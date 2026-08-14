Ecuador: 40 días después del último gran aluvión, la minería ilegal volvió al sitio donde murieron 13 personas

Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona cera.

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La actividad minera ilegal regresó a la parroquia Guadalupe, en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe, en el sur de la región amazónica, apenas 40 días después del aluvión que dejó 13 personas fallecidas y seis desaparecidas. El retorno de los buscadores de oro se produce en una zona donde continúan las investigaciones sobre el deslizamiento ocurrido el pasado 4 de julio y donde las autoridades mantienen advertencias sobre la inestabilidad del terreno.

Habitantes del sector y medios locales reportaron nuevamente la presencia de personas realizando excavaciones en el área afectada por la tragedia. Las imágenes difundidas muestran maquinaria y trabajadores en sectores cercanos a donde hace poco más de un mes equipos de rescate buscaban víctimas entre toneladas de tierra, rocas y lodo.

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El regreso de la actividad clandestina reabre el debate sobre el control estatal de una de las zonas con mayor presión minera del país y sobre las dificultades para impedir que la explotación ilegal vuelva a ocupar espacios considerados de alto riesgo apenas semanas después de una emergencia de gran magnitud.

Cuarenta días después de una de las tragedias más graves registradas este año en la Amazonía ecuatoriana, Guadalupe enfrenta una paradoja. Mientras el Estado intenta esclarecer qué ocurrió la madrugada del aluvión y prevenir nuevos deslizamientos, el mismo territorio vuelve a atraer a quienes buscan oro, incluso en un lugar donde el peligro sigue latente y las heridas de la emergencia aún no terminan de cerrarse.

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Las autoridades están desplegadas en Zamora Chinchipe

La madrugada del 4 de julio, intensas lluvias provocaron un aluvión que arrasó parte de Guadalupe, destruyó viviendas, afectó frentes de explotación minera y dejó decenas de familias damnificadas. Conforme avanzaron las labores de búsqueda, el número de víctimas mortales ascendió a 13, mientras seis personas continúan desaparecidas.

Durante semanas, brigadas de rescate, militares, policías y personal técnico trabajaron en la remoción de escombros y en la localización de víctimas. Paralelamente, geólogos y especialistas iniciaron evaluaciones para determinar las condiciones del terreno y establecer qué factores contribuyeron al colapso de la ladera.

Hasta el momento, ninguna institución ha concluido oficialmente que la minería ilegal haya causado el aluvión. Sin embargo, la posibilidad de que años de excavaciones, remoción de cobertura vegetal, alteración de cauces y movimientos de tierra hayan incrementado la vulnerabilidad del sector forma parte de las investigaciones técnicas que permanecen abiertas.

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Las autoridades también analizan el comportamiento geológico del área debido a que persisten condiciones que podrían favorecer nuevos deslizamientos durante la temporada lluviosa. Precisamente por ese motivo, especialistas han insistido en que varias zonas continúan siendo peligrosas para cualquier actividad humana permanente.

La devastación de la minería ilegal en zonas de la Amazonía ecuatoriana (Ecuavisa)

Pese a esas advertencias, la extracción ilegal volvió a convertirse en una alternativa para quienes dependen económicamente del oro. Zamora Chinchipe concentra algunos de los principales proyectos mineros del Ecuador y, al mismo tiempo, registra uno de los mayores niveles de explotación ilícita del país, una combinación que durante años ha dificultado el control territorial por parte del Estado.

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El retorno de los mineros refleja además un problema recurrente en las zonas de extracción aurífera: una vez disminuye la presencia de las instituciones desplegadas durante las emergencias, las actividades ilegales tienden a reanudarse impulsadas por el alto valor del oro y por la limitada capacidad de vigilancia permanente en áreas de difícil acceso.

Mientras la actividad extractiva reaparece, las consecuencias humanas del aluvión siguen presentes. Varias familias permanecen fuera de sus viviendas debido al riesgo geológico y otras continúan esperando información sobre el paradero de sus familiares desaparecidos. Los trabajos de evaluación y las investigaciones sobre el desastre todavía no concluyen.

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La reanudación de la minería ilegal también plantea nuevos desafíos para las autoridades encargadas de preservar la escena donde se desarrollan pericias técnicas relacionadas con el aluvión. Además de incrementar el riesgo para quienes ingresan nuevamente al sector, la actividad clandestina puede alterar áreas que aún son objeto de análisis por parte de los investigadores.