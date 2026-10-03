El Salvador exigirá revisión técnica a las volquetas desde el 5 de octubre

El Viceministerio de Transporte de El Salvador exige la revisión técnica obligatoria para vehículos de volteo desde el 5 de octubre. (Cortesía: Ministro de Obras Públicas y de Transporte de El Salvador, Romeo Rodríguez)

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El Viceministerio de Transporte de El Salvador exigirá desde el lunes 5 de octubre la revisión técnica obligatoria para todos los vehículos de volteo, que no podrán circular si no cumplen las condiciones de seguridad establecidas. La medida responde a los accidentes registrados en las últimas horas en distintas zonas próximas a la capital salvadoreña.

El país acumuló 16.755 accidentes de tránsito hasta el 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. El registro equivale a más de 60 siniestros diarios en la red vial nacional y septiembre cerró con un aumento de percances, personas lesionadas y fallecidos.

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La exigencia para las volquetas forma parte de una ampliación de los diagnósticos preventivos para la flota comercial. La disposición alcanzará a cerca de 158 mil vehículos, entre camiones livianos, pesados y volquetas, que deberán obtener la aprobación técnica al renovar su tarjeta de circulación.

Una inspección extendida a toda la flota comercial

La obligación amplía una medida aplicada el 8 de agosto, cuando la revisión técnica anual se limitaba a unos 17 mil vehículos articulados fabricados en 1999 o antes. El objetivo es reducir los siniestros derivados de fallas mecánicas imprevistas.

Los centros autorizados revisarán el estado de los neumáticos, la eficacia de los frenos, el funcionamiento de las luces altas y bajas, la señalización reflectiva, la alarma de retroceso y la disponibilidad de extintores y conos.

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El Viceministerio de Transporte de El Salvador exige la revisión técnica obligatoria para vehículos de volteo desde el 5 de octubre. (Cortesía: VMT)

Para absorber la demanda en todo el país, el Viceministerio de Transporte abrió un proceso para que personas naturales y empresas privadas instalen centros de inspección. Los establecimientos deberán cumplir requisitos administrativos y contar con espacio suficiente para evitar la saturación de las calles cercanas.

La institución también instalará talleres estatales en las zonas central, occidental y oriental. A la vez, reforzará la infraestructura tecnológica de las básculas fijas de Acajutla, San Miguel y la carretera hacia Zacatecoluca para descentralizar las inspecciones y vigilar de manera permanente el peso y las dimensiones del transporte comercial.

Los controles en carretera continuarán en los principales accesos a San Salvador para verificar los horarios de circulación, la documentación de las unidades y la sobrecarga de mercancías. El transporte de carga tiene restricciones de lunes a sábado entre las 4:30 y las 9:00, y entre las 16:00 y las 20:30.

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Fotomultas en los accesos a San Salvador

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte activó fotomultas para el transporte pesado en todos los ingresos y salidas de San Salvador. El sistema llevaba cerca de 10 días de funcionamiento y acumulaba 388 infracciones, según informó el ministro Romeo Rodríguez durante una entrevista con TCS.

La mayoría de las sanciones corresponde a multas de $ 150, aunque existen infracciones de $ 50 y $ 100. Las cámaras detectan camiones que circulan en horarios restringidos, superan los límites de velocidad, usan el carril izquierdo o transportan una carga mayor que la permitida.

La ampliación de los diagnósticos preventivos abarcará a cerca de 158 mil vehículos de la flota comercial. (Cortesía: VMT)

Rodríguez indicó que los dispositivos operan en el bulevar Constitución, el bulevar del Ejército, la autopista Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad, la carretera Monseñor Romero y el sector conocido como Kilo Cinco.

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En el bulevar Constitución, Los Chorros y el bulevar del Ejército, los vehículos pesados no pueden transitar entre las 4:30 y las 9:00. La restricción vuelve a aplicarse desde las 16:30 hasta las 21:00.