Guatemala

Un joven mata a su tío tras una discusión al calor de los tragos en Guatemala

La víctima, Melvin Josué Fortín, de 37 años, murió al ingresar al Centro de Atención Permanente luego de recibir disparos en el cuello y la cabeza, informaron los socorristas que acudieron al lugar

La víctima, identificada como Melvin Josué Fortín, falleció al ingresar al Centro de Atención Permanente debido a la gravedad de las heridas.
Un joven de 20 años mató a disparos a su tío tras una discusión relacionada con el consumo de alcohol en el municipio de Purulhá. (Infobae América)
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Una discusión bajo los efectos del alcohol terminó con la muerte de un hombre a manos de su sobrino, quien luego del hecho fue capturado y luego puesto a disposición de las autoridades competentes.

El incidente se produjo durante la noche del sábado 3 de octubre en el barrio La Cruz, del municipio de Purulhá, del departamento de Baja Varapaz en Guatemala.

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De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), el presunto agresor, identificado como William “N”, de 20 años, se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas junto a su familiar.

Durante la convivencia, una disputa verbal generada al calor de los tragos escaló de forma repentina. El joven desenfundó un arma de fuego y realizó múltiples disparos contra la humanidad de su tío.

Al escuchar las detonaciones, vecinos y familiares alertaron de inmediato a socorristas y a la policía. Al lugar se hicieron presentes Técnicos de Urgencias Médicas de la Cruz Roja Guatemalteca quienes prestaron los primeros auxilios a la víctima.

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Según indicaron, el hombre, identificado como Melvin Josué Fortín, de 37 años, presentaba heridas de gravedad en la región del cuello y una trayectoria con entrada y salida en la zona parietal del cráneo.

Un joven de 20 años mató a disparos a su tío tras una discusión relacionada con el consumo de alcohol en el municipio de Purulhá.
La víctima, identificada como Melvin Josué Fortín, falleció al ingresar al Centro de Atención Permanente debido a la gravedad de las heridas. (Facebook)

Los socorristas lo trasladaron hacia el Centro de Atención Permanente (CAP) local. Sin embargo, el personal médico confirmó su fallecimiento al momento del ingreso al centro asistencial.

Quiso escapar

Posterior a la agresión, el sospechoso intentó darse a la fuga a pie por las calles aledañas, pero los agentes de la Policía Nacional Civil concretaron su persecución y posterior arresto.

Al momento de la aprehensión, las fuerzas de seguridad lograron la incautación de una pistola calibre 9 mm marca Glock, la cual portaba de forma ilegal y con la que presuntamente cometió el crimen.

El detenido fue remitido ante el juzgado correspondiente para resolver su situación jurídica.

Un video publicado por la Policía Nacional Civil de Baja Verapaz muestra la escena del crimen donde un hombre fue asesinado por su sobrino en medio de una discusión que inició con una convivencia que incluyó alcohol. El incidente ocurrió en Purulhá, Baja Verapaz, Guatemala.

Las autoridades registran un incremento en la incautación de armas e intervenciones policiales

El suceso ocurre en medio de operativos de seguridad desplegados en el territorio nacional para controlar la portación ilegal de armamento.

Cifras de la Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), adscrita al Ministerio de Gobernación (Mingob), registran la incautación de más de 1.700 armas de fuego en lo que va del año, cifra que representa un aumento del 39 % respecto al mismo lapso del año anterior.

A nivel operativo, la Policía Nacional Civil reporta más de 17.000 capturas por diversos delitos en el país.

En el departamento de Baja Verapaz, el trabajo de las fuerzas de seguridad ha permitido que seis municipios mantengan estadísticas bajas de violencia homicida, aunque la proliferación de armas sin licencia continúa desencadenando sucesos fatales en riñas comunitarias.

Un joven de 20 años mató a disparos a su tío tras una discusión relacionada con el consumo de alcohol en el municipio de Purulhá.
La Policía Nacional Civil detuvo al presunto agresor e incautó una pistola calibre 9 mm que el joven portaba de forma ilegal. (PNC de Guatemala)

La intolerancia en reuniones familiares provocó múltiples tragedias recientes en el país

Los conflictos entre familiares asociados al consumo de alcohol y el uso de armas representan una causa recurrente de homicidios en la nación centroamericana.

Datos de la institución policial señalan que los motivos emocionales y la venganza personal concentran el 57 % de las muertes violentas registradas en Guatemala.

Casos recientes evidencian esta tendencia. En la zona 16 de la Ciudad de Guatemala, una alteración bajo los efectos de bebidas embriagantes derivó en el asesinato de un ex viceministro a manos de su propio hijo mediante el uso de un arma blanca.

La audiencia estuvo marcada por intentos de Camilo Calvo Leiva de abandonar la sala y por la intervención de custodios para devolverlo a su lugar.
Camilo Calvo Leiva fue ligado a proceso por parricidio por la muerte de su padre, el ex viceministro de Energía y Minas de Guatemala, Jorge David Calvo Drago. (DCA)

De igual forma, en la zona 6 de Mixco, un altercado entre parientes terminó en una balacera que dejó un saldo de dos personas fallecidas y dos heridos de gravedad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a utilizar las vías de denuncia pacífica para evitar que los desacuerdos intrafamiliares escalen a hechos trágicos.

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