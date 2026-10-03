El Salvador exigirá revisión técnica a las volquetas desde el 5 de octubre

El Viceministerio de Transporte de El Salvador exigirá desde el lunes 5 de octubre la revisión técnica obligatoria para todos los vehículos de volteo, que no podrán circular si no cumplen las condiciones de seguridad establecidas. La medida responde a los accidentes registrados en las últimas horas en distintas zonas próximas a la capital salvadoreña.
El país acumuló 16.755 accidentes de tránsito hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. El registro equivale a más de 60 siniestros diarios en la red vial nacional y septiembre cerró con un aumento de percances, personas lesionadas y fallecidos.
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La exigencia para las volquetas forma parte de una ampliación de los diagnósticos preventivos para la flota comercial. La disposición alcanzará a cerca de 158 mil vehículos, entre camiones livianos, pesados y volquetas, que deberán obtener la aprobación técnica al renovar su tarjeta de circulación.
Una inspección extendida a toda la flota comercial
La obligación amplía una medida aplicada el 8 de agosto, cuando la revisión técnica anual se limitaba a unos 17 mil vehículos articulados fabricados en 1999 o antes. El objetivo es reducir los siniestros derivados de fallas mecánicas imprevistas.
Los centros autorizados revisarán el estado de los neumáticos, la eficacia de los frenos, el funcionamiento de las luces altas y bajas, la señalización reflectiva, la alarma de retroceso y la disponibilidad de extintores y conos.
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Para absorber la demanda en todo el país, el Viceministerio de Transporte abrió un proceso para que personas naturales y empresas privadas instalen centros de inspección. Los establecimientos deberán cumplir requisitos administrativos y contar con espacio suficiente para evitar la saturación de las calles cercanas.
La institución también instalará talleres estatales en las zonas central, occidental y oriental. A la vez, reforzará la infraestructura tecnológica de las básculas fijas de Acajutla, San Miguel y la carretera hacia Zacatecoluca para descentralizar las inspecciones y vigilar de manera permanente el peso y las dimensiones del transporte comercial.
Los controles en carretera continuarán en los principales accesos a San Salvador para verificar los horarios de circulación, la documentación de las unidades y la sobrecarga de mercancías. El transporte de carga tiene restricciones de lunes a sábado entre las 4:30 y las 9:00, y entre las 16:00 y las 20:30.
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Fotomultas en los accesos a San Salvador
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte activó fotomultas para el transporte pesado en todos los ingresos y salidas de San Salvador. El sistema llevaba cerca de 10 días de funcionamiento y acumulaba 388 infracciones, según informó el ministro Romeo Rodríguez durante una entrevista con TCS.
La mayoría de las sanciones corresponde a multas de $ 150, aunque existen infracciones de $ 50 y $ 100. Las cámaras detectan camiones que circulan en horarios restringidos, superan los límites de velocidad, usan el carril izquierdo o transportan una carga mayor que la permitida.
Rodríguez indicó que los dispositivos operan en el bulevar Constitución, el bulevar del Ejército, la autopista Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad, la carretera Monseñor Romero y el sector conocido como Kilo Cinco.
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En el bulevar Constitución, Los Chorros y el bulevar del Ejército, los vehículos pesados no pueden transitar entre las 4:30 y las 9:00. La restricción vuelve a aplicarse desde las 16:30 hasta las 21:00.
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