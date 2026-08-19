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El Roma ficha a la promesa portuguesa Rodrigo Mora, procedente del Oporto

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Roma, 19 ago (EFE).- El futbolista Rodrigo Mora se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Roma procedente del Oporto, donde se consolidó como una de las joyas y promesas del fútbol portugués, según informó el club italiano en un comunicado.

Mora, de 19 años, escogió el dorsal 86, el único número que aún no había sido asignado a ningún jugador en la historia del conjunto 'giallorosso'.

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El portugués comenzó a jugar al fútbol en el Custóias (Dragon Force) portugués, antes de incorporarse a las categorías del Oporto en el verano de 2016.

Desde entonces, el mediocentro ofensivo fue progresando por las diferentes categorías del club hasta llegar al primer equipo, con el que disputó 80 encuentros y marcó 16 goles.

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Cientos de aficionados se reunieron la tarde del martes en el aeropuerto de Ciampino, en Roma, para recibir al nuevo jugador de 'la Loba', que ya despierta ilusión entre los seguidores del conjunto italiano y que se suma a una plantilla en la que destacan estrellas como el argentino Paulo Dybala y Donyell Malen.

El atacante portugués afronta ahora su primera experiencia fuera de su país en las filas del Roma, donde continuará una carrera que comenzó a despuntar desde muy joven.

Mora fue el debutante más joven de la historia del fútbol portugués, con 15 años, ocho meses y diez días, una precocidad que le situó desde entonces entre las grandes promesas del balompié de ese país. EFE

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