El turismo de experiencias gana peso en Punta Cana, según el gobierno dominicano

El ministerio de Turismo destaca el auge del turismo de experiencias en Punta Cana (Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

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El Ministerio de Turismo de República Dominicana informó que el turismo de experiencias gana espacio en Punta Cana, una evolución que acompaña el crecimiento de la llegada de visitantes y refuerza la diversificación de la oferta del principal destino turístico del país.

De acuerdo con el organismo, Bávaro Adventure Park recibió 42,562 visitantes en julio de 2026, un volumen que equivale a un promedio diario de 1,372 personas y que funciona como una señal de la demanda por actividades complementarias fuera del hotel.

Ese movimiento se inserta en un desempeño más amplio del sector. Según el Ministerio de Turismo, República Dominicana recibió más de 6.6 millones de visitantes en el primer semestre de 2026, con un alza de 7.7 % frente al mismo período del año anterior.

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La cartera sostuvo que esos números consolidan al país como el destino más visitado del Caribe. También afianzan el papel de Punta Cana como su principal polo turístico, en un escenario en el que más viajeros buscan sumar aventura, naturaleza y entretenimiento a su estadía.

La oferta fuera del hotel gana peso en Punta Cana

El Ministerio de Turismo de República Dominicana destacó que cada vez más viajeros buscan naturaleza, recorridos y propuestas al aire libre para completar su estadía en el principal destino del país. Video archivo, cortesía Ministerio de Turismo.

El crecimiento de estas actividades aparece ligado a un cambio en el perfil del visitante, informó este martes la institución. El ministerio señaló que una porción cada vez mayor de turistas prioriza vivencias memorables y contacto directo con el entorno, por lo que complementa el descanso tradicional con propuestas de exploración, cultura y naturaleza.

Esa diversificación elevó la importancia de las excursiones y de los servicios vinculados a ellas. El organismo indicó que estas propuestas amplían las opciones para turistas y residentes y, al mismo tiempo, dinamizan la economía local mediante la integración de transporte, guías turísticos y operadores especializados.

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El comportamiento del mercado, añadió la dependencia, también responde a una tendencia global. En ese marco, el viajero busca experiencias personalizadas que combinen descanso con recorridos y actividades al aire libre.

(Foto cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana)

El país impulsa ecoturismo, aventura y actividades sostenibles

Dentro de esa evolución, República Dominicana promovió una estrategia orientada a fortalecer segmentos como el ecoturismo, el turismo de aventura y las actividades sostenibles. El desempeño de Bávaro Adventure Park quedó presentado por el ministerio como un ejemplo de ese proceso.

El parque reúne experiencias de aventura y naturaleza para públicos de distintas edades y procedencias. Entre ellas figura Sacred River, identificado por la información oficial como el primer río subterráneo dentro de un parque de aventuras en República Dominicana.

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La propuesta, según el organismo, está diseñada para ofrecer entretenimiento en un entorno organizado y seguro. Los datos del período analizado fueron presentados por la cartera como un indicador del crecimiento sostenido del turismo de experiencias en el país.

Más allá del resultado puntual de ese establecimiento, el Ministerio de Turismo sostuvo que esas cifras muestran el potencial de las actividades complementarias para seguir ampliando y diversificando la oferta turística de Punta Cana.