Hacienda sanciona a 10 casinos en Costa Rica con USD 788 mil tras detectar irregularidades tributarias

Todos los casinos revisados incumplían con la entrega de comprobantes electrónicos por la compra de fichas de juego, según Hacienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Hacienda de Costa Rica determinó sanciones por ¢361.5 millones (unos USD 788 mil) contra 10 casinos luego de detectar una serie de incumplimientos tributarios durante un operativo realizado a finales de setiembre en establecimientos ubicados en cuatro provincias del país.

Las inspecciones se llevaron a cabo en casinos de San José, Alajuela, Heredia y Puntarenas y estuvieron a cargo de la Dirección General de Tributación, en coordinación con la Dirección General de Aduanas y la Policía de Control Fiscal.

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Uno de los principales hallazgos fue que todos los negocios inspeccionados incumplían con la entrega de comprobantes electrónicos por la compra de fichas de juego, según informó Hacienda. Además, algunos establecimientos no habían declarado ante la Administración Tributaria la totalidad de las mesas y juegos de azar que mantenían en funcionamiento.

Las autoridades también identificaron casinos que reportaron cero ganancias para efectos del impuesto sobre las utilidades o declararon cero impuesto al valor agregado (IVA).

El viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal Porras, señaló además que durante las fiscalizaciones se identificaron contribuyentes que, pese a declarar ventas en cero, aplicaban créditos fiscales que posteriormente podían utilizar para compensar otras obligaciones o solicitar su devolución.

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“En esta lucha contra el contrabando y la evasión fiscal no hay sectores intocables”, afirmó Carvajal, al explicar las razones que llevaron a Hacienda a extender los controles hacia los establecimientos dedicados a los juegos de azar.

Casinos declaraban mesas incompletas e impuestos en cero

De acuerdo con Hacienda, las irregularidades no fueron iguales en todos los establecimientos.

Mientras la falta de comprobantes electrónicos por la compra de fichas fue detectada en los 10 casinos fiscalizados, en otros casos las autoridades encontraron diferencias entre la cantidad de mesas y juegos de azar que funcionaban en los establecimientos y las que habían sido reportadas oficialmente ante la Administración Tributaria.

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Carvajal indicó que este tipo de omisión tiene consecuencias directas sobre los tributos que deben cancelar los negocios.

“Identificamos actividades como no emisión de factura electrónica, contribuyentes que declararon IVA en cero, casinos que no tenían declaradas todas las mesas de juego y por esa razón evadían impuestos”, señaló el viceministro.

El funcionario añadió que también se encontraron situaciones en las que contribuyentes declaraban “cero ventas”, pero al mismo tiempo registraban créditos fiscales.

“Algunos con el descaro de declarar cero ventas, pero aplicarse créditos fiscales para luego acreditárselos o pedirlos de regreso. Dinero que es de todos los costarricenses”, manifestó.

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Las sanciones determinadas por Hacienda alcanzan en conjunto los ¢361.5 millones, aunque la institución no detalló cuánto corresponde individualmente a cada casino ni identificó públicamente los establecimientos inspeccionados.

Víctor Julio Carvajal, viceministro de Ingresos, aseguró que los operativos contra la evasión fiscal continuarán en distintos sectores económicos. Cortesía: Semanario Universidad

Hacienda inició procedimientos de cobro

Según el Ministerio, después de detectar los incumplimientos comenzaron los procedimientos correspondientes para imponer las sanciones y recuperar los tributos que presuntamente dejaron de ser pagados.

“Ya estamos en el proceso de emisión de las sanciones y cobros de impuestos por más de trescientos sesenta millones de colones, que son dineros de todos los costarricenses y que servirán para continuar financiando el desarrollo del país”, afirmó Carvajal.

El Ministerio indicó que los operativos forman parte de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Contrabando y la Evasión Fiscal, dentro de la cual participan las áreas de Tributación, Aduanas y la Policía de Control Fiscal.

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Las autoridades señalaron que estos controles han permitido realizar decomisos de mercancías, identificar impuestos dejados de pagar, imponer sanciones y promover la regularización de obligaciones tributarias.

El Ministerio de Hacienda determinó sanciones por ¢361,5 millones contra 10 casinos inspeccionados en cuatro provincias del país. (Foto cortesía expresidente Carlos Alvarado)

Carvajal aseguró que las inspecciones continuarán en distintos sectores económicos.

“Nos comprometimos a enfrentar la evasión fiscal en todos los sectores y lo seguiremos haciendo”, afirmó el viceministro en declaraciones difundidas por Hacienda.

La institución sostuvo que el objetivo de estas fiscalizaciones es verificar que las empresas registren adecuadamente sus actividades económicas, emitan los comprobantes correspondientes y declaren correctamente los impuestos asociados con sus operaciones.