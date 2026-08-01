El Gobierno de República Dominicana instala el primer foro nacional de los océanos en Santo Domingo

El Ministerio de Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo reunieron a Gobierno, academia y sector privado para alinear una agenda sobre el mar y su manejo sostenible. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

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El Ministerio de Medio Ambiente, el PNUD y Intec celebraron en Santo Domingo el Primer Foro Nacional de los Océanos, una cita con la que la República Dominicana buscó fortalecer la gobernanza oceánica, ordenar una agenda nacional sobre el mar y avanzar hacia una futura Estrategia Oceánica Nacional.

Durante la jornada se subrayó un dato que marcó el sentido del encuentro: el océano representa cerca del 90 % del territorio nacional y fue definido como un activo estratégico para el desarrollo sostenible del país.

Sobre esa base, los participantes coincidieron en reforzar la coordinación entre instituciones, ampliar la conservación de los ecosistemas marino-costeros y sostener decisiones apoyadas en evidencia científica.

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El foro se realizó en el campus de Intec bajo el lema “El océano como fundamento de la prosperidad sostenible”. El espacio reunió a representantes del Gobierno, la academia, el sector privado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

La actividad estuvo encabezada por el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos. El objetivo fue abrir un diálogo multisectorial sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y sobre el papel del océano en la agenda pública dominicana.

El Ministerio de Medio Ambiente, el PNUD e Intec celebraron en Santo Domingo el Primer Foro Nacional de los Océanos para fortalecer la gobernanza oceánica en la República Dominicana. (Shutterstock)

El foro buscó sentar las bases de una futura Estrategia Oceánica Nacional

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Paíno Henríquez sostuvo que el encuentro marca un paso hacia una gestión más integrada de los ecosistemas marinos y costeros.

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El funcionario afirmó: “Como nación insular, nuestro futuro está estrechamente ligado a la salud de nuestros mares. Este foro representa una oportunidad para fortalecer la articulación entre los distintos sectores y construir una visión compartida que impulse la conservación de nuestros ecosistemas marinos y el desarrollo de una economía azul sostenible”.

La vicerrectora académica de INTEC Shajira Nazir vinculó la protección de los océanos con la producción de conocimiento y la cooperación entre actores. En su intervención dijo: “Nuestra universidad asume el compromiso de propiciar espacios como este, en los que la academia, el Estado, el sector privado y la sociedad civil puedan construir una visión compartida sobre el futuro de nuestros recursos marinos y su aporte al desarrollo sostenible del país”.

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El viceministro de Recursos Costeros y Marinos José Ramón Reyes definió este primer foro como el inicio de un esfuerzo permanente para fortalecer la gobernanza oceánica. Reyes señaló: “Los avances alcanzados en la conservación de nuestros ecosistemas marinos nos brindan una base sólida para seguir construyendo una gestión cada vez más efectiva. Ahora el desafío es transformar este espacio de diálogo en alianzas, políticas y acciones concretas que involucren al Estado, la academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades costeras, porque el futuro de la República Dominicana está estrechamente ligado a la salud de nuestros océanos”.

El debate se centró en cambio climático, contaminación, erosión y sobrepesca

Durante el encuentro se examinaron los principales desafíos que enfrentan los ecosistemas marinos y costeros: el cambio climático, la contaminación marina, la erosión costera y la sobrepesca. También se discutieron oportunidades para impulsar una economía azul sostenible.

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El océano representa cerca del 90 % del territorio nacional y fue definido en el foro como un activo estratégico para el desarrollo sostenible del país. REUTERS/Mario Anzuoni

El programa incluyó dos paneles especializados. Uno estuvo dedicado a la gobernanza oceánica y el otro al estado de los ecosistemas marino-costeros, sus desafíos y sus posibilidades para el desarrollo sostenible.

Jonathan Delance, gerente nacional del Programa 30x30 del Ministerio de Medio Ambiente, presentó un recuento de los avances logrados por la República Dominicana en la conservación de los recursos costeros y marinos. También planteó la necesidad de fortalecer esos esfuerzos ante los retos que enfrenta el país como Estado insular.

Delance destacó que esos ecosistemas tienen un peso directo en la economía nacional. Señaló su importancia para sectores como el turismo, la pesca y las comunidades costeras.

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La representante residente del PNUD Ana María Díaz vinculó el foro con la agenda oceánica internacional y con la capacidad del país para consolidar una visión estratégica sobre sus mares. Díaz expresó: “El fortalecimiento de la agenda oceánica internacional representa una oportunidad para que la República Dominicana consolide una visión estratégica sobre sus océanos y fortalezca sus capacidades de gobernanza. Espacios de diálogo como este Foro, junto con iniciativas como la implementación del Acuerdo BBNJ, contribuyen a construir las alianzas, capacidades y consensos necesarios para avanzar hacia una gestión integrada y sostenible del océano. Desde el PNUD continuaremos acompañando al Ministerio de Medio Ambiente en ese esfuerzo”.

Destacaron que el océano representa el 90% del territorio dominicano en un foro en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de la jornada, los participantes acordaron la necesidad de consolidar una agenda nacional que integre las prioridades del país en materia oceánica. También plantearon ampliar los esfuerzos de conservación y afianzar la coordinación interinstitucional.

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La expectativa del Gobierno es que el Primer Foro Nacional de los Océanos se convierta en un espacio anual de diálogo, articulación y construcción de consensos. Con la realización del encuentro, el Ministerio de Medio Ambiente reafirmó su compromiso con la protección de los océanos.