La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia tras la muerte de una trabajadora de un laboratorio

La Casa Blanca sigue la situación en Rusia tras la muerte de una técnica del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Guardar

La Casa Blanca monitorea un posible brote de peste en Rusia después de la muerte de una técnica de un instituto antipeste en Siberia, aunque las autoridades sanitarias rusas no confirmaron que la enfermedad haya sido peste ni que exista transmisión entre personas.

Un funcionario de la administración del presidente Donald Trump dijo a Axios que Washington conoce el caso, sigue la situación y “evalúa opciones”.

PUBLICIDAD

La fallecida fue identificada como Daria Shipilova, de 28 años, empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk.

Murió tras ser hospitalizada en Shelekhov con un cuadro de neumonía de causa desconocida, según la versión difundida por el organismo sanitario ruso Rospotrebnadzor.

Daria Shipilova ingresó al hospital de Shelekhov con síntomas pulmonares y falleció a comienzos de octubre

Las medidas preventivas alcanzaron a 197 posibles contactos de Shipilova, entre pacientes, personal médico y otras personas potencialmente expuestas. Más de 100 de ellas quedaron bajo observación en salas hospitalarias, según informó The Moscow Times.

Esa cifra no representa enfermos diagnosticados. El gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, afirmó que las personas identificadas no presentaban síntomas y que sus pruebas de laboratorio habían resultado negativas.

PUBLICIDAD

Las autoridades impusieron restricciones sanitarias en el hospital de Shelekhov, donde fue atendida la técnica, y en otros establecimientos médicos de la región.

Hasta el domingo 4 de octubre, la información pública no indicaba un cierre de la ciudad ni un confinamiento general de su población.

Kobzev informó además que la comisión antiepidémica regional celebró una reunión extraordinaria con la participación de la máxima autoridad sanitaria estatal.

La convocatoria respondió a un “presunto caso de una infección particularmente peligrosa”, de acuerdo con declaraciones recogidas por CNN.

Informes locales vincularon el deceso con la ruptura de un tubo de ensayo que contenía el agente de la peste neumónica (Captura de video)

La versión sobre una muestra de peste neumónica no fue confirmada oficialmente

Los primeros reportes situaron el posible incidente el 25 de septiembre. Medios locales citados por Axios señalaron que Shipilova habría roto durante su trabajo un tubo de ensayo que contenía el agente causante de la peste neumónica. Esa versión no fue confirmada por Rospotrebnadzor.

PUBLICIDAD

La trabajadora ingresó al hospital el 29 de septiembre con síntomas de neumonía grave y murió durante la noche entre el 1 y el 2 de octubre. La causa de la enfermedad que provocó su fallecimiento continúa sin determinarse de forma pública.

La hipótesis despertó preocupación porque la peste neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse entre personas mediante gotículas respiratorias.

La enfermedad es causada por la bacteria Yersinia pestis, responsable también de las formas bubónica y septicémica.

El jefe de la vecina república de Buriatia, Alexéi Tsydenov, dijo inicialmente que la mujer pudo haber muerto “posiblemente de peste”, según CNN. Posteriormente modificó esa formulación, en un contexto de resultados aún no concluyentes.

PUBLICIDAD

Una planta de aluminio próxima al instituto recomendó el uso de mascarillas a sus empleados como precaución.

Su director, Artem Fominikh, pidió evitar especulaciones: “Hay muchos rumores e informes contradictorios circulando”, declaró a la cadena estadounidense. Añadió que los contactos estrechos identificados permanecían bajo control médico y no mostraban signos de la enfermedad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya administración sigue el caso de una técnica de laboratorio fallecida en Siberia ante la posible aparición de una infección peligrosa (REUTERS/Kylie Cooper)

Rospotrebnadzor mantiene que la fallecida tuvo neumonía de origen desconocido

La posición de Rospotrebnadzor contradice los informes iniciales que atribuían la muerte a una exposición ocupacional a la peste.

El organismo describió el cuadro como una «neumonía de etiología desconocida» e indicó que los análisis posteriores no detectaron microorganismos vinculados con las tareas laborales de Shipilova, informó The Moscow Times.

PUBLICIDAD

La agencia federal también aseguró que no tenía constancia de accidentes con agentes patógenos en el Instituto Antipeste de Irkutsk y que la situación epidemiológica regional se mantenía estable.

Esas afirmaciones no establecen la causa de la muerte, pero impiden confirmar por ahora un diagnóstico de peste neumónica.

El exdirector de Rospotrebnadzor, Gennady Onishchenko, declaró a la agencia estatal TASS que la infección probablemente no era peste.

Añadió que, incluso si los análisis posteriores determinaran lo contrario, las bajas temperaturas limitarían una eventual propagación.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la peste puede ser mortal sin tratamiento oportuno.

Los antibióticos resultan eficaces si se administran temprano; ante una posible forma neumónica, las medidas de control de infecciones son necesarias para reducir el riesgo de transmisión.

PUBLICIDAD

Un grupo de casi doscientas personas permaneció bajo control médico como medida preventiva en la región (Captura de video)

Estados Unidos sigue el caso, sin confirmar un brote ni contagios sostenidos

El seguimiento de Estados Unidos no implica que su Gobierno haya validado la hipótesis de un brote.

El funcionario de la administración de Donald Trump citado por Axios se limitó a señalar que la Casa Blanca está al tanto del episodio, lo monitorea y evalúa alternativas.

Los voceros presidenciales remitieron las consultas al Departamento de Estado, que no respondió a una petición de comentarios del medio.

Por ahora, la información disponible describe una investigación abierta sobre la muerte de una trabajadora de laboratorio, controles sobre sus contactos y una causa de fallecimiento que las autoridades rusas todavía no determinaron.