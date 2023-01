El show de Cristiano Ronaldo ante el PSG: dos goles, saludo con Messi y la herida que lastimó su rostro

Showtime de Cristiano Ronaldo en el King Fahd Stadium de Arabia Saudita y nada menos que ante PSG. El experimentado artillero portugués pisó fuerte en tierra asiática a donde llegó tras fichar en el Al-Nassr y en su primer partido, en el que fue parte de un equipo de estrellas, se despachó con dos goles ante uno de los mejores equipos del mundo.

Antes del inicio, al luso de 37 años se lo vio con una sonrisa en el rostro y se abrazó con Sergio Ramos y Keylor Navas, sus ex compañeros en Real Madrid. Además, se saludó con Lionel Messi en el terreno de juego, pero no solo con un apretón de manos, sino también con un tierno abrazo, en señal de que la rivalidad deportiva que compartieron durante años -y aún comparten- no quita la admiración que ambos se tienen.

Desde el primer minuto que el ex Manchester United se mostró muy participativo, pese a que apenas conocía a sus compañeros de equipo. Con algunas pisadas y arranques en velocidad, demostró que su calidad estaba intacta y a los 5 minutos, cuando su equipo perdía 1 a 0′, se despachó con el primer remate, tras una buena corrida por el centro del campo que culminó con un disparo de zurda que contuvo Keylor Navas.

A los 31 minutos, tuvo otra intervención clave cuando fue a buscar un centro al área y recibió el puñetazo de Keylor Navas en el rostro que el árbitro consideró penal. El luso no falló en su ejecución y con un remate seco a la izquierda del arquero costarricense, estampó el 1 a 1. El tradicional “Siuuu” de CR7 se pudo entonces oír en Arabia Saudita.

Messi y Cristiano Ronaldo volvieron a compartir un campo de juego por primera vez desde 2020 (AFP)

Cuando su equipo perdía 2 a 1, volvió a aparecer casi sobre el final del primer tiempo al hacerse cargo de un tiro libre que estrelló en la barrera. En el rebote, volvió a intentar, pero falló otra vez con un remate mordido. Pero, su insistencia iba a ser clave. En tiempo adicionado se metió entre los dos centrales del PSG para cabecear un centro desde la izquierda y la pelota dio en el palo. En el rebote, Sergio Ramos pifió el rechazo y, ahora sí, Ronaldo marcó el 2-2.

Antes del comienzo del primer tiempo protagonizó un divertido momento con Mbappé, cuando el francés se quejaba del penal que el árbitro había cobrado en favor del cuadro saudí y Cristiano se metió en la conversación para mostrarle a su rival cómo le había quedado el rostro. Allí se pudo observar el moretón en la mejilla izquierda del luso.

A los 60 minutos, Ronaldo fue reemplazado y cumplió así con una hora de verdadero show que el público pudo disfrutar. Además, curiosamente, en ese momento el PSG sacó de la cancha a Messi, Neymar y Mbappé, cuando el partido estaba 4-3.

Lo mejor de Cristiano Ronaldo:

*Cristiano avisó con un zurdazo en el arranque del partido

*De penal, Ronaldo festejó su primer gol

*El segundo tanto de Ronaldo, tras un error de Sergio Ramos

