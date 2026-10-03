Honduras

Más de 33 mil personas brindarán seguridad y asistencia durante el Feriado Morazánico en Honduras

Unos 33 mil hombres y mujeres integrarán el dispositivo de seguridad y asistencia durante el Feriado Morazánico, informó Copeco.

Más de 33 mil personas estarán desplegadas durante el Feriado Morazánico para brindar seguridad y asistencia. (Foto: Archivo / cortesía Ministerio de Cultura en Honduras)
Más de 33 mil personas estarán desplegadas durante el Feriado Morazánico para brindar seguridad y asistencia. (Foto: Archivo / cortesía Ministerio de Cultura en Honduras)
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Más de 33 mil personas estarán desplegadas en distintos puntos del país para brindar seguridad, atención y asistencia a los hondureños que se movilicen durante el Feriado Morazánico, informó el viceministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Luis René Suazo.

El funcionario explicó que el operativo es resultado de un proceso previo de coordinación, planificación y supervisión entre las instituciones que integran el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conaprem).

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Suazo señaló que el objetivo es garantizar la presencia de equipos de respuesta en las zonas donde se espera una mayor movilización de personas, con el propósito de atender cualquier eventualidad que pueda registrarse durante el período de vacaciones.

“Hoy es la culminación de un trabajo previo de coordinación, de planificación, de supervisión para que en todos esos lugares donde se va a movilizar masivamente la población tengamos los puntos de control, de revisión, de respuesta que nos permitan poder atender cualquier incidencia”, explicó.

Un hombre y una mujer sonrientes posan frente a una gran iglesia colonial blanca con dos campanarios, en una plaza empedrada bajo un cielo azul claro
Copeco informó sobre el operativo de prevención y respuesta preparado para las vacaciones. (Foto: Archivo / cortesía Qué Chivo Aquí)

Despliegue en carreteras y sitios turísticos

De acuerdo con el funcionario, las instituciones gubernamentales que forman parte de Conaprem dispondrán de personal en carreteras, destinos turísticos y otros sitios de concentración de personas.

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El operativo contempla 1,384 puntos de control ubicados en los principales corredores carreteros del país, donde se realizarán labores de prevención, supervisión y respuesta ante posibles incidentes.

A este despliegue se suman 187 puntos de control turístico, instalados en los principales lugares donde se prevé una concentración de población durante el feriado.

Suazo destacó que el personal asignado permanecerá trabajando mientras miles de hondureños se desplazan hacia diferentes destinos para aprovechar el período de descanso.

“33 mil hombres y mujeres van a estar sin vacaciones mientras los hondureños salen y disfrutan”, manifestó el viceministro de Copeco.

Como parte de la capacidad de respuesta, las autoridades también dispondrán de más de 304 ambulancias distribuidas estratégicamente en diferentes puntos del territorio nacional.

El viceministro Luis René Suazo destacó la coordinación entre las instituciones que integran Conaprem. (Foto: Archivo / Redes Sociales)
El viceministro Luis René Suazo destacó la coordinación entre las instituciones que integran Conaprem. (Foto: Archivo / Redes Sociales)

Además del trabajo de las instituciones de emergencia y seguridad, Suazo hizo un llamado a la población a asumir su responsabilidad durante las vacaciones.

El funcionario destacó que la prevención no depende únicamente del despliegue gubernamental, sino también de las decisiones que adopten los ciudadanos durante sus desplazamientos y actividades recreativas.

En ese sentido, pidió a los hondureños mantener las medidas de precaución y contribuir a evitar situaciones que puedan poner en riesgo su integridad o la de otras personas.

Sobre las condiciones del tiempo y la posibilidad de inundaciones o crecidas de ríos que pudieran afectar las actividades turísticas, Suazo indicó que existen puntos específicos que requieren atención.

Sin embargo, aseguró que, de momento, las condiciones previstas corresponden a lluvias normales durante las horas de la tarde, mientras que en la zona norte del país se contempla una menor probabilidad de precipitaciones.

Las autoridades mantienen vigilancia en las zonas consideradas de mayor riesgo, especialmente aquellas donde las condiciones meteorológicas podrían generar incidentes durante la movilización de personas.

El despliegue contempla la participación coordinada de las instituciones que conforman Conaprem, con presencia en las principales carreteras, destinos turísticos y puntos de concentración.

Con este operativo, las autoridades buscan fortalecer las acciones de prevención, seguridad y atención de emergencias durante el Feriado Morazánico, período en el que se registra una importante movilización de hondureños hacia diferentes destinos del país.

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