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Qué tan difícil es tramitar la visa de EE. UU. desde El Salvador: Consejos clave para evitar una negación

Preparar el formulario DS-160, demostrar solvencia económica y responder sin titubeos en la entrevista son solo algunos de los desafíos que enfrenta María López, una joven salvadoreña que busca obtener su primera visa estadounidense

Ilustración de Karla López pensativa frente a un laberinto de documentos que lleva a la Embajada de EE.UU., junto a un pasaporte de El Salvador y un formulario DS-160.
Karla López se enfrenta a un complejo laberinto de formularios y documentos para tramitar su visa en la Embajada de Estados Unidos, con un pasaporte salvadoreño a la vista. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A sus 32 años, Karla López ha tenido la oportunidad de viajar fuera de El Salvador en tres ocasiones, visitando distintos países de Latinoamérica y Europa. Sin embargo, nunca antes había solicitado una visa para Estados Unidos.

Profesora de inglés y soltera, siempre soñó con conocer Nueva York y visitar a su mejor amiga en Houston, pero la idea de tramitar una visa estadounidense le parecía un proceso lejano y complicado.

Hace unas semanas, animada por familiares y colegas, decidió iniciar el trámite y pronto descubrió que el camino está lleno de detalles y requisitos que pueden marcar la diferencia entre obtener la visa o recibir una negación.

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La experiencia de Karla comenzó con una búsqueda en Internet. Pronto encontró que el proceso inicia con el llenado del formulario DS-160, completamente en línea.

El sitio oficial de la embajada advierte que todo debe llenarse en inglés, sin errores y con absoluta sinceridad. La salvadoreña preparó su pasaporte vigente, una foto reciente y los datos de su domicilio y empleo.

De igual manera, por suerte o casualidad escuchó una entrevista en Frente a Frente, donde el especialista en migración Reynaldo Alvergue insistió en la importancia de no mentir ni omitir información: “Es bien importante el llenado del formulario, porque si la gente no demuestra tener estabilidad laboral, estabilidad económica y estabilidad familiar, difícilmente un oficial le va a dar una visa”.

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Por lo que, de inmediato Karla repasó su historial laboral y buscó los documentos que acreditaran sus ingresos y su trabajo docente. Posteriormente, se dio cuenta que el proceso para solicitar la visa obliga a crear una cuenta en el portal oficial de citas del gobierno de EE.UU.

Mujer con lentes frente a dos computadoras portátiles, documentos, pasaporte de El Salvador, formulario DS-160, taza con bandera de El Salvador. Fondo con libros.
Karla López, mujer salvadoreña, completa el formulario DS-160 para su solicitud de visa ante la Embajada de Estados Unidos, sentada frente a su computadora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La embajada recomienda tener un correo electrónico personal, ya que todos los avisos y confirmaciones llegarán a esa dirección. Después de crear su cuenta, llegó el paso inevitable: el pago de la tarifa de solicitud para visa de turista, que actualmente es de $185 dólares estadounidenses.

El sistema de pago permite hacerlo en línea o en bancos autorizados. La salvadoreña eligió hacerlo en línea y conservó el comprobante, ya que sería necesario para programar la cita.

Tras el pago, Karla pudo agendar sus dos citas obligatorias: la primera, para la toma de huellas digitales y la fotografía oficial; la segunda, la entrevista con el oficial consular.

Según el especialista Reynaldo Alvergue, solo los funcionarios de la embajada pueden autorizar la visa: “Solo un oficial consular dentro de la embajada americana le puede dar una visa. Nadie más, ninguna oficina, incluyendo la mía, le puede garantizar a nadie una visa o le puede ofrecer una visa a alguien, porque ahí le estarían engañando”.

Qué documentos preparar para la entrevista

López reunió los documentos que, según los consejos de expertos y las recomendaciones oficiales, pueden facilitar la aprobación:

  • Pasaporte vigente
  • Formulario DS-160 impreso con el código de confirmación
  • Comprobante de pago de la tarifa
  • Confirmación de la cita
  • Constancia laboral y de ingresos
  • Extractos bancarios recientes
  • Documentos que prueben estabilidad familiar y social (escritura de casa, constancia de estudios)
  • Carta de invitación (opcional, si alguien en EE.UU. la respalda)
  • Registro de viajes anteriores, que demuestra que ha salido de El Salvador y regresado siempre en los plazos establecidos.
Karla López y oficial consular en un escritorio. Hay un pasaporte salvadoreño, formulario DS-160, documentos, bandera de Estados Unidos y escudo consular.
Karla López se somete a una entrevista consular con un oficial de Estados Unidos, quien revisa sus documentos y un formulario DS-160 en una embajada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consulado no exige presentar todos estos documentos, pero pueden ser solicitados en la entrevista para demostrar arraigo y solvencia.

Según Alvergue, la sinceridad es fundamental. “Si la gente no explica nada, difícilmente un oficial le va a dar una visa”, afirmó el especialista. López preparó respuestas claras sobre su historial laboral, sus ingresos y sus motivaciones para viajar. Practicó explicar por qué deseaba conocer Estados Unidos y aseguró tener los recursos para costear el viaje.

Otro punto relevante es la importancia de no tener antecedentes penales ni migratorios. Cualquier detención previa, incluso por infracciones menores o fuera de EE.UU., puede afectar la decisión consular. Además, el oficial evaluará si el solicitante tiene motivos sólidos para regresar a El Salvador, como un empleo estable, propiedades o familia cercana.

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