenía el agente causante de la peste neumónica. Esa versión no fue confirmada por Rospotrebnadzor.

La trabajadora ingresó al hospital el 29 de septiembre con síntomas de neumonía grave y murió durante la noche entre el 1 y el 2 de octubre. La causa de la enfermedad que provocó su fallecimiento continúa sin determinarse de forma pública.

La hipótesis despertó preocupación porque la peste neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias.

La enfermedad es causada por la bacteria Yersinia pestis, responsable también de las formas bubónica y septicémica.

El jefe de la vecina república de Buriatia, Alexéi Tsydenov, dijo inicialmente que la mujer pudo haber muerto “posiblemente de peste”, según CNN. Posteriormente modificó esa formulación, en un contexto de resultados aún no concluyentes.

Una planta de aluminio próxima al instituto recomendó el uso de mascarillas a sus empleados como precaución.

Su director, Artem Fominikh, pidió evitar especulaciones: “Hay muchos rumores e informes contradictorios circulando”, declaró a la cadena estadounidense. Añadió que los contactos estrechos identificados permanecían bajo control médico y no mostraban signos de la enfermedad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración sigue el caso de una técnica de laboratorio fallecida en Siberia ante la posible aparición de una infección peligrosa (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración sigue el caso de una técnica de laboratorio fallecida en Siberia ante la posible aparición de una infección peligrosa (REUTERS/Kylie Cooper)

Rospotrebnadzor mantiene que la fallecida tuvo neumonía de origen desconocido

La posición de Rospotrebnadzor contradice los informes iniciales que atribuían la muerte a una exposición ocupacional a la peste.

El organismo describió el cuadro como una «neumonía de etiología desconocida» e indicó que los análisis posteriores no detectaron microorganismos vinculados con las tareas laborales de Shipilova, informó The Moscow Times.

La agencia federal también aseguró que no tenía constancia de accidentes con agentes patógenos en el Instituto Antipeste de Irkutsk y que la situación epidemiológica regional se mantenía estable.

Esas afirmaciones no establecen la causa de la muerte, pero impiden confirmar por ahora un diagnóstico de peste neumónica.

El exdirector de Rospotrebnadzor, Gennady Onishchenko, declaró a la agencia estatal TASS que la infección probablemente no era peste.

Añadió que, incluso si los análisis posteriores determinaran lo contrario, las bajas temperaturas limitarían una eventual propagación.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la peste puede ser mortal sin tratamiento oportuno.

Los antibióticos resultan eficaces si se administran temprano; ante una posible forma neumónica, las medidas de control de infecciones son necesarias para reducir el riesgo de transmisión.

Un hombre con bata azul, mascarilla y guantes sostiene un tubo de ensayo junto a una gradilla con frascos en un laboratorio
Un grupo de casi doscientas personas permaneció bajo control médico como medida preventiva en la región (Captura de video)

Estados Unidos sigue el caso, sin confirmar un brote ni contagios sostenidos

El seguimiento de Estados Unidos no implica que su Gobierno haya validado la hipótesis de un brote.

El funcionario de la administración de Donald Trump citado por Axios se limitó a señalar que la Casa Blanca está al tanto del episodio, lo monitorea y evalúa alternativas.

Los voceros presidenciales remitieron las consultas al Departamento de Estado, que no respondió a una petición de comentarios del medio.

Por ahora, la información disponible describe una investigación abierta sobre la muerte de una trabajadora de laboratorio, controles sobre sus contactos y una causa de fallecimiento que las autoridades rusas todavía no determinaron.

Temas Relacionados

Casa BlancaSiberiabroteEstados UnidosRusiaDonald TrumpPlagaEstados Unidos NoticiasPeste

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ejecución fallida en Tennessee: Christa Pike sigue en estado crítico y conectada a un respirador

El gobernador Bill Lee suspendió todas las ejecuciones del año y ordenó una investigación independiente; la ONU pidió que no se haga un nuevo intento

Ejecución fallida en Tennessee: Christa Pike sigue en estado crítico y conectada a un respirador

Donald Trump anunció la creación de la “Fuerza de la Superinteligencia” para coordinar el desarrollo de la IA en EEUU

El nuevo panel de funcionarios, liderado por el director de Inteligencia Nacional Jay Clayton, tendrá 120 días para elaborar un informe sobre riesgos y oportunidades de la tecnología y rendirá cuentas ante el presidente

Donald Trump anunció la creación de la “Fuerza de la Superinteligencia” para coordinar el desarrollo de la IA en EEUU

Donald Trump confirmó al jefe de inteligencia nacional como el nuevo zar de la IA en EEUU

El funcionario Jay Clayton tendrá 120 días para evaluar riesgos y oportunidades de la tecnología y presentar recomendaciones al gobierno federal, mientras conserva su cargo actual

Donald Trump confirmó al jefe de inteligencia nacional como el nuevo zar de la IA en EEUU

El 35% de las mujeres de Cornell declaró haber sufrido agresión sexual: el dato sacude al campus en pleno escándalo por la fraternidad Chi Phi

La fiscalía reabrió la investigación penal contra siete ex integrantes y la gobernadora de Nueva York ordenó una pesquisa independiente sobre el manejo institucional del caso

El 35% de las mujeres de Cornell declaró haber sufrido agresión sexual: el dato sacude al campus en pleno escándalo por la fraternidad Chi Phi

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen a 197.000, el nivel más bajo desde mediados de julio

El mercado laboral acumula tres semanas consecutivas por debajo de las 200.000 solicitudes de subsidio, un umbral que no se sostenía de forma tan prolongada desde hace más de medio siglo

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen a 197.000, el nivel más bajo desde mediados de julio

TECNO

Adiós a las sanciones automáticas: California exige supervisión humana antes de despedir por IA

Adiós a las sanciones automáticas: California exige supervisión humana antes de despedir por IA

Pikachu viaja al espacio: Pokémon se une a la Agencia Espacial Europea por la Semana Mundial del Espacio

Cómo encontrar la papelera de WhatsApp y recuperar almacenamiento en un celular Android

El fallo informático de la FIA que detuvo la Fórmula 1 en Malasia y provocó el caos en la salida

Lista de electrodomésticos que debes desconectar al salir de vacaciones para pagar menos en la factura

ENTRETENIMIENTO

La vez que Ethan Hawke insultó a un director de cine sin saber que lo estaba escuchando

La vez que Ethan Hawke insultó a un director de cine sin saber que lo estaba escuchando

Elton John brinda una conmovedora despedida de México en un controversial Estadio Banorte: las luces y sombras del adiós al “Rocketman”

El peor debut de Tom Cruise en 19 años: así le fue a 'Digger' en taquilla

Final explicado de 'Te conozco', la serie turca que es lo más visto en Netflix

El día que Sylvester Stallone estuvo a punto de arrancarle los dientes a Richard Gere durante una audición

MUNDO

La crisis energética golpea al régimen de Irán: renunció el ministro de Petróleo en plena escasez de combustible

La crisis energética golpea al régimen de Irán: renunció el ministro de Petróleo en plena escasez de combustible

Alerta en Rusia: una mujer murió y otras 200 personas fueron aisladas por una posible infección con peste neumónica en Siberia

Descubrieron un pez naranja en la Amazonia brasileña y ya alertan que podría estar en peligro de extinción

Netanyahu ordenó revisar la seguridad de todos los vuelos extranjeros tras el ataque a Flydubai

Chad busca proteger a los últimos buitres encapuchados, una especie en peligro crítico de extinción