República Dominicana
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno de República Dominicana instala el primer foro nacional de los océanos en Santo Domingo

La jornada reunió al Ministerio de Medio Ambiente, el PNUD y el Intec para impulsar una gestión marina integrada, ordenar prioridades públicas y avanzar hacia una futura estrategia oceánica nacional en la República Dominicana

El Ministerio de Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo reunieron a Gobierno, academia y sector privado para alinear una agenda sobre el mar y su manejo sostenible. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
El Ministerio de Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo reunieron a Gobierno, academia y sector privado para alinear una agenda sobre el mar y su manejo sostenible. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)
Guardar

El Ministerio de Medio Ambiente, el PNUD y Intec celebraron en Santo Domingo el Primer Foro Nacional de los Océanos, una cita con la que la República Dominicana buscó fortalecer la gobernanza oceánica, ordenar una agenda nacional sobre el mar y avanzar hacia una futura Estrategia Oceánica Nacional.

Durante la jornada se subrayó un dato que marcó el sentido del encuentro: el océano representa cerca del 90 % del territorio nacional y fue definido como un activo estratégico para el desarrollo sostenible del país.

Sobre esa base, los participantes coincidieron en reforzar la coordinación entre instituciones, ampliar la conservación de los ecosistemas marino-costeros y sostener decisiones apoyadas en evidencia científica.

PUBLICIDAD

El foro se realizó en el campus de Intec bajo el lema “El océano como fundamento de la prosperidad sostenible”. El espacio reunió a representantes del Gobierno, la academia, el sector privado, organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y especialistas.

La actividad estuvo encabezada por el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos. El objetivo fue abrir un diálogo multisectorial sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos y sobre el papel del océano en la agenda pública dominicana.

El Ministerio de Medio Ambiente, el PNUD e Intec celebraron en Santo Domingo el Primer Foro Nacional de los Océanos para fortalecer la gobernanza oceánica en la República Dominicana. (Shutterstock)
El Ministerio de Medio Ambiente, el PNUD e Intec celebraron en Santo Domingo el Primer Foro Nacional de los Océanos para fortalecer la gobernanza oceánica en la República Dominicana. (Shutterstock)

El foro buscó sentar las bases de una futura Estrategia Oceánica Nacional

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Paíno Henríquez sostuvo que el encuentro marca un paso hacia una gestión más integrada de los ecosistemas marinos y costeros.

PUBLICIDAD

El funcionario afirmó: “Como nación insular, nuestro futuro está estrechamente ligado a la salud de nuestros mares. Este foro representa una oportunidad para fortalecer la articulación entre los distintos sectores y construir una visión compartida que impulse la conservación de nuestros ecosistemas marinos y el desarrollo de una economía azul sostenible”.

La vicerrectora académica de INTEC Shajira Nazir vinculó la protección de los océanos con la producción de conocimiento y la cooperación entre actores. En su intervención dijo: “Nuestra universidad asume el compromiso de propiciar espacios como este, en los que la academia, el Estado, el sector privado y la sociedad civil puedan construir una visión compartida sobre el futuro de nuestros recursos marinos y su aporte al desarrollo sostenible del país”.

El viceministro de Recursos Costeros y Marinos José Ramón Reyes definió este primer foro como el inicio de un esfuerzo permanente para fortalecer la gobernanza oceánica. Reyes señaló: “Los avances alcanzados en la conservación de nuestros ecosistemas marinos nos brindan una base sólida para seguir construyendo una gestión cada vez más efectiva. Ahora el desafío es transformar este espacio de diálogo en alianzas, políticas y acciones concretas que involucren al Estado, la academia, el sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades costeras, porque el futuro de la República Dominicana está estrechamente ligado a la salud de nuestros océanos”.

El debate se centró en cambio climático, contaminación, erosión y sobrepesca

Durante el encuentro se examinaron los principales desafíos que enfrentan los ecosistemas marinos y costeros: el cambio climático, la contaminación marina, la erosión costera y la sobrepesca. También se discutieron oportunidades para impulsar una economía azul sostenible.

El océano representa cerca del 90 % del territorio nacional y fue definido en el foro como un activo estratégico para el desarrollo sostenible del país. REUTERS/Mario Anzuoni
El océano representa cerca del 90 % del territorio nacional y fue definido en el foro como un activo estratégico para el desarrollo sostenible del país. REUTERS/Mario Anzuoni

El programa incluyó dos paneles especializados. Uno estuvo dedicado a la gobernanza oceánica y el otro al estado de los ecosistemas marino-costeros, sus desafíos y sus posibilidades para el desarrollo sostenible.

Jonathan Delance, gerente nacional del Programa 30x30 del Ministerio de Medio Ambiente, presentó un recuento de los avances logrados por la República Dominicana en la conservación de los recursos costeros y marinos. También planteó la necesidad de fortalecer esos esfuerzos ante los retos que enfrenta el país como Estado insular.

Delance destacó que esos ecosistemas tienen un peso directo en la economía nacional. Señaló su importancia para sectores como el turismo, la pesca y las comunidades costeras.

La representante residente del PNUD Ana María Díaz vinculó el foro con la agenda oceánica internacional y con la capacidad del país para consolidar una visión estratégica sobre sus mares. Díaz expresó: “El fortalecimiento de la agenda oceánica internacional representa una oportunidad para que la República Dominicana consolide una visión estratégica sobre sus océanos y fortalezca sus capacidades de gobernanza. Espacios de diálogo como este Foro, junto con iniciativas como la implementación del Acuerdo BBNJ, contribuyen a construir las alianzas, capacidades y consensos necesarios para avanzar hacia una gestión integrada y sostenible del océano. Desde el PNUD continuaremos acompañando al Ministerio de Medio Ambiente en ese esfuerzo”.

Océano Pacífico tropical, nubes bajas blancas y densas, luz solar reflejada en la superficie nubosa y el mar, cielo azul.
Destacaron que el océano representa el 90% del territorio dominicano en un foro en Santo Domingo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado de la jornada, los participantes acordaron la necesidad de consolidar una agenda nacional que integre las prioridades del país en materia oceánica. También plantearon ampliar los esfuerzos de conservación y afianzar la coordinación interinstitucional.

La expectativa del Gobierno es que el Primer Foro Nacional de los Océanos se convierta en un espacio anual de diálogo, articulación y construcción de consensos. Con la realización del encuentro, el Ministerio de Medio Ambiente reafirmó su compromiso con la protección de los océanos.

Temas Relacionados

OcéanosRepública Dominicanaconservación marinaPNUD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sala IV prorroga nombramiento de magistrados suplentes en Costa Rica y obliga al Congreso a retomar elección de nueve plazas

El tribunal además anuló los acuerdos legislativos que pretendían devolver la lista de candidatos y advirtió que la Asamblea Legislativa tiene el deber constitucional de realizar los nombramientos.

Sala IV prorroga nombramiento de magistrados suplentes en Costa Rica y obliga al Congreso a retomar elección de nueve plazas

Honduras: Suspenden búsqueda del adolescente desaparecido entre Cayos Cochinos y Corozal tras una semana de rastreo

La comunidad de Corozal suspendió la búsqueda del adolescente Joseph Vuelto, desaparecido desde el 25 de julio entre Cayos Cochinos y el litoral atlántico de Honduras, tras siete días de intensos operativos

Honduras: Suspenden búsqueda del adolescente desaparecido entre Cayos Cochinos y Corozal tras una semana de rastreo

¡Así marcha el medallero! Guatemala desplaza a República Dominicana del quinto lugar en Santo Domingo 2026

La delegación guatemalteca asciende en la clasificación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, mientras México mantiene la cima

¡Así marcha el medallero! Guatemala desplaza a República Dominicana del quinto lugar en Santo Domingo 2026

El poder adquisitivo de los nicaragüenses vuelve a caer en 2026

Los datos del Banco Central de Nicaragua muestran que, entre enero y mayo de 2026, el ingreso ajustado por precios de los afiliados al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social bajó a 4,950.8 córdobas (134.50 USD).

El poder adquisitivo de los nicaragüenses vuelve a caer en 2026

“¡Ni perdón, ni olvido!”: Universidad de El Salvador conmemora masacre de estudiantes de la época de la guerra civil

Cada 30 de julio, la única universidad pública de El Salvador conmemora una masacre a estudiantes perpetuada en 1975 donde al menos 50 estudiantes perdieron la vida.

“¡Ni perdón, ni olvido!”: Universidad de El Salvador conmemora masacre de estudiantes de la época de la guerra civil

TECNO

Así podría afectar a tu estado de ánimo el tiempo que pasas conectado a internet

Así podría afectar a tu estado de ánimo el tiempo que pasas conectado a internet

Nuevo golpe contra la IA: Snapchat no recomendará videos generados por esta tecnología

Robots criogénicos, la nueva alternativa para apagar incendios con nitrógeno líquido

“No sería inteligente eliminar todos los empleos”: AWS sobre la IA y el trabajo en el mundo

EA Sports FC 27 - Modo Carrera: transferencias con IA y valoraciones dinámicas de jugadores

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Cuáles son los podcasters mejor pagos de 2026, según el ranking de Forbes

Como en ‘Juego de gemelas’: dos hermanas idénticas criadas por familias distintas se encontraron gracias a una fotografía

Tom Holland y Zendaya: la historia de amor que nació en el set de ‘Spider-Man’

Arnold Schwarzenegger levanta pesas para celebrar sus 79 años: el hábito que no ha abandonado en más de seis décadas

¿Podría Tom Holland ser el mejor Spider-Man de la historia? Las razones que dividen a los fans

MUNDO

Estados Unidos prohíbe importaciones de otras 43 empresas por supuesto trabajo forzoso de los uigures en China

Estados Unidos prohíbe importaciones de otras 43 empresas por supuesto trabajo forzoso de los uigures en China

Fueron diseñados para jeques que soñaban con un cuento de hadas turco, pero hoy son ruinas virales: los 732 castillos de Burj Al Babas

Las potencias occidentales denunciaron que Corea del Norte usa una red de empleados tecnológicos para financiar su programa nuclear

Purgas en China: Xi Jinping exigió la lealtad absoluta del Ejército Popular de Liberación

"Estoy perdiendo fe": Donald Trump puso en duda el avance de las negociaciones con Irán y advirtió con el regreso de los ataques