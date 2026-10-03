República Dominicana: Gran Santo Domingo registra 6.7 millones de desplazamientos diarios, según un estudio

Un estudio del INTRANT contabiliza 6.7 millones de desplazamientos diarios en el Gran Santo Domingo. (Cortesía: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre)

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El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) informó que 6.7 millones de personas se desplazan cada día en el Gran Santo Domingo y los municipios de su periferia, de acuerdo con los resultados de una encuesta domiciliaria de movilidad realizada entre 2025 y 2026.

La investigación abarcó 7,300 hogares y más de 20,000 personas. Contó con respaldo técnico y financiero de la Agencia Francesa de Desarrollo, la Unión Europea y la firma internacional SYSTRA. El relevamiento incluyó dos etapas de campo, conteos vehiculares y mediciones de ocupación en 21 puntos de alta circulación del área metropolitana.

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El estudio muestra que el Distrito Nacional conserva su condición de principal centro de atracción urbana, empleo, estudio y servicios. El 31.7% de todos los viajes tiene como destino ese municipio, que concentra una parte relevante de los desplazamientos cotidianos desde las demarcaciones vecinas.

El Distrito Nacional se mantiene como el principal centro de atracción al concentrar el 31.7% de los viajes. (Cortesía: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre)

El corredor entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional concentra 303,000 viajes

El vínculo entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional aparece como el corredor interurbano con mayor flujo de pasajeros. El informe contabilizó 303,000 viajes diarios en ambos sentidos entre ambas zonas, una cifra que refleja la dependencia funcional entre los dos municipios.

La encuesta también determinó que el 74.6% de los desplazamientos, equivalentes a 4.43 millones, ocurre dentro del mismo municipio. El 25.4%, unos 1.50 millones, corresponde a trayectos entre distintos municipios.

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Dentro de los desplazamientos internos, el Distrito Nacional encabeza la lista con 1.40 millones de viajes diarios. Le siguen Santo Domingo Este, con 1.22 millones; Santo Domingo Norte, con 497,000; y Santo Domingo Oeste, con 449,000.

El perímetro analizado comprendió los municipios de Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y Los Alcarrizos. La zona periférica incluyó Boca Chica, Pedro Brand, San Antonio de Guerra, San Cristóbal, Bajos de Haina y Nigua, además de nueve distritos municipales.

El corredor entre Santo Domingo Este y el Distrito Nacional registra 303,000 trayectos cada día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El carro público perdió participación y crecieron las motocicletas y viajes por aplicaciones

Uno de los principales cambios frente a la medición de 2018 fue la reducción del uso del carro público. Según el INTRANT, ese medio de transporte pasó de representar el 14% de los viajes a concentrar el 8%, lo que supone el descenso más marcado entre las modalidades relevadas.

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En cambio, aumentó el peso de la motocicleta privada, que alcanza el 10% de los desplazamientos; el motoconcho, con 7.7%; y los servicios de taxi solicitados mediante aplicaciones, como Uber, que reúnen el 7.4%.

El informe plantea que la movilidad metropolitana no atravesó una transformación abrupta, pero sí una diversificación. La disminución del concho tradicional coincidió con una mayor presencia de opciones individuales motorizadas y de sistemas de transporte colectivo estructurados.

La tasa promedio de motorización de los hogares se ubicó en 63.4%. Las diferencias territoriales fueron amplias: en algunos sectores rondó el 30%, mientras que en otras zonas superó el 90%.

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El transporte masivo reúne el 37,4% de los viajes metropolitanos

El transporte masivo concentró el 37.4% de los desplazamientos relevados. El uso promedio del Metro de Santo Domingo aumentó 10.9% tras la ampliación de su capacidad y la integración de corredores reformados que operan junto con la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), según los datos divulgados por el organismo.

El transporte privado concentró el 41.5% de los viajes. Los modos activos, entre ellos la caminata y la bicicleta, alcanzaron el 21.1%.

Caminar y usar bicicleta representaron el 21.1% de los viajes. (Cortesía: Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre)

La población de entre 15 y 34 años representó el 38% de quienes se movilizan en el área estudiada. Además, el 73.9% de los primeros viajes del día tuvo como motivo el trabajo o el estudio, dos actividades que sostienen la mayor parte de la demanda diaria.

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Cada residente realizó, en promedio, 1.92 viajes por día. El tiempo medio de traslado fue de 20.8 minutos y la distancia promedio alcanzó 3.5 kilómetros.