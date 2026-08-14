Qué tan difícil es tramitar la visa de EE. UU. desde El Salvador: Consejos clave para evitar una negación

Karla López se enfrenta a un complejo laberinto de formularios y documentos para tramitar su visa en la Embajada de Estados Unidos, con un pasaporte salvadoreño a la vista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A sus 32 años, Karla López ha tenido la oportunidad de viajar fuera de El Salvador en tres ocasiones, visitando distintos países de Latinoamérica y Europa. Sin embargo, nunca antes había solicitado una visa para Estados Unidos.

Profesora de inglés y soltera, siempre soñó con conocer Nueva York y visitar a su mejor amiga en Houston, pero la idea de tramitar una visa estadounidense le parecía un proceso lejano y complicado.

Hace unas semanas, animada por familiares y colegas, decidió iniciar el trámite y pronto descubrió que el camino está lleno de detalles y requisitos que pueden marcar la diferencia entre obtener la visa o recibir una negación.

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La experiencia de Karla comenzó con una búsqueda en Internet. Pronto encontró que el proceso inicia con el llenado del formulario DS-160, completamente en línea.

El sitio oficial de la embajada advierte que todo debe llenarse en inglés, sin errores y con absoluta sinceridad. La salvadoreña preparó su pasaporte vigente, una foto reciente y los datos de su domicilio y empleo.

De igual manera, por suerte o casualidad escuchó una entrevista en Frente a Frente, donde el especialista en migración Reynaldo Alvergue insistió en la importancia de no mentir ni omitir información: “Es bien importante el llenado del formulario, porque si la gente no demuestra tener estabilidad laboral, estabilidad económica y estabilidad familiar, difícilmente un oficial le va a dar una visa”.

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Por lo que, de inmediato Karla repasó su historial laboral y buscó los documentos que acreditaran sus ingresos y su trabajo docente. Posteriormente, se dio cuenta que el proceso para solicitar la visa obliga a crear una cuenta en el portal oficial de citas del gobierno de EE.UU.

Karla López, mujer salvadoreña, completa el formulario DS-160 para su solicitud de visa ante la Embajada de Estados Unidos, sentada frente a su computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La embajada recomienda tener un correo electrónico personal, ya que todos los avisos y confirmaciones llegarán a esa dirección. Después de crear su cuenta, llegó el paso inevitable: el pago de la tarifa de solicitud para visa de turista, que actualmente es de $185 dólares estadounidenses.

El sistema de pago permite hacerlo en línea o en bancos autorizados. La salvadoreña eligió hacerlo en línea y conservó el comprobante, ya que sería necesario para programar la cita.

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Tras el pago, Karla pudo agendar sus dos citas obligatorias: la primera, para la toma de huellas digitales y la fotografía oficial; la segunda, la entrevista con el oficial consular.

Según el especialista Reynaldo Alvergue, solo los funcionarios de la embajada pueden autorizar la visa: “Solo un oficial consular dentro de la embajada americana le puede dar una visa. Nadie más, ninguna oficina, incluyendo la mía, le puede garantizar a nadie una visa o le puede ofrecer una visa a alguien, porque ahí le estarían engañando”.

Qué documentos preparar para la entrevista

López reunió los documentos que, según los consejos de expertos y las recomendaciones oficiales, pueden facilitar la aprobación:

Pasaporte vigente

Formulario DS-160 impreso con el código de confirmación

Comprobante de pago de la tarifa

Confirmación de la cita

Constancia laboral y de ingresos

Extractos bancarios recientes

Documentos que prueben estabilidad familiar y social (escritura de casa, constancia de estudios)

Carta de invitación (opcional, si alguien en EE.UU. la respalda)

Registro de viajes anteriores, que demuestra que ha salido de El Salvador y regresado siempre en los plazos establecidos.

Karla López se somete a una entrevista consular con un oficial de Estados Unidos, quien revisa sus documentos y un formulario DS-160 en una embajada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consulado no exige presentar todos estos documentos, pero pueden ser solicitados en la entrevista para demostrar arraigo y solvencia.

Según Alvergue, la sinceridad es fundamental. “Si la gente no explica nada, difícilmente un oficial le va a dar una visa”, afirmó el especialista. López preparó respuestas claras sobre su historial laboral, sus ingresos y sus motivaciones para viajar. Practicó explicar por qué deseaba conocer Estados Unidos y aseguró tener los recursos para costear el viaje.

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Otro punto relevante es la importancia de no tener antecedentes penales ni migratorios. Cualquier detención previa, incluso por infracciones menores o fuera de EE.UU., puede afectar la decisión consular. Además, el oficial evaluará si el solicitante tiene motivos sólidos para regresar a El Salvador, como un empleo estable, propiedades o familia cercana.